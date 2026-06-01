Киноквартирник, лекции и день рождения Пушкина: куда пойти в Ярославле на неделе 1–7 июня

Ярославль отпраздновал свой День рождения, но продолжает радовать горожан событиями. На этой неделе нас ждёт День защиты детей и День рождения Пушкина, поэтому рассказываем, что будет происходить в городе.

1 июня, понедельник

Концерты

18:30 — музыкально-литературный концерт в Волковском театре «Путь к славе. Начало» (6+). Вместе с Симфоническим оркестром Воронежского концертного зала выступят стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена», а также заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников. Билеты от 200 до 1000 рублей. Свободна большая часть зала.

19:00 — сольный концерт артиста «Akmal» (6+) в ДК «Вымпел». Автор-исполнитель хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Мир нам завидовал», а также дуэта с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай» исполнит их на ярославской сцене. Билеты от 3000 до 7000 рублей.

Спектакли

19:00 — спектакль «Невесты транзитом» (16+). В Доме актёра им. Сергея Пускепалиса расскажут историю двух друзей — успешного архитектора Михаила и простого парня Андрея. Андрею придётся распутать клубок интриг, которые устроил Михаил. Билеты от 1600 до 2000 рублей.

Мастер-классы и лекции

12:00-17:00 — роспись театральной маски и создание бумажной куклы в Ваксман-центре в рамках Дня защиты детей. В стоимость билета входит просмотр экспозиции музея без экскурсии. В 15:00 также будет просмотр фильма «Клоуны» (7+). Билеты 200 рублей.

19:00 — показ с обсуждением семейной анимации «Маленькая Амели» (12+) от проекта «Нефть». Это история о бельгийской девочке, родившейся в послевоенной Японии. Дружба с няней Нишио-сан открывает темы природы, семьи, радости и первых утрат. Билеты 500 рублей. Показ пройдет в пространстве «Балкон» здании Воскресенских казарм (улица Свободы, 46).

2 июня, вторник

Спектакли

11:00 — спектакль «Морской волк» (6+) в ТЮЗе, на улице Свободы 23. Это сказка о Волке, который решает перестроить свой дом в корабль и отправиться на нём в путешествие. Билеты от 300 до 500 рублей.

18:30 — спектакль «Когда мы женаты» (16+) на основной сцене Волковского театра. Три семейные пары собрались, чтобы вместе отметить дату серебряной свадьбы. И все их взгляды вдруг меняются от одного события. Билеты от 300 до 3000 рублей.

19:00 — моноспектакль «Всё не случайно» (16+) на камерной сцене Волковского театра от Валерия Кириллова. Это рассуждение о случайностях и их влиянии на жизнь. Билеты 2500 рублей.

19:00 — спектакль «Коллекционер» (18+) в Доме актёра имени Сергея Пускепалиса. История по мотивам романа Дж. Фаулза поставлена как курсовая работа студентки Театрального института им. Б. Щукина. Она о двух одиноких людях, заключенных в одной комнате. Билеты от 800 до 1200 рублей.

Мастер-классы и лекции

19:00 — киноквартирник с фильмом «Мне не больно» (18+) от команды «Нефть» в пространстве «Кущи». Показ будет проведён в честь 20-летнего юбилея фильма Алексея Балабанова. Билеты 600 рублей.

18:00 — лекция «История о картежниках и большой дороге» в Библиотеке им. Н. А. Некрасова в рамках Недели русского языка. Проведёт Гаянэ Степанян, писательница и литературовед, расскажет о криминальных сюжетах в творчестве Пушкина, когда герои нарушают закон и встают на путь зла.

3 июня, среда

Концерты

15:00, 19:00 — сольный концерт артиста «Akmal» (6+) в КЗЦ «Миллениум». Автор-исполнитель хитов «Из-за тебя», «По полюшку», «Вдоль дорог», «В моей крови», «Мир нам завидовал», а также дуэта с Юлианной Карауловой «Девочка, не прощай» исполнит их на ярославской сцене. Билеты от 2500 до 7000 рублей.

11:00 — концерт фестиваля «Дружат музыка и спорт» (6+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. На сцене сыграют Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, лауреаты международных конкурсов и вокальный ансамбль «Орфей». Билеты 400 рублей.

Спектакли

11:00 — спектакль «Пеппи Длинный чулок» (6+). Известная история по повести А. Линдгрен оживёт на сцене ТЮЗа. Билеты от 400 до 500 рублей.

18:30 — спектакль «Маргарита» (16+) на основной сцене Волковского театра. Это история, основанная на романе Михаила Булгакова, но здесь гораздо больше внимания уделено самой Маргарите. Билеты от 300 до 4000 рублей.

Мастер-классы и лекции

17:00 — мастер-класс по методу нейрографики (16+) в Доме муз. Нейрографика — это рисование, сочетающее арт-терапию и психологию. Билеты 1200 рублей.

17:00 — создание ресурсного аромата из эфирных масел (16+) в Доме муз на улице Чайковского. Участники создадут индивидуальный аромат для себя под свои предпочтения. Билеты 2000 рублей.

21:15 — показ с обсуждением фильма «500 дней лета» (18+) от команды «Нефть». Просмотр пройдёт на открытой веранде ресторана «Райские сады» в рамках проекта «Воздух». Фильм о главном герое, который работает в агентстве открыток и влюбляется в одну из коллег. 500 дней отношений показывают ему, что всё не так просто, как кажется. Билеты 500 рублей.

4 июня

Концерты

11:00 — концерт фестиваля «Дружат музыка и спорт» (6+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. На сцене сыграют Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, лауреаты международных конкурсов и вокальный ансамбль «Орфей». Билеты 400 рублей.

18:30 — концерт Симфонического оркестра московской филармонии (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова (филармония). Билеты 1000-3000 рублей.

19:00 — концерт «Драйв студио блюз дэнс» в Джаз-центре. Вечер живой джазовой музыки с вокалом. Билеты 500 рублей.

19:00 — сольный концерт артиста «Akstar» (6+). В рамках тура «Вне времени» артист исполнит свои хиты во Дворце молодёжи. Билеты от 1900 до 5500 рублей.

Спектакли

18:30 — спектакль «Семь долгих лет» (12+) в ТЮЗе. Постановка посвящена воспоминаниям рядового солдата и актёра Юрия Владимировича. Он о юморе и силе духа, которые помогают оставаться человеком в нечеловеческих условиях. Билеты от 1000 до 1200 рублей.

18:30 — спектакль «Затейник» (16+) на основной сцене Волковского театра. В постановке исследуется природа последствий принятого когда-то неправильного решения. Влюблённые герои сделали когда-то выбор, но спустя время им даётся шанс всё изменить. Билеты от 200 до 3000 рублей.

19:00 — спектакль «Гардения» (16+) на камерной сцене Волковского театра. Это история четырёх женщин из разных поколений, которые связаны между собой. Билеты 2000 рублей.

Мастер-классы и лекции

17:00 — мастер-класс по методу нейрографики (16+) в Доме муз. Нейрографика — это рисование, сочетающее арт-терапию и психологию. Билеты 1200 рублей.

19:00 — мастер-класс «Танцы эпохи Пушкина: погружение в начало XIX столетия» (14+) в библиотеке им. Н. А. Некрасова в рамках Недели русского языка. Бесплатно, необходима регистрация в группе.

Встречи

18:00 — Цветочный обмен в культурно-просветительском центре «Ставрос» вместе с фондом «Забота днесь». Вход свободный.

20:00 — литературно-поэтический вечер «Пушкин: вчера, сегодня, завтра» (16+) в Библиотеке им. Н. А. Некрасова. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

5 июня, пятница

Концерты

11:00 — концерт фестиваля «Дружат музыка и спорт» (6+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова (филармония). На сцене сыграют Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, лауреаты международных конкурсов и вокальный ансамбль «Орфей». Билеты 400 рублей.

19:00 — концерт «Ювенильный джаз» (6+) в Джаз-центре. Межпоколенческий проект Вадима Майнугина, в котором артисты сыграют сольные композиции, а также выступит трио «Animato». Билеты 500 рублей.

Спектакли

18:30 — спектакль «Примадонны» (16+) в ТЮЗе. В комедии безработные актёры Лео и Джек ради чужого наследства решают переодеться в девушек, чтобы притвориться потерянными племянницами миллионерши. Но в дело вмешивается любовь к героине Мэг, и весь план рушится. Билеты от 600 до 800 рублей.

18:30 — спектакль «Неаполитанские каникулы» (16+) на основной сцене Волковского театра. Чичилло припеваючи проводит время в солнечном Неаполе. Безбедное существование обеспечивает ему дядюшка, чьи деньги он тратит и который внезапно отправляется проведать главного героя. Билеты от 300 до 3000 рублей.

Мастер-классы и лекции

18:00 — лингвистическая игра «Евгений Онегин: понятные и непонятные слова» (6+) в библиотеке им. Н. А. Некрасова. Ведущей будет Екатерина Мельникова, кандидат филологических наук. Участники узнают, как слова в произведении отражают мир автора и главных героев. Вход по регистрации в группе.

6 июня, суббота

Концерты

15:00 — концерт «А душа белой лебедью» (12+) в Ярославском музее-заповеднике. В стенах Первого посадского храма зрители послушают старинными песнопения от ансамбля «Лодья». Билеты 650 рублей.

17:00 — концерт «Музыка сада» (0+) в Губернаторском саду. Для зрителей выступят Биг-бенд Данилы Савичева и Диана Кубасова с программой «Эволюция биг-бенда». На свежем воздухе сыграют джаз, фанк и популярную музыку. Билеты 500 рублей.

20:00 — сольный концерт группы «Заточка» (18+) в «Руки вверх! Бар». Гитариста Илья Погребняк и рэпер Юрец исполнят свои песни в жанре хип-хопа и кантри. Билеты от 3400 до 5500 рублей.

Спектакли

14:00 — спектакль «Клуб отчаянных оптимистов» (16+) на камерной сцене Волковского театра. Это несколько маленьких пьес-миниатюр, которые объединены между собой одной темой: жизнь людей «золотого фозраста». Билеты 2500 рублей.

18:30 — спектакль «Предстоящее событие» (16+) на камерной сцене Волковского театра. Однажды вечером в кабинет к доктору приходит скромный молодой мужчина. Но он оказывается не простым, и сидит на приёме со своим антиподом, ненавидящим человечество. Билеты от 300 до 3000 рублей.

Мастер-классы и лекции

11:00-14:00 — интерактивная программа «Лукоморье» в библиотеке им. Н. А. Некрасова в рамках Дня рождения С. А. Пушкина. Маленьких участников и их родителей ждут мастер-классы по созданию кота из воздушного пластилина, Царевны Лебеди из серебристого картона, зона для рисования, разгадывание ребусов, увлекательные литературные игры и викторины, буккроссинг и фотозона. Вход свободный.

14:00 — мастер-класс по каллиграфии (12+) в библиотеке им. Н. А. Некрасова в рамках Дня рождения С. А. Пушкина. Вход по регистрации в группе.

16:00 — лекция «Друзья, прекрасен наш союз!» в библиотеке им. Н. А. Некрасова в рамках Дня рождения С. А. Пушкина. Людмила Лахреевая, преподаватель русского языка и литературы Ярославской губернской гимназии, расскажет о друзьях Пушкина. Вход по регистрации.

Встречи

9:00 — поездка в Данилов с уборкой от команды «Непорядок». Участники будут восстанавливать объект культурного наследия в Данилове на Ленина 21. Трансфер и питания предоставляют за репост поста из группы проекта. Участие бесплатное, по регистрации в группе.

Экскурсии

12:00 — квест с элементами экскурсии «По следам М. Е. Салтыкова-Щедрина» (12+) в Ярославском музее-заповеднике. Билеты 300 рублей.

12:00 — экскурсия «Дом для красного Перекопа» (12+) по Дому культуры в Красноперекопском районе от команды «Textil». Билеты 450-500 рублей.

15:00 — экскурсия «Мир закулисья» с директором ТЮЗа (6+). Участники смогут увидеть закулисную жизнь театра: познакомиться с самыми интересными его уголками, увидеть цеха и работу служб. Билеты 1500 рублей.

7 июня, воскресенье

Фестивали

11:30-17:00 — семейный фестиваль «Бодрый жираф» (0+) на Даманском острове. В программе ожидают мастер‑классы, соревнования, концертная программа, интеллектуальные игры, творческие и спортивные активности, конкурсы. Будут 5 тематических зон: творчество, спорт, интеллект, IT и здоровье. Вход свободный.

Спектакли

15:00 — читка пьесы «Сердце Чарли» (16+) в Библиотеке им. Н. А. Некрасова в рамках проекта Гильдии драматургов и сценаристов России «Современная драматургия в лицах». История будет показана в исполнении актеров театра-студии «Балаган», расскажет о жизни и любви Чарли Чаплина. Вход свободный, мероприятие пройдёт в конференц-зале.

Мастер-классы и лекции

14:00 — лекция «Тревожный мозг: инструкция по применению» (12+) в арт-пространстве «UNICK». Лектором будет Алина Афонина — врач-психиатр высшей квалификационной категории. Билеты 1100 рублей.

14:00 — создание ресурсного аромата из эфирных масел (16+) в Доме муз. Участники создадут индивидуальный аромат для себя под свои предпочтения. Билеты 2000 рублей.

18:00 — обсуждение рассказов с винной дегустацией (18+) от команды «Полемика». Тема четырёх рассказов засекречена, но они будут отравлены участникам заранее. Встреча пройдёт в «Виномании», необходима регистрация в группе проекта. Билеты 2000 рублей.

Экскурсии

15:00 — экскурсия «Мир закулисья» с директором ТЮЗа (6+). Участники смогут увидеть закулисную жизнь театра: познакомиться с самыми интересными его уголками, увидеть цеха и работу служб. Билеты 1500 рублей.