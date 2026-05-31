«Истерика от того, что ничего не получается»: в «Битве экстрасенсов» прошли финальные испытания

Анзор Одишария покинул проект за шаг до финала, Варвара Петрович продолжила борьбу

Участники новой «Битвы экстрасенсов» прошли свои последние испытания. Теперь слово за телезрителями. Через неделю в готическом зале назовут имя нового обладателя «синей руки», а пока рассказываем, кто сумел заработать дополнительные очки на последнем этапе.

В начале серии проект покинул Анзор Одишария. Несмотря на то, что грузинский экстрасенс хорошо показал себя в дуэли с Варварой Петрович, поклонники проекта отдали свои голоса за девушку. В итоге карельская шаманка продолжила борьбу.

Варвара не могла поверить, что тысячи телезрителей проголосовали за нее

«Я сейчас в большом шоке. Спасибо большое! Это столько поддержки, — со слезами на глазах произнесла Варвара. — Я очень сильно расту здесь. На проект я пришла вообще колючкой. Я становлюсь сентиментальной, пытаюсь разобраться в своих эмоциях. Это счастье, правда!»

Четверо финалистов — Анжела Гома, Артем Бесов, Варвара Петрович и Дженнифер Бьянки — отправились в поселок Малое Васильково Калининградской области, где живут две женщины — Екатерина и ее мама Валентина. В их доме происходят странные вещи, а мужчины, которые пытаются стать частью этой семьи, не задерживаются, будто неведомая сила гонит их прочь.

Экстрасенсам предстояло выяснить, кто или что прячется в тени этого дома, пугая и разрушая личное счастье двух женщин. Первой к заданию приступила Дженнифер Бьянки. Итальянской ведьме удалось многое рассказать — и о взаимоотношениях обитателей дома, и о незримом призраке, который наблюдает за всем происходящим. Более того, экстрасенс даже ощутила на себе прикосновения невидимки. За пределами жилого дома Дженнифер удалось отыскать заброшенный бункер, где по ее версии, много лет назад и умер незнакомец. Героини испытания остались под впечатлением от работы ведьмы.

Дженнифер физически почувствовала прикосновения невидимого гостя

«Она на 100 процентов прошла это испытание», — заявила одна из героинь, обратившихся за помощью.

Вторым появился Артем Бесов. Маг тоже почувствовал в доме присутствие призрака, который в какой-то момент даже вселился в тело экстрасенса. А позже он нашел место старого захоронения, которое когда-то находилось на участке земли рядом с домом двух женщин. Бесов заявил, что человек из этой могилы и есть загадочный призрак. Причем экстрасенс заверил, что невидимый гость может не только наводить страх, но и защищать.

Когда в Бесова вселился призрак, он начал вести себя очень странно, расхаживал по дому, изучал вещи и свое отражение в зеркале

Третьей испытание проходила Варвара Петрович. Последние несколько серий молодая шаманка показывала весьма средние результаты, поскольку ее невидимый дух перестал выходить на связь и помогать ей. На этот раз у девушки тоже долго ничего не получалось. Ей приходили разные видения, которые она не знала, как трактовать.

«Финал. Все стоят и ждут, а у Вари каша в голове, — описала свое состояние экстрасенс. — Меня уже накрывает истерика от того, что ничего не получается».

Но внезапно всё изменилось. Варвара резко побежала в пещеру, разожгла там огонь и срезала с головы большую прядь волос, которую там же и сожгла. Наконец невидимый помощник, карельский дух, вновь вернулся к шаманке. Экстрасенс рассказала, что тоже видит в доме мертвеца-мужчину. Но настаивала, что семья привезла его в поселок с собой с предыдущего места жительства. И хотя версия Вари отличалась от двух предыдущих экстрасенсов, наблюдатели пришли к выводу, что с испытанием девушка справилась.

Во время финального испытания к Варваре вернулся ее невидимый помощник — карельский дух

«Это не провал. Это просто та версия, которую никто не хочет слышать», — сказала одна из них.

Четвертая претендентка на победу в «Битве», Анжела Гома, сообщила женщинам, что в их доме обитает некий покойник, который раньше жил по соседству с ними в Удмуртии и наблюдал за героинями. Эта версия частично совпадала с той, что озвучила до этого Варвара Петрович.

«Этот человек к вам привязался. И он всё это время с вами. И он сейчас здесь, среди нас. Он застрял в мирах, — сообщила Анжела. — Он пугает ваших мужчин. Они начинают пить и уходить».

Анжела провела ритуал и успокоила женщин

Женщин впечатлила работа Анжелы, которая к тому же предложила провести специальный ритуал и избавить героинь от незваного невидимого жильца. Однако вновь появившийся в конце дня Артем Бесов настаивал, что никакого соседа не было, а героинь беспокоит немец, нашедший смерть на этой земле предположительно в годы войны. Колдун тоже провел ритуал, который в итоге принес успокоение женщинам.

«Артем, я желаю вам победы. Она у вас будет», — произнесла Екатерина.

Но на этом испытания для финалистов не закончились. В готическом зале экстрасенсов ждало еще одно задание. Им нужно было найти заряженное оружие. Всего было представлено 7 разных пистолетов, до которых можно было дотрагиваться, но нельзя было брать в руки.

Анжела блестяще справилась с поиском заряженного пистолета

С заданием успешно справилась только Анжела Гома. Однако вот к выстрелу, который сделал из оружия Марат Башаров, победительница оказалась не готова. Ей понадобилось некоторое время, чтобы оправиться от шока.