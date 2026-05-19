Казахи «отменили» Валю Карнавал — за какие грехи прилетело блогерше

Карнавал не впервой попадать в скандалы, но такого масштаба еще не было Источник: karna.val / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валя Карнавал, которая пробует себя везде, где только можно, от блогинга до пения, в этот раз захотела блеснуть как международная модель. Она снялась в рекламе казахского косметического бренда Sen Sulu, однако ролик и кадры с фотосессии провисели в профиле бренда всего сутки. Дольше представители компании не смогли выдержать бесконечный шквал хейта.

Жителей Казахстана возмутило, что для компании снимается Карнавал, а не их землячка. Подписчики припомнили бренду и блогерше скандал, который разгорелся в 2025 году. Тогда Валя приезжала в Казахстан, чтобы снять клип на свою новую песню «Вдох — выдох». Поговаривали, Карнавал проявила неуважение и потребовала, чтобы на площадке не было казахов.

Никаких подтверждений этим слухам тогда так и не появилось. Сама Валя Карнавал тут же опровергла подобные разговоры и назвала их клеветой.

— Казахская команда находилась со мной 24/7 — начиная от встречи в аэропорту до нашего отлета домой. Нас встретили, нас очень вкусно кормили. В перерывах ребята рассказывали очень интересные жизненные истории. Я очень им благодарна за классно проведенное время и за заботу на всём съемочном пути, — оправдывалась после появившихся слухов блогерша.

Однако слова Карнавал прошли мимо ушей людей, и спустя год ей с лихвой высказали свой праведный гнев. Подписчики бренда обрушились и на саму компанию и обещали ничего у них больше не покупать.

Больше фотографий Карнавал в социальных сетях бренда нет Источник: sensulu.cosmeticss / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Перед тем как делать коллаборацию с блогером, стоит подумать о последствиях. Для меня «Сен Сула» больше не существует, — категорично заявила одна из покупательниц.

— Спасибо, но вашу продукцию я больше не куплю. Удачи на российском рынке, — написала одна из пользовательниц.

— В нашей красивой стране столько красивых девушек, а вы выбрали ту, которая их оскорбила, — негодовали в комментариях.

После таких угроз руководство, чтобы не быть «отмененным», открестилось от Карнавал и удалило все посты с ней. Представительница бренда также выпустила отдельный пост, где рассказала, что компания никого не хотела обидеть, а лишь пыталась привлечь новую аудиторию.

— Валя Карнавал не является лицом бренда Sen Sulu ни в Казахстане, ни где-либо еще. Сотрудничество с ней было исключительно частью рекламной кампании и коллаборации, связанной с выходом бренда на новый рынок и расширением аудитории, — написала представитель бренда Бахытгуль.

Валя Карнавал никак не стала реагировать на разгоревшийся скандал. За блогершу заступился только ее продюсер Заир Юсупов и опубликовал гневную сторис в своем блоге.