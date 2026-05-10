Больная раком Лерчек заявила, что у нее нет шансов, а Киркоров признался в неразделенной любви: звездные новости недели

Певец не знал, что сердце девушки уже занято Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За последнюю неделю в мире шоу-бизнеса произошло сразу несколько громких событий. Блогер Лерчек прошла четвертую химиотерапию и обратилась к подписчикам. Филипп Киркоров признался в неразделенной любви. Наталья Подольская откровенно высказалась об изменах. А Любовь Успенская раскрыла возраст молодого возлюбленного. Подробности этих и других событий из жизни звезд — в нашем дайджесте.

Лерчек прошла четвертую химиотерапию и заявила, что у нее нет шансов

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) записала видеообращение из больничной палаты после четвертого сеанса химиотерапии. Она призналась, что чувствует себя лучше, и поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Сегодня у меня четвертая химия из девяти. Значит, половина пути проделана. Не буду геройствовать и говорить, что всегда чувствую себя хорошо. В моменты, когда мне плохо, я стараюсь сфокусироваться на хорошем: вся еда остается внутри, насыщает витаминами, и я крепну день ото дня», — рассказала блогер.

Лерчек записала видеообращение и рассказала, как проходит ее лечение Источник: ler_chek и im__lu_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лерчек мечтает увидеть, как растут ее дети, стать бабушкой и быть такой старенькой с палочкой. Благодаря поддержке подписчиков она чувствует, что обязана победить.

«Когда вы меня поддерживаете, я чувствую, что у меня нет шансов. Я должна победить! Должна это сделать!» — заявила Чекалина.

Суд прекратил уголовное дело против Гуфа

Мособлсуд прекратил производство по делу о самоуправстве в отношении рэпера Алексея Долматова (известного как Гуф) и его знакомого Геворга Саруханяна. Решение принято в связи с примирением сторон.

Ранее Наро-Фоминский городской суд приговорил их к одному году лишения свободы условно за конфликт в подмосковной бане в октябре 2024 года. Администратор попросила оплатить штраф за курение, посетители отказались. Началась драка. Гуф ударил мужчину по голове, Саруханян скрутил ему руки, после чего они отобрали телефон.

Люся Чеботина обвинила Любовь Успенскую в травле

Певица Люся Чеботина заявила, что звезда шансона Любовь Успенская пытается ее затравить. На критику старшей коллеги артистка отреагировала в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Который год меня пытаются забуллить чужими руками. Пытаясь меня затравить фейковыми статьями, вбросами, вы меня только мотивируете становиться лучшей версией себя», — написала Чеботина.

Успенская оставила под публикацией с Чеботиной негативный комментарий.

«Раздражает дико, терпеть не могу», — написала артистка.

За Люсю тут же заступилась ее мама Анна. Женщину шокировали слова Успенской.

«Спасибо, Любочка, за " поддержку " . Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей», — написала мать Чеботиной.

Николь Кидман призналась в одержимости русской культурой

Актриса Николь Кидман заявила, что в юности испытывала настоящую одержимость русской культурой. Об этом она рассказала в выпуске подкаста Las Culturistas.

«У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый: я начала с Достоевского, погружалась в него, затем перешла на Толстого. И вот так я помешалась на русских», — вспомнила звезда.

Кидман также побывала в Санкт-Петербурге и посетила места, связанные с романом «Война и мир».

«Вот кто был в начале моего творческого пути — русские», — заявила актриса.

Россию голливудская звезда посетила летом 2018 года. Она приезжала на открытие выставки, каталась на катере по рекам и каналам Петербурга, осмотрела Исаакиевский собор, а также поужинала с телеведущими Ляйсан Утяшевой, Павлом Волей и актрисой Викторией Исаковой.

Филипп Киркоров хотел жениться на Севиль

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что готов был жениться на солистке группы Artik & Asti Севиль Велиевой. Об этом он рассказал в шоу «Секрет на миллион».

«Я был покорен ее талантом, красотой, душевными качествами, но она оказалась отдана другому. Я женился бы только на Севиль», — поделился певец.

Киркоров подчеркнул, что всегда предъявлял высокие требования к избраннице. В последнее время лишь одна женщина им соответствовала — Севиль.

Поп-король добавил, что красиво ухаживал за певицей и даже преподнес ей в подарок кольцо. О том, что девушка уже состоит в отношениях, он тогда не знал.

Любовь Успенская раскрыла возраст молодого возлюбленного

Певица Любовь Успенская рассказала о личной жизни на шоу «Женский форум». 72-летнюю артистку спросили, были ли у нее отношения с большой разницей в возрасте.

«Были и есть. Небольшая разница, всего 30 лет», — призналась Успенская.

Кто именно ее избранник, певица раскрывать не стала. Однако она подчеркнула, что ее идеал — занятой бизнесмен, с которым можно видеться раз в год, пока он в командировках, а она на гастролях.

Григорий Лепс вступился за бывшую невесту

Певец Григорий Лепс прокомментировал волну критики в адрес своей бывшей избранницы Авроры Кибы.

Он заявил, что не согласен с оскорблениями и считает подобные высказывания недопустимыми.

«Своих подписчиков в соцсетях прошу только об одном: не оскорбляйте человека. А то пишут: проститутка, содержанка… Это не так. Она приличный человек, просто Аврора пока очень молода. Мне 63 — а я порой как выкину что-то. А ей только недавно 20 исполнилось», — сказал артист в беседе с Kp.ru.

Киба сама сообщила о расставании с Лепсом в январе. После этого певец подтвердил, что остается холостяком, хотя раньше говорил о планах на свадьбу. Он также отметил, что продолжает испытывать чувства к бывшей избраннице и допускает возможность возобновления отношений.

Лариса Долина в новой песне сравнила свою жизнь с распятием

Народная артистка России Лариса Долина представила фрагмент новой композиции «Момент истины». В песне она сравнила свой жизненный путь с распятием и рассказала о проклятиях в свой адрес. Ролик с отрывком певица опубликовала в своем Telegram-канале.

«Казнить нельзя помиловать. И запятую где поставишь, чтобы подыгрывать ликующей толпе? Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, сделав шаг вперед», — говорится в тексте песни.

Источник: Лариса Долина / Telegram

Долина не впервые обращается к теме трудной судьбы и общественного осуждения. Однако в новом треке она делает это особенно откровенно.

Айза снова легла под нож

Блогер Айза Лилуна-Ай отправилась в Сеул, где ей сделали подтяжку лица у хирургов, работающих с кей-поп-звездами. Уже на следующий день после операции она сняла повязки и в слезах от счастья показала результат подписчикам.

«Я плачу от счастья, я просто в шоке! Посмотрите на меня, это второй день после операции, посмотрите, как я выгляжу! У меня не висят эти стремные брыли. После такого мини-лифтинга можно делать еще раз, когда буду стареть, он не вредит. Синяки и отеки есть, но их не видно», — рассказала Айза.

Источник: AIZA-LILUNA / Telegram

По словам блогера, операция обошлась примерно в 900 тысяч рублей. Деньги она не жалеет, а вот то, что полгода самостоятельно изучала рынок, расстраивает. Теперь Айза поняла, что надо было сразу обращаться в агентство.

«Фото работ они не выставляют. Всё очень строго и сложно! Каждому иностранцу нужно агентство, которое встречает тебя в аэропорту и за руку водит по всем врачам», — пояснила телеведущая. Агентству платят не клиенты, а государство и сами клиники.

Мария Погребняк намекнула на беременность пятым ребенком

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк опубликовала загадочное сообщение в соцсетях. Поклонники вновь заговорили о возможном пополнении в ее семье.

Источник: mariapoga_ / Telegram

Погребняк рассказала, что недавно услышала предсказание о будущем ребенке. Имя человека, сделавшего прогноз, она раскрывать не стала.

«Мне сказали, что у меня будет пятый ребенок — дочь. Тот, кто сказал, ни разу не ошибался», — написала Мария.

Наталья Подольская откровенно высказалась об изменах

Певица Наталья Подольская поделилась мнением о супружеской неверности. В шоу «Звездное интервью с Василисой Володиной» 43-летняя артистка призналась, что с возрастом изменила свой взгляд на эту тему.