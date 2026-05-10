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Развлечения Тест Получится «сделать» современных школьников? Пройдите этот тест с вопросами из общей программы

Получится «сделать» современных школьников? Пройдите этот тест с вопросами из общей программы

И проверьте, на какую оценку тянут ваши знания

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Хитрый тест с вопросами из школьной программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХитрый тест с вопросами из школьной программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хитрый тест с вопросами из школьной программы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Запаситесь ручкой и бумагой! Они понадобятся вам, чтобы решить задачки и ответить на вопросы из этого теста. Результат покажет, насколько внимательно вы слушали учителя в свое время. Большинство заданий — простецкие, с ними справится любой современный школьник.

А вот взрослые могут застопориться уже на третьем вопросе. Но даже если вы столкнетесь с трудностями, не ищите подсказок. Так вы честно сможете оценить свой интеллектуальный багаж.

ТестПройден 4129 раз
Тест с вопросами из школьной программы
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Начнем с простой задачки. Каков будет периметр равнобедренного треугольника со стороной 8 и основанием 9?

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Попробуйте пройти и другие тесты с вопросами из школьной программы, которые мы подготовили для вас. Уверены, прежде чем дать верный ответ, многим придется как следует подумать и напрячь память.

Например, это испытание покажет, были ли вы в школе отличником или чаще приносили «лебедей» в дневнике.

А с этим тестом будет тяжело справиться даже тем, кто внимательно изучал географию. Набрать максимальный балл получится самым умным ярославцам.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Школьная программа Знания Вопрос Задача
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Комментарии
3
Гость
16 мая, 20:27
Аран. 3 из 7 сложный тест
Гость
11 мая, 10:50
шибаева, ты точно такие азы не осилишь... и геворк тоже
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Гость
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