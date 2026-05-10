Получится «сделать» современных школьников? Пройдите этот тест с вопросами из общей программы

Запаситесь ручкой и бумагой! Они понадобятся вам, чтобы решить задачки и ответить на вопросы из этого теста. Результат покажет, насколько внимательно вы слушали учителя в свое время. Большинство заданий — простецкие, с ними справится любой современный школьник.
А вот взрослые могут застопориться уже на третьем вопросе. Но даже если вы столкнетесь с трудностями, не ищите подсказок. Так вы честно сможете оценить свой интеллектуальный багаж.
Начнем с простой задачки. Каков будет периметр равнобедренного треугольника со стороной 8 и основанием 9?
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Попробуйте пройти и другие тесты с вопросами из школьной программы, которые мы подготовили для вас. Уверены, прежде чем дать верный ответ, многим придется как следует подумать и напрячь память.
Например, это испытание покажет, были ли вы в школе отличником или чаще приносили «лебедей» в дневнике.
А с этим тестом будет тяжело справиться даже тем, кто внимательно изучал географию. Набрать максимальный балл получится самым умным ярославцам.