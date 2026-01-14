Чтобы не навлечь неудачи и бедность: в какие даты ни в коем случае нельзя убирать новогоднюю елку

Куда сдать елку в Ярославле Источник: Артем Бауман / 76.RU

Новогодние праздники закончились, а значит, пора убирать елку. Но торопиться с этим не стоит — лучше дождаться удачных дат. Астролог Айна Ситказиева рассказала, что можно привлечь в свою жизнь, если убрать елку в правильную дату.

«Убирать елку, как и украшать, нужно в правильные дни по прогнозу, если вы не хотите вынести удачу из своего дома и иметь разногласия с близкими на протяжении всего года», — отметила астролог.

Когда убирать елку? Советы Айны Ситказиевой: ⠀

16 января — уберите елку в этот день, если хотите видеть масштаб во всех сферах 2026 года;

21 января — если хотите обрести внутреннюю гармонию и уют, то стоит присмотреть к этой дате;

27 января — убранная в этот день елка повлияет на финансовый рост и принесет успех в сфере недвижимости;

31 января — уберите елку в этот день, если хотите обрести крепкое физическое и ментальное здоровье.

Астролог также отметила даты, в которые елку убирать нежелательно. Иначе, по мнению Айны Ситказиевой, можно навлечь разногласия в семью и вынести удачу из своего дома. В январе 2026 года такими датами стали:

5 января;

6 января;

18 января;

20 января;

22 января;

29 января;

30 января.

Напомним, что с 12 января 2026 года Ярославский зоопарк стал принимать живые елки, которые можно сдать туда после праздников. Деревья и хвойные ветви можно принести по адресу: Ярославль, улица Шевелюха, 137. Для удобства горожан ели принимают на парковке, слева от контрольно-пропускного пункта службы безопасности.