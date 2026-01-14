Чтобы не навлечь неудачи и бедность: в какие даты ни в коем случае нельзя убирать новогоднюю елку

Новогодние праздники закончились, а значит, пора убирать елку. Но торопиться с этим не стоит — лучше дождаться удачных дат. Астролог Айна Ситказиева рассказала, что можно привлечь в свою жизнь, если убрать елку в правильную дату.
«Убирать елку, как и украшать, нужно в правильные дни по прогнозу, если вы не хотите вынести удачу из своего дома и иметь разногласия с близкими на протяжении всего года», — отметила астролог.
Когда убирать елку? Советы Айны Ситказиевой: ⠀
16 января — уберите елку в этот день, если хотите видеть масштаб во всех сферах 2026 года;
21 января — если хотите обрести внутреннюю гармонию и уют, то стоит присмотреть к этой дате;
27 января — убранная в этот день елка повлияет на финансовый рост и принесет успех в сфере недвижимости;
31 января — уберите елку в этот день, если хотите обрести крепкое физическое и ментальное здоровье.
Астролог также отметила даты, в которые елку убирать нежелательно. Иначе, по мнению Айны Ситказиевой, можно навлечь разногласия в семью и вынести удачу из своего дома. В январе 2026 года такими датами стали:
5 января;
6 января;
18 января;
20 января;
22 января;
29 января;
30 января.
Напомним, что с 12 января 2026 года Ярославский зоопарк стал принимать живые елки, которые можно сдать туда после праздников. Деревья и хвойные ветви можно принести по адресу: Ярославль, улица Шевелюха, 137. Для удобства горожан ели принимают на парковке, слева от контрольно-пропускного пункта службы безопасности.
А в какой день вы планируете убрать елку?