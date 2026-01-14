НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -8

0 м/c,

 759мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,57
EUR 92,20
ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Развлечения Чтобы не навлечь неудачи и бедность: в какие даты ни в коем случае нельзя убирать новогоднюю елку

Чтобы не навлечь неудачи и бедность: в какие даты ни в коем случае нельзя убирать новогоднюю елку

Берите на вооружение

681
Куда сдать елку в Ярославле | Источник: Артем Бауман / 76.RUКуда сдать елку в Ярославле | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Куда сдать елку в Ярославле

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Новогодние праздники закончились, а значит, пора убирать елку. Но торопиться с этим не стоит — лучше дождаться удачных дат. Астролог Айна Ситказиева рассказала, что можно привлечь в свою жизнь, если убрать елку в правильную дату.

«Убирать елку, как и украшать, нужно в правильные дни по прогнозу, если вы не хотите вынести удачу из своего дома и иметь разногласия с близкими на протяжении всего года», — отметила астролог.

Когда убирать елку? Советы Айны Ситказиевой: ⠀

  • 16 января — уберите елку в этот день, если хотите видеть масштаб во всех сферах 2026 года;

  • 21 января — если хотите обрести внутреннюю гармонию и уют, то стоит присмотреть к этой дате;

  • 27 января — убранная в этот день елка повлияет на финансовый рост и принесет успех в сфере недвижимости;

  • 31 января — уберите елку в этот день, если хотите обрести крепкое физическое и ментальное здоровье.

Астролог также отметила даты, в которые елку убирать нежелательно. Иначе, по мнению Айны Ситказиевой, можно навлечь разногласия в семью и вынести удачу из своего дома. В январе 2026 года такими датами стали:

  • 5 января;

  • 6 января;

  • 18 января;

  • 20 января;

  • 22 января;

  • 29 января;

  • 30 января.

Напомним, что с 12 января 2026 года Ярославский зоопарк стал принимать живые елки, которые можно сдать туда после праздников. Деревья и хвойные ветви можно принести по адресу: Ярославль, улица Шевелюха, 137. Для удобства горожан ели принимают на парковке, слева от контрольно-пропускного пункта службы безопасности.

А в какой день вы планируете убрать елку?

Убрал сразу после Нового года
Подберу для этого удачную дату
Оставлю до весны
ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Новогодняя елка Народные приметы и поверья
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
55 минут
16 января — подходящее время для уборки, не знал об этом!
Гость
52 минуты
Астрология или практичность — что важнее при уборке ёлки?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем