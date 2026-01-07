Травля Долиной, свингер-клуб Товстиков и борьба за брошенного в унитазе ребенка: 5 главных скандалов 2025 года

Рассказываем о самых главных скандалах Москвы и всей России Источник: «Блог главы большой семьи Ивана Сухова» / Vk.com, Лариса Долина / Fontanka, Михаил Мечев / MSK1.RU

Еще недавно имя народной артистки России Ларисы Долиной ассоциировалось с музыкальными шоу и «Погодой в доме». К концу года певица окончательно стала главным антигероем страны, спровоцировав «эффект Долиной». Подробности — в материале MSK1.RU.

«Эффект Долиной» — народное название мошеннической схемы, когда продавец, чаще всего пожилой человек, продает свою квартиру, а затем через суд признает сделку недействительной, изображая жертву мошенников или недееспособного. Таким образом продавец возвращает себе и квартиру, и полученные деньги.

В 2024 году Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Но позже заявила, что стала жертвой телефонных мошенников и провела сделку под давлением аферистов. Суд встал на сторону артистки, признал певицу потерпевшей и вернул жилье. Тем временем покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без жилья.

Волна гнева простых граждан накрыла певицу к концу 2025 года, когда по аналогичной схеме начали разводить людей по всей стране. В итоге Лурье смогла добиться справедливости в Верховном суде: дело отправили на пересмотр, на время тяжб квартира в элитных Хамовниках останется за бизнесвумен.

Многоженец Иван Сухов: семья или секта?

Иван Сухов прославился на всю страну год назад. Тогда в интервью журналистке Саше Сулим он рассказал, что у него три жены и почти 30 детей: он мечтает о 50 наследниках.

По словам москвича, своим женам он запрещает работать и гулять с подругами. Дети Сухова учатся дома. Он заявил, что дочерей воспитывает «крайне покорными», готовит к «раннему замужеству» и многоженству. Это вызвало широкий общественный резонанс.

За Сухова вступилась детский омбудсмен Москвы, а депутаты требовали от социальных служб проверить семью. Вместе со шквалом критики у многоженца возникли проблемы с правоохранительными органами.

Старшая дочь Ивана Сухова Анна в телешоу «Пусть говорят» обвинила отца в сексуализированном насилии. Ему вменили статью о развратных действиях, по которой ему грозит до 3 лет лишения свободы. Вину он не признал и заявил, что дочь его оклеветала.

Крид против Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и рэпер Егор Крид выясняют отношения в Сети уже давно, но в этом году конфликт обрел еще большие масштабы. Поводом стало выступление артиста в «Лужниках».

Скандал разразился из-за откровенных постановок шоу-балета и номера с поцелуем. Вопросы зрителей вызвало несовпадение возрастного ограничения «12+» и эротического характера выступлений.

Мизулина не упустила возможности высказаться на эту тему, написала заявления в органы и вдобавок напомнила рэперу о своих старых претензиях — обвинила Крида в связях с иноагентами и рекламе казино.

Сам певец в ответ на обвинения общественницы заявил, что поцелуи — это нормальная часть здоровых отношений и ничего криминального в этом нет. И добавил, что Мизулина разрушила брак SHAMAN'а в Год семьи. А также напомнил, как пара целовалась на сцене перед учениками столичной школы.

Ссора вновь осталась лишь в медиаполе — для обоих героев драмы серьезных последствий не было. Егор Крид спустя неделю отправился в крестный ход по столице, а затем продолжил давать концерты. Мизулина получила в подарок от SHAMAN'a политическую партию и вышла за него замуж в Донецке.

Развод Дибровых и Товстиков

Разводы в звездных парах — дело нередкое и обычно остается на станицах светской хроники. Но этот вышел далеко за ее пределы и стал предметом масштабных общественных обсуждений.

В этом году, казалось бы, мирно распался 16-летний брак телеведущего Дмитрия Диброва с молодой женой Полиной, когда вскрылось, что новым избранником девушки стал женатый отец 6 детей бизнесмен Роман Товстик.

Не смирившись с изменой мужа, Елена Товстик начала раскрывать неприглядные подробности брака с предпринимателем. Предательства, шаманские обряды и свингер-клубы — всё в контексте семьи Товстиков обсуждала вся страна в 2025 году.

Возвращение Бурнашкиной

История 18-летней Екатерины Бурнашкиной поразила весь мир еще в октябре 2024 года. Девушка родила ребенка в туалете аэропорта Антальи и оставила свою дочь в унитазе, после чего отправилась на регистрацию в аэропорту. Там же — в Турции — девушку задержали.

Уже в феврале 2025 года суд в Турции приговорил ее к 15 годам заключения. Дочь Бурнашкиной до июня этого года была в местном доме малютки, пока ее не привезли в Россию. Здесь у малышки уже появилась приемная семья, ей дали имя Николь.

В июле с Бурнашкиной в Турции сняли все обвинения, и она вышла из тюрьмы. Тогда она вернулась в Россию и заявила, что будет бороться за своего ребенка. Это вызвало большой резонанс в Сети: многие осудили девушку за это желание.