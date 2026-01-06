От роликов на YouTube до мировых чартов: как школьница из Петербурга стала феноменом популярной музыки

Публикуем историю успеха Бэтси Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

12-летняя школьница Света Чертищева (известная под псевдонимом Бэтси. — Прим. ред.) — одна из самых юных и одновременно популярных певиц в России. Ее треки ежемесячно набирают миллионы прослушиваний на разных музыкальных сервисах. Песня «Сигма-бой» в конце 2024 года попала в топ-10 Billboard, опередив хиты популярных американских певиц Кэти Перри и Кеши.

В декабре 2025 года у Бэтси вышел трек «Под Новый год», который уже набирает обороты в соцсетях. Пользователи снимают ролики под припев песни, и эти видео попадают в общую ленту рекомендаций, набирая миллионы просмотров.

В этом материале мы изучаем историю успеха 12-летней звезды и пытаемся разобраться, в чем причина такой феноменальной популярности певицы.

Начинала карьеру с видеоблога

Светлана Чертищева родилась 27 января 2013 года в Санкт-Петербурге в творческой семье: ее отец — профессиональный композитор Михаил Чертищев, известный работой над музыкой для популярных мультфильмов («Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря. Ход конем», «Иван Царевич и Серый Волк 2») и сериалов «Барбоскины», «Лунтик и его друзья» и др., а мама — хореограф, которая ставит для дочери танцы.

Свою творческую деятельность Света начала очень рано, уже в пятилетнем возрасте вместе с родителями она завела свой первый YouTube-канал под названием «СветикО», где публиковались забавные видеоролики из ее повседневной жизни. В одном из первых видео девочка с аппетитом пробует экзотические фрукты и общается с мягкой игрушкой, а в других роликах делится смешными эпизодами с участием своей семьи.

В 2018 году маленькая Света начала вести блог на YouTube. Самый популярный ролик набрал 42 тысячи просмотров. Однако подписчиков не так много было на канале — всего 280 человек Источник: SvetikO / youtube.com

Со временем контент канала стал более разноплановым — Света начала петь и снимать музыкальные видео. Первые выпущенные треки сделали ее знаменитой: летом 2020 года накануне поступления в первый класс вышел клип «Первоклашка», а позже песня «Я тебе поставлю лайк» стала вирусной и привлекла внимание миллионов зрителей. По данным на декабрь 2025 года, под релизом больше 8,3 миллиона просмотров на YouTube.

В 2021 году появилось еще несколько узнаваемых треков, включая веселую композицию Simple Dimple Pop It Squish, вдохновленную популярными антистресс‑игрушками, которые идеально вписались в тренды TikTok и собрали миллионы просмотров на YouTube. Среди других запомнившихся песен — «Котики», Pump It Up и Capybara.

Настоящий прорыв в ее карьере произошел осенью 2024 года, когда Света вместе с ровесницей Марией Янковской выпустила трек «Сигма-бой». Эта песня, написанная ее отцом, сразу стала вирусной в соцсетях и в конце 2024 года попала в международный чарт Billboard, заняв там одно из лидирующих мест и принеся юной артистке мировую известность.

В феврале 2025 года Бэтси дала 76.RU эксклюзивное интервью Источник: Городские медиа / Елена Вахрушева

«Сигма-бой — это очень уверенный в себе, самодостаточный, красивый мужчина или парень, у которого очень много женского внимания, — ранее объяснила в интервью 76.RU Бэтси. — То есть он красавчик, и за ним бегают все девочки. Но он настолько перенасыщен этим вниманием, ему это всё не нужно».

На вопрос, есть ли в жизни юной суперзвезды свой сигма-бой, Бэтси ранее ответила коротко: «Нет, сигма-бой будет бегать только за мной». Правда, и времени на личную жизнь у 12-летней школьницы остается немного. В начале 2025 года Света поехала в свой первый концертный тур, который начался с Ярославля. В разных городах России она собирала полные залы.

Почему ее песни так популярны

Концерты Бэтси собирают полные залы Источник: Кирилл Поверенов / 76.RU

Музыка Бэтси легко узнаваема: в основе ее треков — простой текст и ритмичное, динамичное звучание, под которое хочется двигаться. Такой формат сегодня особенно востребован у детской и подростковой аудитории. Но за счет чего песни юной исполнительницы стабильно набирают сотни миллионов прослушиваний? За комментарием редакция 76.RU обратилась к бывшему продюсеру группы «Тату» Леониду Дзюнику.

«Популярность музыки Бэтси объясняется незамысловатостью песен, их простотой и музыкальной темой, которая заставляет двигаться. Наверное, поэтому ее песни так любимы и ожидаемы: они не грузят, а дают энергию, как, например, песня Sigma Boy», — отметил он.

Подобная музыка нужна для определенного возраста и периода жизни молодежи. Они энергичны, заводны, им нужно двигаться, всё время находиться в движении, чего-то добиваться, достигать, искать. Леонид Дзюник продюсер

По мнению эксперта, с возрастом музыкальные предпочтения меняются: взрослой аудитории, как правило, ближе более спокойные и мелодичные композиции. Поэтому интерес к танцевальным и энергичным трекам Бэтси среди детей и подростков выглядит закономерным.

Отдельно продюсер подчеркнул важность соответствия репертуара возрасту и жизненному опыту артиста.

«Иначе возникает диссонанс: ребенок поет взрослые песни или взрослый поет детские — это неправильно. Если Бэтси сможет двигаться вперед и с возрастом ее песни будут отражать ее характер и душу, она сможет продолжать развивать популярность», — отметил продюсер.

Концерты в Европе

В начале 2025 года Бэтси говорила о мечте выйти на международную сцену.

Я очень хочу добиться мировой славы, чтобы у каждой песни была стабильная популярность. Я считаю, что очень стремительно иду к этой мечте. Бэтси певица

Тогда это звучало как цель на будущее — амбициозная, но всё еще далекая. Однако уже к концу года мечта начала превращаться в реальность.

График юной певицы стремительно уплотнился: предложения от зарубежных площадок стали приходить регулярно, а каждый день оказался расписан буквально по минутам. И если в начале года Бэтси лишь рассуждала о возможном международном туре, то в декабре 2025-го она уже отправилась в свой первый концертный тур по Германии, выступив сразу в нескольких городах: Кельне, Билефельде, Пиннеберге, Гисене, Пфорцхайме и Герстхофене.

Так, всего за несколько месяцев планы, о которых еще недавно говорили с осторожностью, превратились в конкретные шаги и реальные концерты за пределами России.