«Даже Долина здесь симпатичная!» Почему «Старые песни о главном» популярны уже 30 лет

Новогодняя программа стала культовым шоу и уже 30 лет радует россиян Источник: кадр из мюзикла «Старые песни о главном» (16+), реж. Дмитрий Фикс, ОРТ, 1995 год

Тридцать лет назад в эфир вышел мюзикл «Старые песни о главном» — первая часть культового цикла. Случилось это в новогоднюю ночь с 31 декабря 1995-го на 1 января 1996 года на ОРТ. «Старые песни…» покорили всех: любимые мелодии прошлого исполнили кумиры того времени. Готовы погрузиться в ностальгию? Тогда включаем машину времени — отправляемся в прошлое вместе с MSK1.RU!

О чем «Старые песни…»

С первых же минут голос за кадром (тот самый, Юрия Яковлева) переносит нас в атмосферу советского колхоза. Продюсеры вдохновлялись радостной певучей эстетикой комедии «Кубанские казаки», а действие разворачивается в полные надежд послевоенные годы.

В первом выпуске «Старых песен о главном» — один и очень насыщенный событиями день из жизни большой деревни. В сюжете всё просто и вечно как мир: парни пытаются добиться расположения строптивых красавиц, а те, в свою очередь, загадочно улыбаются. Старшее поколение — мужчины, прошедшие войну, — делятся воспоминаниями. И каждая из этих сцен находит свое выражение не в долгих диалогах, а в знакомой с детства песне.

Признавайтесь, кто узнал Николая Фоменко (на фото слева) Источник: кадр из мюзикла «Старые песни о главном» (16+), реж. Дмитрий Фикс, ОРТ, 1995 год

Среди ярких звезд, снявшихся в новогоднем мюзикле, были и только набирающие тогда популярность Алена Апина, Наташа Королева, Владимир Пресняков, и уже известные публике Кристина Орбакайте, Леонид Агутин с Анжеликой Варум, и даже любимый всей страной телеведущий Леонид Якубович.

Спустя 30 лет судьба артистов, создавших образы персонажей того колхоза, сложилась по-разному. Для кого-то, как для Филиппа Киркорова или Ларисы Долиной, путь оказался дорогой на самый пик славы — правда, весьма разной. Другие, как некогда популярные Лада Дэнс или Богдан Титомир, постепенно отошли в тень, и их успех остался только в воспоминаниях. Коллектив «На-На» прекратил свое существование, а один из участников «Песен» в 2022 году уехал из страны. Да и Юрия Яковлева, который рассказал всю эту новогоднюю историю, уже нет с нами.

Лада Дэнс была мегапопулярной в середине 90-х Источник: кадр из мюзикла «Старые песни о главном» (16+), реж. Дмитрий Фикс, ОРТ, 1995 год

Дебют «Старых песен о главном» дал старт еще трем выпускам. Действие второй части, когда мы встречали 1997-й, разворачивались в Москве 60-х, и все герои мюзикла готовились встречать Новый год. В третьей части идет отсылка к советскому кинохиту «Иван Васильевич меняет профессию» — и тоже события происходят вокруг главного российского праздника.

После трех выпусков новогодний формат телеразвлечений Первый переформатировал в «Новогоднюю ночь на ОРТ» и показывал его два года подряд.

Последний, четвертый фильм «Старых песен о главном» с названием «Постскриптум» российские зрители увидели, когда провожали 2000-й и встречали 2001-й. В волшебном отеле звёзды эстрады исполняли шлягеры прошлых лет, начиная с 30-х годов. Ну и без любовных драм не обошлось. На этом Первый канал поставил финальную точку в проекте, правда, повторял отснятые выпуски в новогоднюю ночь в 2015, 2020 и 2022-м.

«До чего душевно было!»

Премьера «Старых песен о главном» в конце 1995 года произвела фурор, став одним из ярких телесобытий своего времени. Спустя десятилетия эти кадры по-прежнему находят отклик, и миллионы зрителей продолжают их пересматривать. Люди признаются, что от воспоминаний в глаз попадает ностальгия.

«Я помню этот фильм, словно это было вчера. Какой был уют в новогоднюю ночь, семья вся в сборе, гости, столы ломились от салатов, котлеток, закусок. Елка мигала фонариками (они были особенные), дождик на елке переливался, и все счастливые. Взрослые поют, смеются, дети играют и распаковывают кульки с конфетами, в которых обязательно была еще одна мандаринка».

А кто узнал Николая Расторгуева? Источник: кадр из мюзикла «Старые песни о главном» (16+), реж. Дмитрий Фикс, ОРТ, 1995 год

«Аж слеза на глаз навернулась. Пока была жива бабушка, дома собиралось много родственников и друзей. И вот застолье, все хохочут, обсуждают — и вдруг тишина. Тот самый момент, когда понимаешь, сейчас будут песни, польются стройные голоса, зазвучат все эти „Старые песни о главном“. В детстве подпевала, в юности фырчала недовольно, теперь вот не хватает всей этой светлой атмосферы».

«А мы записывали каждый выпуск на кассету на видике. Детство, елка в ведре с песком, дома тепло, душевно, и вся жизнь впереди».

«Разблокировалось воспоминание: снежная зима, в моей комнате пахнет елкой и мандаринами, я достаю пластмассового деда-мороза, в котором ассорти из шоколадных конфет, — школьный подарок, и смотрю „Старые песни о главном“».

«Как же веет уютом и спокойствием от этих песен! Помню, мне было лет десять, мы с сестрой полностью забили на накрывание стола, как только начались „Песни“».

Если вы без запинки назовете имена этих трех красавиц, то вам точно больше 30 Источник: кадр из мюзикла «Старые песни о главном» (16+), реж. Дмитрий Фикс, ОРТ, 1995 год

По статистике Первого канала, выпуск на рубеже 1995 и 1996 года смотрела половина телезрителей. Успех был феноменальный!

«Как быстро время летит! И ведь это было что-то совершенно новое! До сих пор один из лучших новогодних шедевров».

«Да, смотрели все. А вот сейчас подумала, что из новогодней ночи по телевизору сможет вспомнить мой 6-летний сын через года? Скорее всего, то, как родители сядут, каналы туда-сюда попереключают и выключат, так как смотреть нечего».

«Режиссерам-постановщикам нынешних „голубых огоньков“ надо срочно пересмотреть все „Старые песни о главном“ и научиться радовать народ в новогоднюю ночь. До чего душевно было!»

Олды, вспомните, кто на фото рядом с Долиной? Источник: кадр из мюзикла «Старые песни о главном» (16+), реж. Дмитрий Фикс, ОРТ, 1995 год

Когда сегодня включают «Старые песни о главном», возникает щемящее чувство. С экрана смотрит на нас молодость, запечатленная три десятилетия назад.

«Какая же натуральная красота у всех. Даже непривычно видеть девушек без пластики».

«Какие все молодые! Даже Долина здесь симпатичная».

«А вы заметили, что теперь люди, которые смотрят старые фильмы и слушают старую музыку, уже не наши бабушки, а мы».