«Не время спокойного ожидания»: прогноз ярославского астролога на 2026 год

Астролог из Ярославля рассказала, каким будет 2026 год Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Каким будет 2026 год, рассказала ведический астролог из Ярославля Мария Орлова.

«2026 год, по восточному календарю, проходит под покровительством Красной Огненной Лошади. Это сочетание создает уникальную и мощную энергетику, которую важно понять, чтобы гармонично встроиться в ее ритм», — рассказала Мария.

Главными, по словам астролога, в 2026 году станут динамика и трансформация. Поэтому стоит ждать ускорения всех процессов — от глобальных событий до личных дел. Шансы будут даваться тем, кто их активно ищет и берет.

В обществе ключевым будет акцент на технологических прорывах, всплеске популярности спортивных и зрелищных мероприятий. При этом возможно обострение конкуренции на рынках, а также конфликты, связанные с вопросами честности, авторства и лидерства.

Для каждого из нас год может ознаменоваться мощными стартами и переломными моментами. Он идеален для того, чтобы добиться цели — сменить работу, запустить проект, переехать, решиться на важный разговор.

Однако стоит опасаться поспешных решений, конфликтов ради конфликтов, эмоционального и физического выгорания.

«Нужно учиться балансировать между активными фазами рывка и периодами обязательного восстановления», — посоветовала Мария Орлова.

По словам астролога, особенно год будет благоприятен для представителей огненных знаков зодиака — Овна, Льва, Стрельца.

«Их природная энергия в резонансе с годом, даруя силу и удачу», — объяснила Мария.

Также повезет предпринимателям, новаторам, спортсменам и в целом людям действия, чья деятельность связана с движением, скоростью, лидерством.

А вот знакам, ценящим стабильность, — Тельцам, Девам, отчасти Козерогам — нужно быть осмотрительнее.

«Старайтесь мягко адаптироваться к изменениям, не ломая себя», — посоветовала астролог.