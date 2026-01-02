НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -17

0 м/c,

 746мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Яркие моменты 2025 года
«Умные решения»
Переименование деревень
Кто ездит в Переславль на выходные
Зарплаты ярославцев
Чек-лист важных обследований
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
Погода на первые дни января
Развлечения «Не время спокойного ожидания»: прогноз ярославского астролога на 2026 год

«Не время спокойного ожидания»: прогноз ярославского астролога на 2026 год

Мария Орлова рассказала, кому точно повезет

372
Астролог из Ярославля рассказала, каким будет 2026 год | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUАстролог из Ярославля рассказала, каким будет 2026 год | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Астролог из Ярославля рассказала, каким будет 2026 год

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Каким будет 2026 год, рассказала ведический астролог из Ярославля Мария Орлова.

«2026 год, по восточному календарю, проходит под покровительством Красной Огненной Лошади. Это сочетание создает уникальную и мощную энергетику, которую важно понять, чтобы гармонично встроиться в ее ритм», — рассказала Мария.

Главными, по словам астролога, в 2026 году станут динамика и трансформация. Поэтому стоит ждать ускорения всех процессов — от глобальных событий до личных дел. Шансы будут даваться тем, кто их активно ищет и берет.

В обществе ключевым будет акцент на технологических прорывах, всплеске популярности спортивных и зрелищных мероприятий. При этом возможно обострение конкуренции на рынках, а также конфликты, связанные с вопросами честности, авторства и лидерства.

Для каждого из нас год может ознаменоваться мощными стартами и переломными моментами. Он идеален для того, чтобы добиться цели — сменить работу, запустить проект, переехать, решиться на важный разговор.

Однако стоит опасаться поспешных решений, конфликтов ради конфликтов, эмоционального и физического выгорания.

«Нужно учиться балансировать между активными фазами рывка и периодами обязательного восстановления», — посоветовала Мария Орлова.

По словам астролога, особенно год будет благоприятен для представителей огненных знаков зодиака — Овна, Льва, Стрельца.

«Их природная энергия в резонансе с годом, даруя силу и удачу», — объяснила Мария.

Также повезет предпринимателям, новаторам, спортсменам и в целом людям действия, чья деятельность связана с движением, скоростью, лидерством.

А вот знакам, ценящим стабильность, — Тельцам, Девам, отчасти Козерогам — нужно быть осмотрительнее.

«Старайтесь мягко адаптироваться к изменениям, не ломая себя», — посоветовала астролог.

В целом, по словам астролога, 2026 год — это не время спокойного ожидания, а период, когда твоя судьба находится в твоих руках.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Астролог Прогноз Знак зодиака
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Уважаемая Мария, астрология — это не более чем развлечение, не стоит воспринимать её всерьёз.
Гость
57 минут
С астрологами и тарологами не перебор?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Рекомендуем