Самый новогодний тест: только большой поклонник «Иронии судьбы» ответит на 10 из 10

Вы помните этот фильм так же хорошо, как ночь с 31-го на 1-е, или всё как в тумане?

Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Надя так улыбается, потому что на все 10 вопросов ответила правильно

Источник:

кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1975 год

Каждый Новый год мы с друзьями, родственниками и всеми, кто еще пришел на праздник, включаем телевизор, а там — «Ирония судьбы, или С легким паром!». Казалось бы, за 50 лет существования этого фильма мы должны были выучить его наизусть. Но нет, всякий раз можно найти в нем что-то неожиданное. А вы знаете «Иронию судьбы» от начала до конца? Не отвечайте, пока не ответите на вопросы этого теста.

В нем всего 10 заданий, но по силам они окажутся разве что тем, кто внимательно смотрел традиционный новогодний фильм и не отвлекался по мелочам.

Тест
1 / 10

Что Павлик предлагает Жене сделать в бане на брудершафт?

  • Сфотографироваться

  • Взвеситься

  • Выпить

  • Обняться

2 / 10

Какая врачебная специальность была у Жени Лукашина?

  • Лор

  • Офтальмолог

  • Хирург

  • Психиатр

3 / 10

А Надя Шевелева кем работала?

  • Учительницей русского языка и литературы

  • Певицей в Доме культуры

  • Бухгалтером в строительной компании

  • Она была домохозяйкой

4 / 10

Как Галя, невеста Лукашина, хотела встречать Новый год?

  • С Мартиросянами

  • С Катанянами

  • Вдвоем с Женей

  • С подругами в спа

5 / 10

До Гали Женя уже делал предложение одной женщине. И она даже согласилась. Но почему до женитьбы тогда дело не дошло?

  • Лукашин представил, что она будет жить с ним в одной комнате, и испугался

  • У Лукашина тогда не было денег на свадьбу

  • Лукашин узнал, что у нее есть дети от предыдущего брака, и передумал

  • Она просто встретила другого незадолго до свадьбы

6 / 10

Что На­дя со­би­ра­лась по­да­рить Ип­по­ли­ту на Но­вый год?

  • Шапку

  • Пальто

  • Фотосессию

  • Электробритву

7 / 10

Когда Женя Лукашин, находясь в квартире Нади, только встал на ноги, его удивило отсутствие люстры. Он так и спросил у Нади: «Куда вы подевали мою люстру?» Что она ответила?

  • Отвезла в комиссионку

  • Пропила

  • А вам-то какое дело?

  • В ответ Надя еще раз плеснула Лукашину в лицо водой и обозвала его пьяницей

8 / 10

Что решил сделать Ипполит на следующий Новый год?

  • Улететь в Москву

  • Влюбиться

  • Жениться

  • Сходить в баню

9 / 10

Почему Миша, друг Жени Лукашина, по его словам, не мог ошибиться?

  • У него все ходы записаны

  • Он никогда не пьянеет

  • У него глаз-алмаз

  • Он не принимает серьезных решений

10 / 10

Когда Галя спросила Женю, когда, по его мнению, люди поют, он перечислил несколько вариантов. Какого из нижеперечисленных в его списке не было?

  • На демонстрациях

  • В опере

  • Когда выпьют

  • Когда они счастливы

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Развлечение Новый год Эльдар Рязанов Ирония судьбы, или С легким паром! Советский фильм Праздник Ностальгия
Комментарии
Гость
7 минут
Неплохой тест, но я и без него помню все моменты фильма наизусть.
Гость
4 минуты
Классика на века — даже не верится, что столько лет прошло.
Гость
