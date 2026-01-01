Самый новогодний тест: только большой поклонник «Иронии судьбы» ответит на 10 из 10

Каждый Новый год мы с друзьями, родственниками и всеми, кто еще пришел на праздник, включаем телевизор, а там — «Ирония судьбы, или С легким паром!». Казалось бы, за 50 лет существования этого фильма мы должны были выучить его наизусть. Но нет, всякий раз можно найти в нем что-то неожиданное. А вы знаете «Иронию судьбы» от начала до конца? Не отвечайте, пока не ответите на вопросы этого теста.