Самый новогодний тест: только большой поклонник «Иронии судьбы» ответит на 10 из 10

Каждый Новый год мы с друзьями, родственниками и всеми, кто еще пришел на праздник, включаем телевизор, а там — «Ирония судьбы, или С легким паром!». Казалось бы, за 50 лет существования этого фильма мы должны были выучить его наизусть. Но нет, всякий раз можно найти в нем что-то неожиданное. А вы знаете «Иронию судьбы» от начала до конца? Не отвечайте, пока не ответите на вопросы этого теста.
В нем всего 10 заданий, но по силам они окажутся разве что тем, кто внимательно смотрел традиционный новогодний фильм и не отвлекался по мелочам.
Что Павлик предлагает Жене сделать в бане на брудершафт?
Сфотографироваться
Взвеситься
Выпить
Обняться
Какая врачебная специальность была у Жени Лукашина?
Лор
Офтальмолог
Хирург
Психиатр
А Надя Шевелева кем работала?
Учительницей русского языка и литературы
Певицей в Доме культуры
Бухгалтером в строительной компании
Она была домохозяйкой
Как Галя, невеста Лукашина, хотела встречать Новый год?
С Мартиросянами
С Катанянами
Вдвоем с Женей
С подругами в спа
До Гали Женя уже делал предложение одной женщине. И она даже согласилась. Но почему до женитьбы тогда дело не дошло?
Лукашин представил, что она будет жить с ним в одной комнате, и испугался
У Лукашина тогда не было денег на свадьбу
Лукашин узнал, что у нее есть дети от предыдущего брака, и передумал
Она просто встретила другого незадолго до свадьбы
Что Надя собиралась подарить Ипполиту на Новый год?
Шапку
Пальто
Фотосессию
Электробритву
Когда Женя Лукашин, находясь в квартире Нади, только встал на ноги, его удивило отсутствие люстры. Он так и спросил у Нади: «Куда вы подевали мою люстру?» Что она ответила?
Отвезла в комиссионку
Пропила
А вам-то какое дело?
В ответ Надя еще раз плеснула Лукашину в лицо водой и обозвала его пьяницей
Что решил сделать Ипполит на следующий Новый год?
Улететь в Москву
Влюбиться
Жениться
Сходить в баню
Почему Миша, друг Жени Лукашина, по его словам, не мог ошибиться?
У него все ходы записаны
Он никогда не пьянеет
У него глаз-алмаз
Он не принимает серьезных решений
Когда Галя спросила Женю, когда, по его мнению, люди поют, он перечислил несколько вариантов. Какого из нижеперечисленных в его списке не было?
На демонстрациях
В опере
Когда выпьют
Когда они счастливы