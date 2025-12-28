Кружевные водопады и заплывы среди льдин. Куда поехать и что посмотреть зимой на Алтае — советы опытного гида

Куда съездить в Горном Алтае зимой: топ необычных мест для путешествия Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Зима в Горном Алтае — не только горнолыжные курорты и уютные базы. Это красивейшие незамерзающие реки, парящая вода, ледяные водопады и возможность отдохнуть в полном уединении. О том, куда поехать зимой за тишиной и впечатлениями NGS22.RU, рассказала гид Евгения Васильева.

Матушка Катунь и Манжерок

Реки, которые не замерзают полностью, например Катунь и ее притоки — это, по словам Евгении Васильевой, потрясающее зрелище.

— Реки у нас зимой полностью не встают, поэтому можно наблюдать совершенно чудесные явления, например застать ледоход и посмотреть на «блинчики», которые очень умиротворяюще плывут по воде. Когда случаются перепады температур, вокруг рек появляется куржак — пар, который буквально наряжает деревья в серебро. Вода начинает парить, и это выглядит, конечно, впечатляюще, однако предсказать такое явление всё же трудно.

Зимой вода в реках становится особенно прозрачной — дно хорошо видно с мостов, чего не бывает в другие сезоны.

Вот такие виды можно запечатлеть в зимний период в Республике Алтай Источник: Константин Санталов / NGS22.RU

— Катунь тоже преображается, становится уже не насыщенно-бирюзовой, а темно-синей, почти черной, но дно при этом хорошо просматривается, поэтому зимой можно смело планировать прогулки по мостам и наблюдать за таким вот необычным проявлением стихии.

Сполна насладиться видами Катуни можно, как уточняет Евгения, поднявшись на смотровую площадку «Толгайок».

— О ней пока мало кто знает, но туда ведет очень хорошая дорога, по которой вполне легко добраться на машине. Там уже всё обустроено для туристических остановок, а вид на Катунь открывается прямо-таки панорамный.

Несмотря на популярность Манжерока, зимой там заметно меньше людей, если речь не идет о новогодних праздниках, поэтому для активного отдыха можно рассмотреть и такой вариант.

Покататься на сноуборде на Манжероке и познакомиться поближе с зимним Чуйским трактом Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

— Сейчас в популярных местах вроде Чемала людей немного. А если хочется поездки подальше — Чуйский тракт зимой по-своему прекрасен, — рассуждает Евгения.

Ледяные водопады, Телецкое озеро и экстремальный отдых

Тем, кто ищет природные впечатления, гид советует обратить внимание на водопады, поскольку зимой они становятся особенно красивыми.

— Полностью они у нас не замерзают: внутри бежит вода, а снаружи нарастает лед, что создает такое особенное ледяное кружево. Поэтому обратить внимание стоит даже на самые доступные для проезда водопады вроде Камышлинского или Че-Чкыш, которые также преображаются зимой.

Водопад Куркуре Источник: Константин Санталов / NGS22.RU

Одним из самых впечатляющих зимних объектов она называет водопад Куркуре в Улаганском районе, однако добираться туда будет довольно проблематично.

— Водопад огромный, зрелище очень, конечно, сильное. Однако это место всё же для опытных путешественников и водителей, зимой поездки в горы всегда связаны с рисками. Никогда не угадаешь, какой будет погода и пойдет ли снегопад.

Еще одно не самое очевидное, но эффектное зимнее направление — Телецкое озеро.

— В Артыбаше озеро полностью замерзает, по нему катаются на снегоходах, иногда даже на коньках. А вот в Яйлю Телецкое почти никогда не встает: открытая вода, ветер, брызги, которые замерзают на камнях, образуя причудливые ледяные скульптуры, — именно то, на что стоит обратить внимание, если вдруг решите туда поехать. Яйлю — одно из самых теплых мест Алтая, поскольку там особый микроклимат. Озеро там замерзает крайне редко, примерно раз в 10 лет, поэтому на берегах от брызг можно увидеть фантастические ледяные скульптуры.

Тишина в горах просто звенящая Источник: Константин Санталов / NGS22.RU

Кроме того, совсем недавно в Республике Алтай появилось новое зимнее развлечение, которое тоже пользуется популярностью у туристов, решивших посетить Телецкое озеро именно зимой. Называется такая активность айсфлоатинг.

— Людей одевают в специальные спасательные костюмы, надутые как шарики, они заходят в воду и ложатся среди льдин — внутри костюма тепло, а за счет воды появляется ощущение невесомости. Это новый для Алтая формат, пришел он к нам не так давно с Камчатки, из Мурманска.

Телецкое озеро зимой очень эффектно Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

По словам гида, зима в Горном Алтае подходит тем, кто готов к неожиданностям и не гонится за массовым отдыхом.