Шанс увидеть звезды всего за 300 тысяч. Что за спецрейс «Роскосмоса» отправится к метеорному потоку в ночь на 14 декабря

Придумал идею авиаполетов к звездам астроном Станислав Короткий, он же и стал научным руководителем проекта AstroNight Источник: astro.stars / Vk.com

Впервые два российских самолета возьмут на борт пассажиров, которым нужно не в другой аэропорт, а в небо — увидеть звезды и северное сияние. Подробности — в материале MSK1.RU.

Загадать желание

Так с борта самолета выглядит северное сияние и Орион. Фотографию сделал Себастиан Вольтмер, а опубликовал в своем телеграм-канале проект Источник: Astro_night_1 / t.me

Если к звездам отправляют самолеты, значит это кому-нибудь нужно. Но стать пассажирами первого в истории специального авиарейса для наблюдения за падающими звездами пока могут лишь избранные. К метеорному потоку Геминиды — самому яркому и интенсивному — в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года отправятся два самолета, обладателям посадочных билетов посчастливится получить уникальный опыт: увидеть на высоте 10 тысяч метров разноцветные падающие звезды в компании космонавтов «Роскосмоса» и известных астрономов.

Такими яркими и интенсивными падающие звезды можно увидеть из иллюминатора самолета, именно это зрелище ждет российских путешественников, которые отправятся к метеорному потоку Геминиды Источник: Astro_night_1 / t.me

«Одна из задач нашей корпорации — показать, что Вселенная и то, что в ней происходит, на самом деле ближе ко всем нам, чем кажется. Поток Геминиды — событие, за которым будут наблюдать любители астрономических явлений на Земле, а тут появляется возможность увидеть звездопад с высоты более 10 тысяч метров. Кроме того, вместе с пассажирами на борту самолета (уникального по своей сути проекта) будут находиться действующие космонавты, которые поделятся интересными фактами о работе в космосе», — говорит Борис Глазков, заместитель генерального директора ГК «Роскосмос» по стратегическому развитию.

Билеты соответствуют исключительности предложения — от 100 до 320 тысяч рублей. В стоимость входит не только невероятное зрелище и возможность услышать рассказ выдающихся специалистов, но и развлекательная программа: фуршет в аэропорту Внуково, DJ-сет, иммерсивное шоу, астроужин и музыкальная программа на борту самолетов. Билетов бизнес-класса уже нет в продаже, свободны лишь несколько мест в основном салоне. К моменту полета их точно займут, ведь организаторы астрономического полета уловили главный мировой тренд.

Только на днях журнал The Economist опубликовал большое исследование о том, что люди сегодня не так охотно тратят деньги на дорогие товары — от украшений до редких вин. И связано это не с экономическим кризисом: изменилась не покупательная способность, а психология. По словам американского экономиста Торстейна Веблена, желание обладать предметом основано на чувстве соперничества — он есть лишь у немногих. Но сегодня измерение редкости по отношению к предметному миру теряется. И желанным становится не то, что у тебя есть, а где ты можешь оказаться, что ты можешь увидеть и почувствовать. Поэтому на двух самолетах к звездам полетят не только любители астрономии и фанаты космоса, но и те, кто жаждет новых зрелищ и ощущений.

К Луне летели 300 пассажиров

Вот такое эпическое зрелище полного лунного затмения видели из иллюминаторов самолетов астротуристы в сентябре 2025 года Источник: c cайта компании-организатора полетов astronight.ru

О том, кто же отправится любоваться метеорным потоком и как возникла идея подобной экскурсии, корреспондент MSK1.RU спросил у известного астронома Станислава Короткого, который стал научным руководителем проекта AstroNight.

— Станислав Александрович, вы известный астроном, популяризатор науки, открыватель небесных тел. Как возникла идея воздушных наблюдений за небесными явлениями? Вам захотелось быть ближе к звездам?

— Можно и так сказать. Осенью 2014 года я летел на самолете рейса NordAvia Мурманск — Москва и сделал фотографию с борта самолета. Выложил фото у себя в «ВК» и подписал, что благодарен пилотам. Мой пост увидели сотрудники авиакомпании и передали фото пилотам. Так завязалась переписка с авиакомпанией. И когда в 2015 году я понял, что полное солнечное затмение будет видно с Земли в районе Ледовитого океана, и наблюдать его получится только на острове Шпицберген, а это очень дорого, я задумался об альтернативном варианте. И предложил авиакомпании сделать рейс над Северным Ледовитым океаном, чтобы увидеть затмение. Я был среди организаторов того полета, мы нашли спонсоров и совершили первое авиапутешествие к звездам.

— А кем были первые пассажиры?

— В основном мои друзья и знакомые, увлеченные астрономией и космосом. Те, кто не пропускает астрономические явления, старается ловить их, путешествуя по миру.

— И что они увидели?

— Весь смысл наблюдений с борта самолета — быть выше облаков, это гарантирует, что все пассажиры получат максимальный обзор и увидят полное солнечное затмение во всей его вселенской красе. Мы смогли увидеть, как черный диск Луны закрывает яркий диск Солнца и зажигает солнечную корону. Как по горизонту разгорается разноцветное заревое кольцо. Как лунная тень проецируется на Землю. Зрелище невероятное.

— Следующий полет — к полному затмению Луны — произошел только через 10 лет, в сентябре нынешнего года. С чем связан такой перерыв? Больше не нашлось желающих?

— Не часто бывают яркие астрономические явления, ради которых стоит поднимать самолет в небо. Потом начался ковид, затем полеты не планировали из-за соображений безопасности, план «Ковер» мог быть объявлен в любую минуту. А в сентябре как раз звезды сошлись: можно было наблюдать полное затмение Луны, и самолеты придерживались расписания. Я обратился к партнерам, они обратились в корпорацию «Роскосмос», так родилась идея нашего первого совместного проекта AstroNight — полетов в самолетах на разные астрономические явления. Желающих увидеть эту красоту было так много, что к Луне отправились около 300 пассажиров на четырех самолетах.

Поймать звезду

А так выглядит метеорный поток Геминиды с борта космической станции — одна из падающих звезд прошла под МКС. Фотографию сделал космонавт Олег Кононенко в 2015 году, она стала первой фотографией метеорного потока Геминиды со станции Источник: с сайта корпорации «Роскосмос» www.roscosmos.ru

— Я зашла на сайт, где продают билеты на нынешние два авиарейса для наблюдения за звездопадом — метеорным потоком Геминиды — и билетов почти не осталось. Хотя стоят они немало: от 100 до 320 тысяч, в зависимости от выбранного самолета и места внутри салона. И это всё любители астрономии?

— Я не знаю, кто полетит смотреть на метеорный поток, увижу их только в аэропорту, но если судить по полету к затмению Луны, то компания пассажиров весьма разнообразная. «Роскосмос» дал много объявлений о возможности такого полета, и мы вышли за рамки астрономов-любителей. Хотя и они, и фанаты космоса были на борту и будут. В полеты с нами отправляются космонавты, летят и известные астрономы, например Владимир Георгиевич Сурдин. Поверьте, увидеть небесную красоту, да еще с пояснениями таких людей — уникальная возможность. Для молодых людей полет был необычной тусовкой. Для людей взрослых, состоявшихся — новыми впечатлениями и эмоциями. Были и родители, которые хотели показать детям необычные явления, возможно, пробудить интерес к науке.

— В детстве, я помню, мы уходили за город, чтобы увидеть Персеиды, что мешает сегодня смотреть на метеоры с Земли?

— Ваше детство, скорее всего, пришлось на конец 90-х, тогда именно Персеиды были самым мощным метеоритным потоком, можно было видеть до 500 падающих звезд в час. И всё благодаря комете Свифта-Туттля. Это ледяное тело, которое вращается по вытянутой эллиптической орбите и, когда комета приближается к Солнцу, то начинает испаряться: из нее вырывается газ и пылевой хвост, состоящий из частиц величиной 1 миллиметр. Это и есть метеорный поток Персеиды, который мы видим, когда Земля проходит через орбиту Свифта-Туттля. Но орбита этой кометы очень длинная, а ее мощный пылевой хвост вернется к нам только в ХХII веке, пока же его интенсивность уменьшилась до 60 сгорающих частиц в час. Сейчас же самый интенсивный ежегодный метеорный поток — 150–200, который могут видеть земляне, — это Геминиды. Эти падающие звезды — пылевой хвост не кометы, а астероиды под названием «Фаэтон». На них мы и полетим смотреть в середине декабря.

Свое название метеорный поток Геминиды получил благодаря созвездию Близнецы — Gemini на латыни. На созвездие приходится радиант — точка на небе, глядя на которую, кажется, что именно оно является источником метеорного потока Источник: Technology. Inc, www.starwaik.space

— А в чем прелесть наблюдения за метеорным потоком Гемениды с самолета?

— В это время над центральной частью России, как правило, облачно, что не позволяет увидеть Геминиды с Земли. Во-вторых, самолеты поднимутся на высоту 10–11 километров, и зрители станут ближе к метеорному потоку. А так как мы полетим к полярному кругу — до Архангельска и обратно, то это еще дает шанс захватить прекрасное северное сияние. Все, у кого есть возможность совершить такое путешествие, уверен, запомнят его на всю жизнь.

Загадать желание могут все Если вам не достался билет на самолет, летящий к звездам, не переживайте. Желание можно загадать и на Земле, ведь метеорный поток Геминиды должен быть виден везде в Северном полушарии с 4 до 17 декабря, а пик его интенсивности придется на время с 18:00 13 декабря до 11:00 14 декабря (мск). В это время Луна будет в убывающей фазе, поэтому звездное небо будет достаточно затемнено. Никакого специального оборудования не понадобится, Геминиды будут видны невооруженным глазом. Радиант, то есть точка, которая кажется источником метеорного потока, — созвездие Близнецы, смотреть нужно на него. Но есть два важных фактора, которые могут помешать найти свою звезду. Не подходящая для этого погода: низкая облачность, туман, снегопад. И городская засветка.