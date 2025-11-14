Мимо Ярославской области по Волге прошел теплоход-пансионат «Россия»: фото

В Ярославской области на Волге заметили теплоход «Россия» Источник: читатель 76.RU

Под конец сезона речной навигации на Волге мы продолжаем рассказывать, какие теплоходы заходили в Ярославскую область. В этом году с берегов замечали роскошный теплоход-пансионат «Россия». Согласно информации круизного центра «Инфофлот», четырехпалубное судно построено в Германии еще в прошлом веке, в 2007 году его модернизировали на производстве в Румынии, а в 2017-м провели еще одно обновление.

Теплоход ходит по Волге, Каме и реке Белой, посещая Нижний Новгород, Москву, Самару, Казань и другие города. Из Ярославля посадки на судно нет, при этом «Россия» проходит мимо столицы Золотого кольца, Мышкина, Углича, Рыбинского района и других локаций.

«Россия» рассчитана на более трехсот пассажиров. На палубах оборудованы каюты «полулюкс» с балконами и панорамными окнами. Площадь кают — от 12,4 квадратных метров до 16,5 квадратных метров. На палубах расположены ресторан, панорамный бар, библиотека и другие локации.

+2

Туры на теплоходе «Россия»

Осенью 2025-го уже открыты продажи круизов в мае 2026-го. К примеру, программа «Чудеса Самарской луки», рассчитанная на две недели с посещением Москвы, Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода, Юрино, Чебоксар, Болгар, Богатырской слободы, Ширяева, Самары, Казани, Макарьева, Чкаловска, Костромы, Рыбинского района и Мышкина. Стоимость круиза — от 178 тысяч рублей с человека.

Еще одна программа «Чудеса Карелии и Вологодчины» на Русский Север стоит от 151 тысячи рублей с человека. Предполагается посещение Москвы, Углича, Кузино, мыса Бесов нос, Петрозаводска, Кижей, Корицы, Череповца, а также Вологды и Белозерска, Дубны.

Программа «Сокровища Карелии» с посещением Соловецких островов оценивается по стоимости от 168 тысяч рублей с человека. В туре теплоход совершает остановки в Угличе, Горицах, Кижах, Петрозаводске, на Валааме и в других популярных точках.