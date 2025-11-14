НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Мимо Ярославской области по Волге прошел теплоход-пансионат «Россия»: фото

Рассказываем, сколько стоят круизы на таком судне

3 242
В Ярославской области на Волге заметили теплоход «Россия»

Источник:

читатель 76.RU

Под конец сезона речной навигации на Волге мы продолжаем рассказывать, какие теплоходы заходили в Ярославскую область. В этом году с берегов замечали роскошный теплоход-пансионат «Россия». Согласно информации круизного центра «Инфофлот», четырехпалубное судно построено в Германии еще в прошлом веке, в 2007 году его модернизировали на производстве в Румынии, а в 2017-м провели еще одно обновление.

Теплоход ходит по Волге, Каме и реке Белой, посещая Нижний Новгород, Москву, Самару, Казань и другие города. Из Ярославля посадки на судно нет, при этом «Россия» проходит мимо столицы Золотого кольца, Мышкина, Углича, Рыбинского района и других локаций.

«Россия» рассчитана на более трехсот пассажиров. На палубах оборудованы каюты «полулюкс» с балконами и панорамными окнами. Площадь кают — от 12,4 квадратных метров до 16,5 квадратных метров. На палубах расположены ресторан, панорамный бар, библиотека и другие локации.

Работу теплохода организует компания «Созвездие». | Источник: «Созвездие» / s-cruises.comРаботу теплохода организует компания «Созвездие». | Источник: «Созвездие» / s-cruises.com
В каждой каюте&nbsp;— свой ванная комната | Источник: «Созвездие» / s-cruises.comВ каждой каюте&nbsp;— свой ванная комната | Источник: «Созвездие» / s-cruises.com
Из некоторых номеров есть выход на балкон | Источник: «Созвездие» / s-cruises.comИз некоторых номеров есть выход на балкон | Источник: «Созвездие» / s-cruises.com
В каютах&nbsp;— телевизор, небольшой столик, шкаф | Источник: «Созвездие» / s-cruises.comВ каютах&nbsp;— телевизор, небольшой столик, шкаф | Источник: «Созвездие» / s-cruises.com
В каютах&nbsp;— есть одноместные и двуспальные кровати | Источник: «Созвездие» / s-cruises.comВ каютах&nbsp;— есть одноместные и двуспальные кровати | Источник: «Созвездие» / s-cruises.com

Туры на теплоходе «Россия»

Осенью 2025-го уже открыты продажи круизов в мае 2026-го. К примеру, программа «Чудеса Самарской луки», рассчитанная на две недели с посещением Москвы, Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода, Юрино, Чебоксар, Болгар, Богатырской слободы, Ширяева, Самары, Казани, Макарьева, Чкаловска, Костромы, Рыбинского района и Мышкина. Стоимость круиза — от 178 тысяч рублей с человека.

Еще одна программа «Чудеса Карелии и Вологодчины» на Русский Север стоит от 151 тысячи рублей с человека. Предполагается посещение Москвы, Углича, Кузино, мыса Бесов нос, Петрозаводска, Кижей, Корицы, Череповца, а также Вологды и Белозерска, Дубны.

Программа «Сокровища Карелии» с посещением Соловецких островов оценивается по стоимости от 168 тысяч рублей с человека. В туре теплоход совершает остановки в Угличе, Горицах, Кижах, Петрозаводске, на Валааме и в других популярных точках.

Ранее мы также рассказывали, сколько стоят круизы на самом дорогом теплоходе России «Мустае Кариме».

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Теплоход Круизный туризм Река Волга
Гость
7 часов
что за посудина на первом фото?! "Россия" - четырехпалубный большой теплоход! построен в ГДР в 1978 году...
Гость
4 часа
Даа... Мимо Ярославской области много что проходит... Здравый смысл и логика, например...
