Эти три знака зодиака разбогатеют в 2026 году — проверьте, есть ли вы среди них

Астролог предупреждает, что в 2026 году удача любит тех, кто не стесняется сделать к ней первый шаг Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

В 2026 году у некоторых из нас появится шанс осуществить мечту. Это может быть повышение на работе, открытие бизнеса или успешное вложение денег. Но кому из знаков зодиака повезет больше всего и у кого появится реальная возможность разбогатеть? Астролог Кажетта Ахметжанова назвала трех счастливчиков. Проверьте, есть ли среди них ваш знак.

Телец

Тельцы, готовьтесь, 2026‑й может стать для вас годом финансового прорыва, но работать придется немало, так что закатайте рукава.

— Телец в 2026-м сможет не просто заработать, но и создать финансовую систему, которая обеспечит спокойствие на годы вперед, — рассказала Кажетта нашим коллегам из издания «СтарХит».

Удача будет сопутствовать по всем фронтам. Вас ждет карьерный рост, возможно, повышение, солидные бонусы и крутые проекты с хорошей оплатой. Также часть Тельцов получит шанс превратить любимое занятие в стабильный заработок или сделать удачные вложения в стартап или недвижимость.

Самые денежные месяцы — май, август и ноябрь. В это время сделки пройдут как по маслу и вы легко найдете общий язык с начальством, партнерами или клиентами.

Однако астролог оставила пару важных советов: не увлекайтесь необдуманными тратами, даже если кошелек жжет вам карман, и не вкладывайте всё в одну корзину. Лучше распределить средства, одну часть — на сбережения, другую — в долгосрочные инвестиции.

Лев

Еще одни любимчики денежной фортуны в 2026 году — Львы. Ваши долгие усилия на работе наконец заметят, а вместе с похвалой и признанием придет и солидная премия. Карьерные перспективы радуют, возможно повышение или запуск собственного проекта, который быстро станет прибыльным.

Особенно удачно год сложится у тех, кто работает в креативных сферах: дизайн, развлечения, искусство — здесь вас ждет финансовый прорыв. Еще дополнительные источники дохода: инвестиции, рекламные контракты, партнерские проекты. Особенно горячий период — с июня по сентябрь. Это время, когда стоит действовать смело и не бояться брать на себя ответственность.

Астролог рекомендует лишь помнить одно правило: деньги любят не только счет, но и тишину. Не стоит хвастаться и сразу спускать всё на брендовую одежду, новенький айфон и предметы роскоши. Лучше вложите часть прибыли в развитие себя и бизнеса — курсы, тренинги, обучающая литература никогда не повредят.

Козерог

Козероги в 2026 году наконец смогут выбраться из финансовой кабалы. Вы закроете кредит или ипотеку, раздадите долги и вздохнете спокойно. Дополнительные деньги придут из разных источников — от надежных партнеров, удачных вложений или даже от родственников, которые оставят вам приличное наследство.

Кажетта Ахметжанова рекомендует обратить внимание на три месяца: апрель, июль и декабрь. Это идеальное время для операций с недвижимостью и крупных сделок.