Гороскоп на ноябрь 2025 года от Тамары Глобы: кому из знаков зодиака повезет, а кто останется ни с чем

Хотите добиться успеха? Отправляйтесь в путь, не боясь покидать родные края. В ноябре дальние поездки или учеба в другом городе откроют перед вами новые возможности и принесут прибыль благодаря полезным знакомствам.

Овнам не нужно беспокоиться, что без них дом рассыплется. Наоборот, родные вас поддержат во всех начинаниях. А когда вы вернетесь, ваши отношения с семьей станут еще крепче.

— Важный период для семейных дел — семейных отношений. Дома вы будете чувствовать себя прекрасно, и вам во всем будут помогать люди, которые вас любят, — поделилась Тамара Глоба.

Астролог предупреждает, что в конце месяца нужно быть начеку — грядут неожиданные перемены. Возможно, они будут связаны с потерей денег или ссорой с друзьями. При этом если старые знакомые уйдут, новые не принесут успокоения, наоборот, будет казаться, что никому не стоит доверять.