Гороскоп на ноябрь 2025 года от Тамары Глобы: кому из знаков зодиака повезет, а кто останется ни с чем

Приготовьтесь к встряске в ноябре. По мнению астролога Тамары Глобы, грядут большие перемены, которые коснутся сразу всех. Для некоторых это возможность заявить о себе на работе и занять место лидера, для других — момент, когда пора сменить сферу или начать новый этап в отношениях. Что именно для вас приготовил последний осенний месяц — читайте в гороскопе для всех знаков зодиака.
Овен
Хотите добиться успеха? Отправляйтесь в путь, не боясь покидать родные края. В ноябре дальние поездки или учеба в другом городе откроют перед вами новые возможности и принесут прибыль благодаря полезным знакомствам.
Овнам не нужно беспокоиться, что без них дом рассыплется. Наоборот, родные вас поддержат во всех начинаниях. А когда вы вернетесь, ваши отношения с семьей станут еще крепче.
— Важный период для семейных дел — семейных отношений. Дома вы будете чувствовать себя прекрасно, и вам во всем будут помогать люди, которые вас любят, — поделилась Тамара Глоба.
Астролог предупреждает, что в конце месяца нужно быть начеку — грядут неожиданные перемены. Возможно, они будут связаны с потерей денег или ссорой с друзьями. При этом если старые знакомые уйдут, новые не принесут успокоения, наоборот, будет казаться, что никому не стоит доверять.
Телец
Тельцам ноябрь готовит много сюрпризов. На работе появятся новые проекты, которые вдохновят вас на большие свершения. В то же время с партнерами и коллегами всё может быть не так гладко. В течение месяца вы пересмотрите свое окружение и тех, на кого вы можете положиться, а на кого нет.
— Будут трудности в семье, и они могут затронуть вас в третьей декаде. Берегите тех, кого вы любите, особенно детей, и ни в коем случае не ссорьтесь с теми, кто ошибся, — рекомендует астролог.
Если давно хотели сесть за написание романа или заняться обучением, ноябрь — подходящее время. Без трудностей не обойдется, но вы их все преодолеете с помощью близких.
Близнецы
У Близнецов месяц начнется удачно. Вы будете полны сил и идей на работе, и вместе с этим личная жизнь также будет бить ключом. Однако, чтобы ничего не испортить, в первую неделю держите язык за зубами. Даже случайно брошенное резкое слово сильно ранит ваших близких.
— Постарайтесь не портить отношения с теми, кто вам дорог, с теми, кого вы любите. Могут возникнуть конфликтные ситуации, которые впоследствии отразятся на ваших отношениях с любимыми людьми, — рассказала Тамара Глоба.
С финансами всё будет в порядке. Но на работе после середины ноября могут начаться сложности. Больше внимания к делам и срокам. В конце месяца будьте аккуратны с поездками и договорами. Проверяйте письма и документы дважды. И главное — не забывайте про здоровье. Отдыхайте, следите за сном и питанием. Профилактика сэкономит силы в будущем.
Рак
В ноябре удача на стороне Раков. Прибыль заметно прибавится, и даже споры с коллегами и друзьями будут приводить не к ссорам, а к поиску истины. Астролог отмечает, что без трудностей на работе не обойдется, особенно если вы хотите добиться авторитета в коллективе.
— В работе будут значительные перемены. И это новый интересный период для того, чтобы заняться новыми вопросами для себя и развить большую активность в деловой сфере, — считает астролог.
В конце месяца будьте осторожны. Берегите детей и близких. Не связывайтесь с сомнительными людьми — приключения приведут к неприятностям. Не забывайте про отдых, работа нон-стоп может вас сильно измотать.
Лев
У Львов в ноябре энергия бьет ключом. Личная жизнь выйдет на первый план: будет много встреч и ярких знакомств. Некоторые из них во второй половине месяца вы по-новому оцените.
Астролог советует не стоять на месте, а использовать все возможности на работе, учебе и в спорте.
— В этом месяце у ваших близких возможны трудности. Берегите своих домашних, присмотрите за имуществом, особенно во второй половине ноября, — подмечает Тамара Глоба.
Дева
В ноябре у Дев дом окажется на первом месте. Вам будет удобно работать и учиться в своем уютном гнездышке — там и кофе поближе, и кот морально поддержит. Только чем больше вы проводите время в четырех стенах, тем больше хотите улучшить их. Так что в ноябре возможен косметический ремонт или перестановка.
— Торговля и вопросы переговоров требуют вашего внимания. Здесь могут быть промахи и потери, поэтому постарайтесь не ошибаться в том, что связано с контрактами, договорами и переговорами в третьей декаде ноября, — обращает внимание астролог.
Дети и родственники всегда нуждаются в вашем внимании. Вы легко решите их проблемы, а взамен получите искреннюю поддержку. Не стесняйтесь обращаться за помощью, ведь близкие могут не знать, что вам нужно их плечо.
Весы
В начале месяца Весов ждут крупные покупки и романтические сюрпризы от любимых. Также уделите время себе, пройдитесь по магазинам и обновите гардероб. Возможно, вы захотите сменить имидж к будущему сезону.
— Ноябрь — период больших перемен. В это время придут интересные предложения, а также новые люди войдут в ваш круг, — уверена Тамара Глоба.
После 20 ноября обратите особое внимание на финансы, есть риск сильных потерь или неудачных вложений. Тщательно читайте контракты и не соглашайтесь на кредиты, не обдумав всё. Иногда то, что выглядит выгодно, может таить в себе риски.
Скорпион
В ноябре Скорпионы заглянут в себя и поймут, кто они на самом деле. Вы проанализируете всё, что с вами произошло за этот год, а также по-новому взглянете на свое окружение. Астролог советует не разрывать отношения с давними друзьями, хотя соблазн будет.
— В третьей декаде постарайтесь не испортить отношения с теми, кто вам дорог. Возможно, люди не очень понимают ваши шутки, направление вашего мышления или вашу деятельность, — рассказала Тамара Глоба.
Если в ноябре вам предстоит подписать важные договоры или разобраться с документами, астролог рекомендует сделать это до 20-го числа. Это самое подходящее время не только для деловых встреч и оформления бумаг, но и для того, чтобы приумножить свой доход.
Стрелец
Главный инструмент Стрельцов в ноябре — их интеллект. В течение месяца будет хорошее время, чтобы создать собственный проект, подготовить выступление или собственный курс. Люди прислушиваются к вам, так что не бойтесь высказывать свое мнение.
— Со второй половины месяца возможны перемены, кражи, потери, которые коснутся отношений с людьми, а также материальной стороны жизни, — советует быть начеку Тамара Глоба.
После 20 ноября могут возникнуть проблемы со здоровьем или интеллектуальной собственностью. Тщательно проверяйте контракты и все бумаги, которые подписываете. Держите документы в порядке и не стесняйтесь просить помощи у проверенных людей.
Козерог
Козероги в ноябре будут полностью погружены в работу, но не всегда в хорошем смысле. Вы заметите, что за вами постоянно наблюдают, вас проверяют и обсуждают за глаза. Если вам это неприятно, астролог не рекомендует устраивать ссору. Попробуйте сменить место работы, тем более в ноябре вам поступят предложения.
— Перемены входят в вашу жизнь семимильными шагами. Поэтому будьте внимательны в отношениях с женщинами, а также с людьми, которые работают с вами, — поделилась астролог.
Не игнорируйте свое здоровье. Времени на визит к врачу или поездку в санаторий может не хватить, а больничный брать нежелательно. Поэтому лучше пройти обследование на ранних стадиях. Вам помогут и поддержат как дома, так и на работе. Но в вопросах здоровья полагайтесь только на себя.
Водолей
В ноябре большую часть времени Водолеи посвятят друзьям. Это отличное время, чтобы построить совместные планы на путешествия, открытие своего дела или хотя бы следующую встречу. При этом жизнь будет подсовывать вам нужные шансы, чтобы всё задуманное воплотилось в жизнь.
Первая неделя удачна в работе, особенно в плане командировок.
— Успехи, любовь, поддержка, внимание — всё это вас затронет в работе. Коллеги будут вас поддерживать, но руководство может создать препятствия, — отмечает Тамара Глоба.
Дважды перечитывайте договоры и контракты, которые заключаете в ноябре. На первой и последней неделе месяца есть большой шанс пропустить что-то важное, написанное мелким шрифтом.
Рыбы
Рыбам в ноябре важно не летать в облаках, а полностью включиться во все процессы. Карьеристы, готовьтесь ловить удачу за хвост — появятся перспективные предложения, которые не стоит упускать.
— В течение всего ноября — важное время для дальних дорог. В них вы будете чувствовать себя любимым, успешным. Это время, когда придут новые связи, знакомства, — подчеркивает астролог.
В конце месяца стоит быть особенно внимательным к любым мелочам. Незначительная домашняя ссора, неожиданно выскочившая простуда у ребенка, недомолвка с начальством могут привести к плачевным последствиям, если вы понадеетесь, что всё само рассосется.