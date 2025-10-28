НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославна сняла видео про свое заикание и стала популярна на миллионную аудиторию. Как ей это удалось

Публикуем видеоинтервью с Аней Виноград

203

Блогер из Ярославля стала популярной благодаря роликам про заикание

Источник:

Городские медиа

Если человек отличается от других и у него есть какие-то внешние особенности, это часто становится причиной буллинга. 28-летняя Аня Виноград из Ярославля доказала, что свою слабую сторону можно превратить в свою фишку.

Девушка с рождения заикается. В детстве она занималась с логопедами. Когда стало ясно, что полностью избавиться от дефекта речи не получится, мама повела ее по знахаркам. Но ничего не помогало.

<p>Аня Виноград</p><p>Аня Виноград</p>

Это весело, но до какого-то определенного момента. В 17 лет я уже стала спрашивать: «Мам, ну ты не видишь, что это все не работает?»

Аня Виноград

блогер

Тогда Аня просто приняла ситуацию и начала работать над самой.

«Постепенно я научилась справляться самостоятельно: искать выходы из ситуаций, где можно меньше заикаться, подбирать синонимы, правильно дышать, чтобы сгладить речь. Благодаря этому сейчас я могу говорить довольно свободно. У меня есть опыт — я понимаю, где могу заикнуться, а где нужно контролировать речь», — рассказала Аня Виноград.

В 2021 году Аня решила завести блог про свое заикание. В видео она честно рассказала историю своей жизни. Моменты заикания не вырезала из роликов, а показывала себя такой, какая есть. Честность привлекла людей: ролики блогера в TikTok стали набирать миллионы, а иногда и десятки миллионов просмотров.

О большой волне хейта в адрес Ани и неверии, что она действительно заикается, — смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ТикТок Заикание Блогер
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
37 минут
удивляюсь, сколько внимания может привлечь личный рассказ.
Гость
37 минут
territoria — интересно, как общество реагирует на особенности.
Читать все комментарии
