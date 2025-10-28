Ярославна сняла видео про свое заикание и стала популярна на миллионную аудиторию. Как ей это удалось

Блогер из Ярославля стала популярной благодаря роликам про заикание Источник: Городские медиа

Если человек отличается от других и у него есть какие-то внешние особенности, это часто становится причиной буллинга. 28-летняя Аня Виноград из Ярославля доказала, что свою слабую сторону можно превратить в свою фишку.

Девушка с рождения заикается. В детстве она занималась с логопедами. Когда стало ясно, что полностью избавиться от дефекта речи не получится, мама повела ее по знахаркам. Но ничего не помогало.

Это весело, но до какого-то определенного момента. В 17 лет я уже стала спрашивать: «Мам, ну ты не видишь, что это все не работает?» Аня Виноград блогер

Тогда Аня просто приняла ситуацию и начала работать над самой.

«Постепенно я научилась справляться самостоятельно: искать выходы из ситуаций, где можно меньше заикаться, подбирать синонимы, правильно дышать, чтобы сгладить речь. Благодаря этому сейчас я могу говорить довольно свободно. У меня есть опыт — я понимаю, где могу заикнуться, а где нужно контролировать речь», — рассказала Аня Виноград.

В 2021 году Аня решила завести блог про свое заикание. В видео она честно рассказала историю своей жизни. Моменты заикания не вырезала из роликов, а показывала себя такой, какая есть. Честность привлекла людей: ролики блогера в TikTok стали набирать миллионы, а иногда и десятки миллионов просмотров.