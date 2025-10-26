Заикание — ее фишка: как блогер из Ярославля обрела популярность вопреки насмешкам. Видео

История Ани Виноград, которая благодаря заиканию собрала миллионную аудиторию Источник: Аня Виноградова / Vk.com, Мария Романова / Городские медиа

28-летняя Аня Виноград — популярный TikTok-блогер из Ярославля. Ее ролики набирают десятки миллионов просмотров и становятся вирусными во многих тематических пабликах.

Свою аудиторию Аня приобрела благодаря видео, где рассказывает о своем заикании. Диагноз у нее врожденный и передался по наследству от мамы и бабушки. Особенность речи девушка сделала своей «фишкой».

Вместе с популярностью на Аню навалилось много хейта, который в том числе касается того, что некоторые подписчики не верят, что Аня действительно заикается. Как блогер относится к подобным комментариям и к недоброжелателям — в интервью 76.RU.

Заикание передалось по наследству

Аня родилась и выросла в Ярославле. С раннего детства она чувствовала, что отличается от других, но воспринимала свое заикание не как недостаток, а как преимущество.

«Благодаря моей семье у меня не было мыслей, что заикание — это плохо. Я не думала, что это может стать предметом для буллинга. Когда я входила в разные коллективы, замечала, что никто не заикается, только я. И думала: получается, я одна такая. Как круто!»

Буллинг — это систематическое психологическое или физическое насилие, травля, унижение человека со стороны других людей. Часто объектами буллинга становятся дети.

Я жила с позицией, что мое заикание — это ключ к сердцам людей. Что это очень уникально и круто. Поэтому меня никогда не обижали — ни в школе, ни в университете, ни в других компаниях. Аня Виноград блогер

Заикание у блогера наследственное. Оно наблюдается у каждого второго ребенка в семье. Подобный диагноз есть у ее бабушки, мамы и у самой Ани.

«Заикается каждая вторая девочка в семье. У меня есть старший брат, он не заикается, а я — да. Моя мама тоже — вторая, моя бабушка — вторая, и все они заикаются. Поэтому если у меня будет вторая дочь, то она тоже будет заикаться», — объяснила Аня.

Лечение у целительниц

Аня занимается блогингом уже четыре года Источник: Аня Виноградова / Vk.com

В детстве Аню мама водила к разным бабушкам, которые обещали избавить девочку от заикания.

«Это было моим любимым развлечением. Ты приходишь к каким-то бабулечкам, у них в домах много икон, свечей и других атрибутов. Они тебя сажают в центр комнаты и начинают ходить вокруг, шептать что-то», — делится воспоминаниями Аня.

Это весело, но до какого-то определенного момента. В 17 лет я уже стала спрашивать: «Мам, ну ты не видишь, что это всё не работает?» Аня Виноград блогер

Блогер отмечает, что ее заикание не связано с нервной системой.

«У меня нет такого, что чем сильнее я нервничаю, тем сильнее заикаюсь. Скорее наоборот. В стрессовые моменты я начинаю собираться внутри и говорю чисто», — отметила Аня.

По ее воспоминаниям, в детстве она особенно не занималась с логопедами. С возрастом сама училась управлять своей речью.

«Постепенно я научилась справляться самостоятельно: искать выходы из ситуаций, где можно меньше заикаться, подбирать синонимы, правильно дышать, чтобы сгладить речь. Благодаря этому сейчас я могу говорить довольно свободно. У меня есть опыт — я понимаю, где могу заикнуться, а где нужно контролировать речь», — рассказала Аня Виноград.

Заикаюсь я в основном на некоторые согласные, особенно когда они идут подряд — сложные сочетания. Но если между ними есть гласная, всё проходит легко Аня Виноград блогер

Как решила вести блог

В 2018 году Аня переехала из Ярославля в Москву. Сначала устроилась официанткой в одно из заведений общепита в центре города, затем — в кальянную.

«В какой-то момент я работала очень много и по-настоящему любила свою работу — жила ею. Когда приходила домой, а я жила одна, мне было скучно. Работа мне нравилась настолько, что даже в выходные хотелось снова вернуться. Во время карантина в 2020 году скука стала особенно заметной, и я решила начать снимать видео в TikTok», — вспоминает начало блогерской карьеры Аня.

Блог стал основной работой Ани Источник: Аня Виноградова / Vk.com

Но в тот момент ролики набирали мало просмотров. В основном Аня снимала танцы и липсинги под популярную музыку. Чтобы набраться опыта, она устроилась менеджером к блогеру. Тот подсказал ей, что заикание можно сделать «фишкой» блога. Эту же мысль ей подтвердила подруга, и тогда девушка решила, что это знак.

«В какой-то день я неумытая, нерасчесанная, в какой-то грязной старой пижаме, которая старше меня, просто проснулась и решила снять видео про свое заикание. Так и сделала. Этот ролик набрал первый миллион просмотров», — рассказала Аня.

После блогер сняла видео, где рассказала про свою семью и ее поддержку. Искренность покорила сердца аудитории, и ролик разлетелся на 15 миллионов человек.

Причем я не сразу заметила эти просмотры, потому что опаздывала на работу: выложила ролик в метро и убрала телефон в карман, а он полетел куда-то в космос. Аня Виноград блогер

Сначала Аня старалась совмещать блог с основной работой: вставала за три часа до смены, чтобы провести съемку, а по дороге до работы монтировала и выкладывала видео. Но блог стал расти, и постепенно требовалось всё больше времени. Сейчас блогерство — основная сфера деятельности Ани.

По данным на октябрь 2025 года, в TikTok у Ани 1,3 миллиона подписчиков, в Likee — 12 миллионов, а на YouTube — 784 тысячи.

Хейт в соцсетях

С миллионами просмотров на блогера обрушилось много хейтеров. В комментариях критиковали внешность девушки.

«Когда тебя обижает и буллит весь интернет в России, немного страшно. Несмотря на то, что на тот момент я была уже взрослой 23-летней женщиной, мне было больно и обидно, что весь интернет смеется над моим заиканием», — отметила Аня.

Но кризисный период блогер пережила. Хейт никуда не исчез — люди продолжают писать гадости. Некоторые даже не верят, что Аня действительно заикается, так как в некоторых роликах это почти незаметно. Но блогер старается не обращать на это внимания.

Останавливаться на достигнутом Аня не планирует. В планах — развивать блог и улучшать качество своих видео.