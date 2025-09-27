Футболист Аршавин судится с Барановской, а Распутина сыграла тайную свадьбу: звездные новости недели

Детей телеведущей хотят лишить части отцовских денег Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущая Алена Кравец ударила дочь в прямом эфире и потребовала отказаться от фамилии. Футболист Андрей Аршавин хочет сократить размер алиментов и намерен судиться с бывшими. Однако не у всех селебрити сейчас семейный разлад. Певица Маша Распутина вышла замуж, а ведущая Регина Тодоренко подарила исполнителю Владу Топалову ребенка.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Аршавин судится с бывшими за алименты

Футболист Андрей Аршавин подал иск в Савеловский районный суд Москвы с требованием изменить размер алиментов, которые он выплачивает телеведущей Юлии Барановской. Заседание назначено на 9 октября 2025 года.

Почти десять лет он прожил с Юлией Барановской. Они расстались, когда женщина была беременна их сыном. Позже Аршавин женился на Алисе Казьминой, однако этот союз также завершился разводом и чередой судебных разбирательств.

Аршавин намерен судиться и с ней — матерью его восьмилетней дочери Есении.

Она рассказала, что футболист хочет снизить выплаты для четырех детей (ее и Барановской) — с 1/6 до 1/8. Добиться этого, по мнению Алисы, ему поможет новый иск уже от нынешней возлюбленной. В прошлом году женщина подарила спортсмену дочь Еву, а недавно взыскала алименты.

«Он живет с Анной и заставил ее подать иск, чтобы деньги оставались в семье, а нам с Юлей платить меньше. Некрасивый поступок. Он выплачивает ей с августа этого года и, так как теперь на всех сумма алиментов более 50% от доходов, подал иски на бывших жен», — объясняет Алиса.

В августе 2024 года у Аршавина родился пятый ребенок — дочь от предполагаемой девушки Анны, с которой спортсмен предпочитает не афишировать отношения. У Аршавина есть и шестой ребенок. Футболист скрывает экс-избранницу, но признавался, что женщина не захотела записывать его отцом и отказалась от алиментов.

Тодоренко стала мамой в третий раз

Регина Тодоренко родила третьего сына. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Теперь нас 5. Приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — написала в блоге телеведущая.

Источник: Регина Путешественница / Telegram

Как стало известно Super, роды прошли в частной клинике в Майами. По данным издания, это медучреждение предлагает четыре пакета услуг по организации и сопровождению родов. Самый дешевый стоит порядка шести тысяч долларов (501 тысяча рублей по текущему курсу).

Рианна родила третьего ребенка

Хорошими новостями поделилась и американская певица Рианна (Робин Рианна Фенти). Она объявила о рождении третьего ребенка. Исполнительница опубликовала фото новорожденной девочки в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Источник: badgalriri / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она подписала публикацию именем Роки Айриш Майерс и датой ее рождения — 13 сентября 2025 года.

Портал TMZ со ссылкой на источники сообщает, что роды певицы прошли в Лос-Анджелесе.

У пары уже было двое детей: 13 мая 2022 года родился первый сын Риза Ателстон Майерс. 1 августа 2023 года появился на свет второй мальчик, Рает Роуз Майерс.

Дана Борисова испугала поклонников после пластики

Телеведущая Дана Борисова никогда не скрывала любви к бьюти-процедурам, которые помогают 49-летней теледиве сохранять молодость и свежесть. Однако ее последние эксперименты с внешностью вызвали вопросы. На свежих кадрах лицо Борисовой выглядело неестественно отекшим. В Сети тут же окрестили телеведущую жертвой пластики.

Шоумен Гоген Солнцев и вовсе назвал звезду пугалом и обвинил в злоупотреблении алкоголем.

«Бросай бухать! Иначе всё очень плохо кончится. Ведь у тебя уже был более чем печальный опыт», — обращался он к Дане.

Starhit связался с Борисовой, чтобы развеять все слухи.

«На переделанную я совсем не похожа. <…> Зачем-то к моему внешнему виду приплели историю с зависимостью, это не от большого ума. Да, более чем год назад я сделала блефаропластику и эндолифтинг (лазерная процедура омоложения. — Прим. ред.) с эффектом лисьих глаз, но результатом я очень довольна. Брови приподнялись, глаза стали более ясными и открытыми», — поделилась телеведущая.

Дана Борисова показала, как выглядит Источник: Starhit.ru / Telegram

Она призналась, что недавно сделала еще подтяжку шеи и формирование угла челюсти. По ее мнению, изменения пошли на пользу.

Свое состояние на кадрах, которые напугали россиян, Борисова тоже смогла объяснить.

«Накануне я сделала мощную биоревитализацию лица, которая, естественно, притянула много воды. Ну и также не совсем удачный макияж, который визуально натянул уголки глаз», — сказала телеведущая.

Россияне выбрали самую красивую актрису в мире

Турецкая актриса Ханде Эрчел, сыгравшая главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», стала самой красивой актрисой, по мнению россиян. Это следует из исследования онлайн-кинотеатра KION и компании «Медиалогия».

Источник: handemiyy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Среди голливудских актрис в рейтинг вошли Ева Лонгория (6885 упоминаний), Марго Робби (6778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5717 упоминаний).

Российские актрисы также были представлены в исследовании: Юлия Снигирь (6561 упоминание), Светлана Ходченкова (4762 упоминания), Марина Александрова (3635 упоминаний), Анна Чиповская (2672 упоминания) и Любовь Аксенова (1810 упоминаний).

Телеведущая Кравец ударила дочь в прямом эфире

Актриса и певица Алена Кравец несколько раз ударила по лицу свою приемную дочь Даниеллу. Всё произошло в эфире студии «Пусть говорят» (16+).

18-летняя Даниелла позволила себе сказать в адрес Алены, что та не может иметь своих детей. В ответ на это телеведущая не сдержалась и несколько раз ударила девушку по лицу.

«У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала», — закричала Кравец, сопровождая свои слова оскорблениями в адрес приемной дочери.

После этого Кравец покинула студию, а, когда вернулась, не стала извиняться. До этого она потребовала у девушки отказаться от фамилии и больше никак не контактировать с ее семьей.

Утяшева сыграет «мымру» из «Служебного романа»

Канал ТНТ взял за традицию каждый год радовать зрителей новой музыкальной комедией. Под перо сценаристов в прошлые годы попали «Ирония судьбы, или С легким паром!» (18+), «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) и «Бриллиантовая рука» (18+). Теперь очередь дошла до «Кавказской пленницы» (6+) и «Служебного романа» (6+). В этот раз шоураннеры не стали мелочиться и готовят к Новому году винегрет из двух советских классических фильмов под общим названием «Невероятные приключения Шурика» (18+).

Ляйсан не только в шоу не появляется без мужа, но и в кино тоже Источник: пресс-служба ТНТ

По сюжету Тимур Батрутдинов, играющий Шурика, рассказывает историю своей любви к прекрасной девушке Нине. В отличие от классики место действия не ограничивается лишь Кавказом, а в какой-то момент вообще переносит зрителей в декорации «Служебного романа». Правда, в директорском кресле статистического учреждения теперь сидит Ляйсан Утяшева, а в числе ее подчиненных — Павел Воля.

Источник: пресс-служба ТНТ

«Герои стали современнее, динамичнее, но сама суть — поиск любви и принятия — осталась. Мы не переписываем классику, а разговариваем с ней на языке сегодняшнего дня», — описала фильм нашим коллегам из издания Starhit.ru Ляйсан.

Маша Распутина вышла замуж в 61 год

Маша Распутина неожиданно для всех вышла замуж. Об этом 61-летняя певица сообщила своим подписчикам в соцсетях.

На снимке с торжества исполнительница позирует в пышном белоснежном платье и длинной фате, а за руку ее держит супруг — 70-летний бизнесмен и продюсер Виктор Захаров. С ним Маша Распутина сожительствует 25 лет, и за это время у пары родилась дочь.

Судя по качеству снимка, на фотографа Распутина и Захаров решили не тратиться Источник: masharasputina_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Starhit пишет, что супруг Распутиной — бизнесмен и продюсер Виктор Захаров. Он рассказал журналистам, что свадьба состоялась недавно, но точные сроки не раскрыл. На празднике были только близкие и друзья.

«Сейчас не время гулять, как говорит Маша. Поэтому сделали всё скрытно», — сообщил Захаров.