Как продлить жизнь цветам — секреты от флористов в одной картинке

Большинству цветов нужен косой срез Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Часто люди сталкиваются с тем, что покупают или получают в подарок красивый букет цветов, но проходит пара дней дома, и он начинает увядать. Журналист NGS.RU узнала у флористов, как продлить жизнь свежим цветам.

Совладелец цветочной мастерской «Садовая 105» Дмитрий Воеводин говорит, что перед тем, как ставить букет в вазу, нужно подрезать стебли на 0,5 сантиметра. А сами стебли должны быть погружены в чистую воду минимум на пять сантиметров.

«Не нужно ставить рядом с букетом тарелку с фруктами или овощами: они выделяют вредный для цветов этилен. Если у вас есть средство для продления жизни цветов, используйте его через 2–3 дня. Воду с таким составом можно менять реже», — объяснил он.

Цветы любят прохладу, но не стоит ставить их к очень холодному окну Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

По словам Дмитрия Воеводина, это стандартные рекомендации, но есть малоизвестный секрет — убирать букет на ночь в обычный домашний холодильник.

«Это продлит ему жизнь. В домашнем холодильнике температура около 4–6 градусов, примерно такая же, как и в цветочных».

Основатель цветочного салона «Флораника» Анна Каменева акцентирует внимание на том, что в салоне цветы получают простой уход. Нет каких-то особых секретов или особенностей использования химических средств.

Фрукты и овощи выделяют вредный для цветов этилен Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Уровень чистой и холодной воды должен достигать связки букета, менять ее следует каждый день или через день.

Когда цветы стоят в воде, их стебли начинают гнить. Из-за этого в воде образуются бактерии. Эта вода поднимается по стеблю к бутону, закупоривает сосуды цветка, и нужный объем питания до стебля не доходит. Так цветок быстрее вянет. Именно поэтому рекомендуют менять воду каждый день.

Во флористических салонах часто дают специальный порошок для цветов Источник: Мария Тищенко / NGS.RU

Для букетов в салоне выдают специальный порошок, который нужно добавлять в воду. Но, отмечает флорист, за годы практики так и не удалось увидеть очевидного эффекта от использования состава.

Эксперт уточнила, что важно наливать в вазу чистую воду, держать букеты подальше от батарей и замерзших окон. Нужно подрезать стебли ножом или секатором, а не ножницами.