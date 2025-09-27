НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Как продлить жизнь цветам — секреты от флористов в одной картинке

Как продлить жизнь цветам — секреты от флористов в одной картинке

Обратите внимание на качество воды: лучше использовать фильтрованную

Большинству цветов нужен косой срез

Большинству цветов нужен косой срез

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Часто люди сталкиваются с тем, что покупают или получают в подарок красивый букет цветов, но проходит пара дней дома, и он начинает увядать. Журналист NGS.RU узнала у флористов, как продлить жизнь свежим цветам.

Совладелец цветочной мастерской «Садовая 105» Дмитрий Воеводин говорит, что перед тем, как ставить букет в вазу, нужно подрезать стебли на 0,5 сантиметра. А сами стебли должны быть погружены в чистую воду минимум на пять сантиметров.

«Не нужно ставить рядом с букетом тарелку с фруктами или овощами: они выделяют вредный для цветов этилен. Если у вас есть средство для продления жизни цветов, используйте его через 2–3 дня. Воду с таким составом можно менять реже», — объяснил он.

Цветы любят прохладу, но не стоит ставить их к очень холодному окну

Цветы любят прохладу, но не стоит ставить их к очень холодному окну

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

По словам Дмитрия Воеводина, это стандартные рекомендации, но есть малоизвестный секрет — убирать букет на ночь в обычный домашний холодильник.

«Это продлит ему жизнь. В домашнем холодильнике температура около 4–6 градусов, примерно такая же, как и в цветочных».

Основатель цветочного салона «Флораника» Анна Каменева акцентирует внимание на том, что в салоне цветы получают простой уход. Нет каких-то особых секретов или особенностей использования химических средств.

Фрукты и овощи выделяют вредный для цветов этилен

Фрукты и овощи выделяют вредный для цветов этилен

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Уровень чистой и холодной воды должен достигать связки букета, менять ее следует каждый день или через день.

Когда цветы стоят в воде, их стебли начинают гнить. Из-за этого в воде образуются бактерии. Эта вода поднимается по стеблю к бутону, закупоривает сосуды цветка, и нужный объем питания до стебля не доходит. Так цветок быстрее вянет. Именно поэтому рекомендуют менять воду каждый день.

Во флористических салонах часто дают специальный порошок для цветов

Во флористических салонах часто дают специальный порошок для цветов

Источник:

Мария Тищенко / NGS.RU

Для букетов в салоне выдают специальный порошок, который нужно добавлять в воду. Но, отмечает флорист, за годы практики так и не удалось увидеть очевидного эффекта от использования состава.

Эксперт уточнила, что важно наливать в вазу чистую воду, держать букеты подальше от батарей и замерзших окон. Нужно подрезать стебли ножом или секатором, а не ножницами.

Ранее мы рассказывали, когда сажать гортензию в Новосибирске осенью и какие сорта выбрать, чтобы завидовали соседки.

Гость
1 час
Живут бы цветы в лесу, а не в городе, дольше были бы свежими.
Гость
1 час
Надо же, не знал, что качество воды так важно!
