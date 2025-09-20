Тест для самых внимательных: только люди с орлиным зрением решат эту головоломку за 20 секунд

В нашем новом тесте вам предстоит найти кубик Рубика среди других кубиков Рубика. Листайте дальше, сейчас объясним, в чем суть Источник: Олег Малиновский / NGS55.RU

Ну кто не знает, что такое кубик Рубика! С этой головоломкой знаком, наверное, каждый, и кто только не вертел ее в руках. Результативнее всего это сделал 11-летний китайский спидкубер Ван Ихэн, который собрал кубик за 3,08 секунды. Лучше него с задачей справился только робот, разработанный Университетом Пердью, который расправился с человеческим изобретением за 0,103 секунды. Вам же сейчас собирать кубик Рубика не придется. У нас есть задача куда сложнее.

В головоломке, которую мы предлагаем вам сейчас пройти, не один, а несколько десятков кубиков Рубика (мы пытались сосчитать, но то и дело сбивались со счета). Все они на первый взгляд одинаковые. Но среди всего этого кубикового изобилия затесался один предатель, который отличается от остальных. Чтобы найти его, вам нужно всего ничего — сопоставить цвета на каждой стороне. Тогда вы без труда найдете самозванца. Но вот незадача — на всё про всё у вас будет 20 секунд. Только тогда вы сможете завоевать звание самого внимательного и остроглазого головоломщика. Готовы проверить, насколько вы близки к гордому званию сыщика?

Для начала внимательно посмотрите на картинку ниже и попробуйте найти тот кубик Рубика, что отличается от остальных. А уж потом нажимайте «Начать тест» и честно отвечайте, сколько времени у вас ушло на поиски.

А теперь ответьте (только честно), сколько времени вам понадобилось на то, чтобы найти тот самый кубик. Если вы вообще его нашли.