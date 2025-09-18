НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 753мм 59%
Подробнее
1 Пробки
USD 83,17
EUR 98,98
Умер бодибилдер из Ярославля
Экологические мины
Малыш пострадал в аварии на М-8
Ярославский бренд покорил Россию
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Как изменился рынок труда
Чем сейчас болеют
Нашли целебный гриб
Почему продают Центральный рынок
Развлечения Обзор И в карты ему везет! 5 знаков зодиака, которые чаще остальных выигрывают в лотереи

И в карты ему везет! 5 знаков зодиака, которые чаще остальных выигрывают в лотереи

Делимся списком баловней фортуны — проверьте, есть ли вы среди них

122
Говорят, что выигрыш приходит именно в тот момент, когда полагаешься на судьбу и позволяешь магии случиться | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUГоворят, что выигрыш приходит именно в тот момент, когда полагаешься на судьбу и позволяешь магии случиться | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Говорят, что выигрыш приходит именно в тот момент, когда полагаешься на судьбу и позволяешь магии случиться

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Устали читать об успехах других людей, которые выигрывают в лотерею крупные суммы? А что, если удача — это не случайность, а предрасположенность с рождения? Эзотерики уверены: некоторые из нас буквально магнит для выигрышей, а пять знаков зодиака и вовсе забирают львиную долю джекпотов. Счастливые билеты будто сами тянутся им в руки, а Вселенная подкидывает денежные сюрпризы чаще, чем остальным. Астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова поделилась списком фаворитов фортуны, которые легко выигрывают в лотерею. Проверьте, возможно, именно ваша энергия притягивает богатство.

Козерог

Козероги занимают пятую строчку рейтинга, и их успех часто вызывает удивление — настолько они скрытны. Однако удача неотступно следует за этими стратегами. Их мечта воплощается через методичные, циклично повторяющиеся действия.

Окружающие не понимают простого секрета Козерогов, а он кроется в умении рассчитывать силы и ждать. Именно невысокая скорость достижения целей не позволяет им подняться выше в рейтинге. Но их гонка за мечтой неизменно завершается триумфом. А когда Козероги рассказывают о своих победах, другие лишь краснеют от зависти.

Близнецы

Близнецы занимают четвертое место в списке везунчиков из-за прекрасного природного дара заговорить всех и выведать все секреты. Они могут выйти сухими из воды из любой ситуации благодаря своим ораторским способностям.

При этом представители этого знака зодиака очень аккуратны в действиях: возможно, рассчитать самостоятельно стратегию у них не получится, но разговорить тех, кто знает секрет удачи, наверняка сможет. У Близнецов есть свои фишки для отвлечения внимания, но итог всё равно один — окружающие считают их невероятно везучими товарищами.

Водолей

Еще одному представителю воздушной стихии достается почетное третье место нашего рейтинга. Его фантазийный склад ума и необычный подход сводит с ума многих. Их идеи — ноу-хау для многих, а нестандартный подход, особенно в эру Водолея, ценят по достоинству.

Представители этого знака зодиака храбро берутся за новые проекты и предлагают яркие идеи, хотя иногда не до конца оценивают их сложность. Из-за этого окружающие могут пытаться отодвинуть их в сторону или переложить на них ответственность. Но Водолеи ловко ускользают от давления, и многим кажется, что им просто везет, как новичкам в игре.

Скорпион

Именно Скорпионам больше всего завидуют представители других знаков зодиака, и не просто так. Второе место в рейтинге баловней фортуны люди, рожденные в конце октября — начале ноября, занимают из-за своего довольно тяжелого характера.

Они всегда знают, что хотят и как этого можно добиться. Но их изюминка в манипулятивных действиях, которые буквально заставляют других людей им давать большее. Таким образом Скорпионы получают желаемое и триггерят окружающих. Поэтому их считают счастливчиками, плюс у них везде есть свои люди.

Лев

Представители этого знака зодиака занимают почетное первое место в рейтинге везунчиков. Львы известны своим жизнелюбием и умением играючи относиться даже к сложным обстоятельствам.

Несмотря на огненную натуру и жажду свободы, эти знаки удивительно чутко выбирают направления и чувствуют нужные энергии в моменте. Именно так они запускают колесо Фортуны — и обычно в свою пользу. А королевские ноты в их характере притягивают особое внимание окружающих, которые часто предлагают Львам больше, чем остальным.

Часто ли вам везет?

Да, удача всегда на моей стороне
Иногда ловлю джекпот в мелочах
Только если очень постараюсь
Я сам(а) кузнец своего везения
Везение? Не, не слышал(а)
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Астрология Эзотерика Лотерея Гороскоп Лев Козерог Близнецы Водолей Скорпион Выигрыш Денежный приз Шанс Удача Знак зодиака
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
34 минуты
Не факт, что знаки зодиака влияют на выигрыш, главное — удача и случай.
Гость
35 минут
Астрология — не более чем развлечение, не стоит воспринимать всерьёз.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление