И в карты ему везет! 5 знаков зодиака, которые чаще остальных выигрывают в лотереи

Говорят, что выигрыш приходит именно в тот момент, когда полагаешься на судьбу и позволяешь магии случиться Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Устали читать об успехах других людей, которые выигрывают в лотерею крупные суммы? А что, если удача — это не случайность, а предрасположенность с рождения? Эзотерики уверены: некоторые из нас буквально магнит для выигрышей, а пять знаков зодиака и вовсе забирают львиную долю джекпотов. Счастливые билеты будто сами тянутся им в руки, а Вселенная подкидывает денежные сюрпризы чаще, чем остальным. Астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова поделилась списком фаворитов фортуны, которые легко выигрывают в лотерею. Проверьте, возможно, именно ваша энергия притягивает богатство.

Козерог

Козероги занимают пятую строчку рейтинга, и их успех часто вызывает удивление — настолько они скрытны. Однако удача неотступно следует за этими стратегами. Их мечта воплощается через методичные, циклично повторяющиеся действия.

Окружающие не понимают простого секрета Козерогов, а он кроется в умении рассчитывать силы и ждать. Именно невысокая скорость достижения целей не позволяет им подняться выше в рейтинге. Но их гонка за мечтой неизменно завершается триумфом. А когда Козероги рассказывают о своих победах, другие лишь краснеют от зависти.

Близнецы

Близнецы занимают четвертое место в списке везунчиков из-за прекрасного природного дара заговорить всех и выведать все секреты. Они могут выйти сухими из воды из любой ситуации благодаря своим ораторским способностям.

При этом представители этого знака зодиака очень аккуратны в действиях: возможно, рассчитать самостоятельно стратегию у них не получится, но разговорить тех, кто знает секрет удачи, наверняка сможет. У Близнецов есть свои фишки для отвлечения внимания, но итог всё равно один — окружающие считают их невероятно везучими товарищами.

Водолей

Еще одному представителю воздушной стихии достается почетное третье место нашего рейтинга. Его фантазийный склад ума и необычный подход сводит с ума многих. Их идеи — ноу-хау для многих, а нестандартный подход, особенно в эру Водолея, ценят по достоинству.

Представители этого знака зодиака храбро берутся за новые проекты и предлагают яркие идеи, хотя иногда не до конца оценивают их сложность. Из-за этого окружающие могут пытаться отодвинуть их в сторону или переложить на них ответственность. Но Водолеи ловко ускользают от давления, и многим кажется, что им просто везет, как новичкам в игре.

Скорпион

Именно Скорпионам больше всего завидуют представители других знаков зодиака, и не просто так. Второе место в рейтинге баловней фортуны люди, рожденные в конце октября — начале ноября, занимают из-за своего довольно тяжелого характера.

Они всегда знают, что хотят и как этого можно добиться. Но их изюминка в манипулятивных действиях, которые буквально заставляют других людей им давать большее. Таким образом Скорпионы получают желаемое и триггерят окружающих. Поэтому их считают счастливчиками, плюс у них везде есть свои люди.

Лев

Представители этого знака зодиака занимают почетное первое место в рейтинге везунчиков. Львы известны своим жизнелюбием и умением играючи относиться даже к сложным обстоятельствам.

Несмотря на огненную натуру и жажду свободы, эти знаки удивительно чутко выбирают направления и чувствуют нужные энергии в моменте. Именно так они запускают колесо Фортуны — и обычно в свою пользу. А королевские ноты в их характере притягивают особое внимание окружающих, которые часто предлагают Львам больше, чем остальным.