«Людям кажется, что личный самолет — это что-то на богатом». Как филолог стала первой девушкой-гидропилотом в России

«Я окончила филфак. У меня нет никакого технического бэкграунда, я абсолютнейший гуманитарий. Работала эйчаром в крупных компаниях. Меня никогда даже не тянуло в небо, никакой детской мечты „хочу быть пилотом“ не было. Просто случайно полетела и поняла: „Боже, как я до этого жила?!“» — рассказывает о себе Наталья Дмитриева.
Интервью с первой в России девушкой-гидропилотом наши коллеги из 63.RU записывали на заводском аэродроме в Красном Яру. Здесь выпускают уникальные самолеты-амфибии. На одном из них с портретом Экзюпери на носу Наталья прилетела из Москвы.
Съемочной группе 63.RU эта смешливая шатенка рассказала, как кормит с рук бурого медведя, об экспедициях в Арктику и Антарктику, покупке двух Ан-2 и деле всей жизни, которое нашла в Самаре.
Посмотрите видео об этой неземной девушке.
Всё началось в 2013-м. Голову москвичке Наталье в буквальном смысле вскружили Альпы: маленький частный самолетик кидало из стороны в сторону от сильного ветра. За штурвалом был друг девушки, который очень хотел заразить ее своей страстью к полетам. Но любви между швейцарским небом и русской Наташей с первого взгляда не случилось.
«Тогда друг решил поправить смазанные впечатления и отправил меня в полет с инструктором. Тот мне всё объяснил и дал возможность почувствовать, как я сама поднимаю самолет в воздух. Это и решило мою дальнейшую судьбу», — вспоминает девушка-гидропилот.
После таких эмоций подрезать себе крылья Наталья уже не могла. Сразу после возвращения в Россию девушка начала искать «свою стаю».
«Узнала, что в Ставропольском крае, недалеко от Пятигорска, на аэродроме Юца проходит ежегодный слет авиаторов. Напросилась туда — и один из пилотов взял меня с собой на борт. Познакомилась с увлеченными небом людьми, которые прыгали в свои самолеты и мчались на эту встречу через всю страну. Мы летали с ними по разным авиаэкскурсиям, садились на маленьких аэродромчиках. Это какое-то необыкновенное сообщество: люди разного пола, возраста, профессий, разных доходов. Тут и миллионеры, и те, у кого зарплата 60 тысяч рублей в месяц. Но все они вместе за одним столом наперебой рассказывали о своих воздушных приключениях, делились опытом, лайфхаками, маршрутами, впечатлениями, летали в путешествия», — искренне восторгается Дмитриева.
Небесное очарование было настолько сильным, что свой первый самолет Наталья купила еще до того, как получила лицензию частного пилота.
«Мне предложили долю в Ан-2. Это легкий самолет на 12 пассажиров. Он был для меня таким летающим пати-басом, куда можно собрать всех друзей, не считать багаж и отправиться в дальнее путешествие. Или смотаться из Москвы на пару часов, чтобы искупаться в Оке недалеко от Калуги, или слетать в Тверскую область, чтобы помочить ножки в Волге. Мы возили с собой собак, варили кофе на борту, пили чай из самовара. У нас в салоне висел гамак! В каком еще самолете можно лететь в гамаке и читать книжку?» — смеется Наталья.
Вскоре она приобрела в складчину и еще один Ан-2.
Окончательно оперилась Наталья после получения лицензии частного пилота. Тут всё примерно так же, как и с водительским удостоверением: теория, наземная подготовка, тренажер, 42 часа полетов с инструктором и экзамены. Причем у авиаторов тоже свои категории в правах.
«Обожаю путешествовать. Была больше чем в 60 странах мира, — рассказывает Наталья. — У меня был инструктор, который говорил: „Видишь самолет — иди и летай на нем. Не видишь самолет — найди его и летай на нем“. Я арендовала самолеты в Южной Америке, Штатах, Европе. Одни и те же места с воздуха и с земли сильно отличаются. Это совершенно два разных путешествия, две разные точки зрения».
На обаятельную шатенку новые знакомства посыпались буквально с неба. Галантные пилоты на аэродромах предлагали совладелице Ан-2 помощь с техникой и заправкой, а донжуаны-летуны пытались наладить контакт.
«Подходит какой-нибудь самоуверенный тип с предложением: „Крошка, пойдем, покажу тебе свой самолет“. Отвечаю: „Может быть, я тебе свой покажу? Мой поближе стоит и побольше будет“. Тут, конечно, все амбиции этих прекрасных авиаторов пропадали, они, очень грустные, поджав хвост, уходили», — хохочет девушка.
Малая авиация подарила Дмитриевой не только ошеломляющие впечатления и свободу передвижения, но и новую работу. Наталья основала собственную компанию по продаже самарских самолетов-амфибий.
«Подруга, с которой я училась в летной школе, спросила, не хочу ли я слетать в кругосветку. Конечно же, хочу! Кто откажется? И она привезла меня в Красный Яр на встречу с Сергеем Алафиновым — владельцем завода „АэроВолга“. Там создают уникальные самолеты-амфибии собственной разработки: 8-местный LA-8 и 2-местный Borey», — восторгается Наталья.
Шел март 2020-го. Началась пандемия. Отчаянные гостьи из Москвы, пользуясь удаленкой, вовсю готовились к кругосветке и тренировались на LA-8 под Самарой.
«Как-то во время тренировок Сергей Вячеславович спросил меня, летала ли я когда-нибудь на воду. Нет, отвечаю, ни разу в жизни. Он зовет главного конструктора Дмитрия Суслакова: „Ну что ж такое? Дима, иди слетай с Наташей на Borey“. И в тот день мой мир перевернулся второй раз. Гидроавиация дает полную свободу — ты можешь полететь туда, где нет дорог и аэродромов, в места, куда не добраться даже на вездеходах, сесть на реку или озеро. У нас в России водных ресурсов выше крыши, — рассуждает бизнесвумен. — Возвращаюсь из первого полета на Borey и спрашиваю Алафинова: „Почему вы не продаете эти самолеты в России?“ Он говорит: „Ну хочешь — продавай“. В разгар ковида всё равно было нечего делать, подумала буквально неделю и начала выстраивать бренд».
Свою компанию Наталья назвала Borey Aircraft.
Сейчас Наталья перемещается между Москвой и Самарой на заводском Borey.
«Людям кажется, что самолет — это что-то на богатом. Но на самом деле он стоит как приличный внедорожник. Летать может каждый. Для этого не нужно какого-то технического бэкграунда, космического здоровья или огромных денег», — считает Дмитриева.
В кругосветке Наталья пока так и не побывала: помешали мировые события. Зато этим летом она стала участницей экспедиции «Вызов Арктики»: четыре пилота и собака облетели на двух самолетах Borey 25 городов России.
В следующем году распылять свою страсть к авиации и самолетам-амфибиям Наталья будет в небе над Чукоткой, Камчаткой, Сахалином и Курилами. За лето-2026 гидропилоты наметили охватить 50 городов и пролететь через 10 часовых поясов.