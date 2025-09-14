НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Развлечения Истории «Людям кажется, что личный самолет — это что-то на богатом». Как филолог стала первой девушкой-гидропилотом в России

«Людям кажется, что личный самолет — это что-то на богатом». Как филолог стала первой девушкой-гидропилотом в России

Наталья Дмитриева управляет (и торгует) воздушными кораблями, которые производят в Самарской области

178
—&nbsp;Диспетчеры в Курумоче узнают меня по голосу,&nbsp;— сияет улыбкой улетная героиня | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Диспетчеры в Курумоче узнают меня по голосу,&nbsp;— сияет улыбкой улетная героиня | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Диспетчеры в Курумоче узнают меня по голосу, — сияет улыбкой улетная героиня

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Я окончила филфак. У меня нет никакого технического бэкграунда, я абсолютнейший гуманитарий. Работала эйчаром в крупных компаниях. Меня никогда даже не тянуло в небо, никакой детской мечты „хочу быть пилотом“ не было. Просто случайно полетела и поняла: „Боже, как я до этого жила?!“» — рассказывает о себе Наталья Дмитриева.

Интервью с первой в России девушкой-гидропилотом наши коллеги из 63.RU записывали на заводском аэродроме в Красном Яру. Здесь выпускают уникальные самолеты-амфибии. На одном из них с портретом Экзюпери на носу Наталья прилетела из Москвы.

Съемочной группе 63.RU эта смешливая шатенка рассказала, как кормит с рук бурого медведя, об экспедициях в Арктику и Антарктику, покупке двух Ан-2 и деле всей жизни, которое нашла в Самаре.

Посмотрите видео об этой неземной девушке.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Всё началось в 2013-м. Голову москвичке Наталье в буквальном смысле вскружили Альпы: маленький частный самолетик кидало из стороны в сторону от сильного ветра. За штурвалом был друг девушки, который очень хотел заразить ее своей страстью к полетам. Но любви между швейцарским небом и русской Наташей с первого взгляда не случилось.

Тот самый самолет, который соблазнил Наталью | Источник: архив Натальи ДмитриевойТот самый самолет, который соблазнил Наталью | Источник: архив Натальи Дмитриевой

Тот самый самолет, который соблазнил Наталью

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

И те самые Альпы | Источник: архив Натальи ДмитриевойИ те самые Альпы | Источник: архив Натальи Дмитриевой

И те самые Альпы

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

«Тогда друг решил поправить смазанные впечатления и отправил меня в полет с инструктором. Тот мне всё объяснил и дал возможность почувствовать, как я сама поднимаю самолет в воздух. Это и решило мою дальнейшую судьбу», — вспоминает девушка-гидропилот.

—&nbsp;Я из редкого вида краснокнижных москвичей в пятом поколении,&nbsp;— шутит Наталья. —&nbsp;Мои родители&nbsp;— химики по профессии | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;Я из редкого вида краснокнижных москвичей в пятом поколении,&nbsp;— шутит Наталья. —&nbsp;Мои родители&nbsp;— химики по профессии | Источник: архив Натальи Дмитриевой

— Я из редкого вида краснокнижных москвичей в пятом поколении, — шутит Наталья. — Мои родители — химики по профессии

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

—&nbsp;Мама&nbsp;— Нонна Дмитриева&nbsp;— была начальником экологической лаборатории на заводе Ильюшина. Она поднималась в небо на новых самолетах, которые там строили, брала пробы воздуха, проводила исследования. Но летать ей ужасно не нравилось. Неудивительно: самолеты были грузовые&nbsp;— ни комфортных сидений, ни наушников,&nbsp;— объясняет Наталья | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;Мама&nbsp;— Нонна Дмитриева&nbsp;— была начальником экологической лаборатории на заводе Ильюшина. Она поднималась в небо на новых самолетах, которые там строили, брала пробы воздуха, проводила исследования. Но летать ей ужасно не нравилось. Неудивительно: самолеты были грузовые&nbsp;— ни комфортных сидений, ни наушников,&nbsp;— объясняет Наталья | Источник: архив Натальи Дмитриевой

— Мама — Нонна Дмитриева — была начальником экологической лаборатории на заводе Ильюшина. Она поднималась в небо на новых самолетах, которые там строили, брала пробы воздуха, проводила исследования. Но летать ей ужасно не нравилось. Неудивительно: самолеты были грузовые — ни комфортных сидений, ни наушников, — объясняет Наталья

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

—&nbsp;У нас в доме всегда жили птицы: попугайчики, щеглы, канарейки. Очень музыкальные, подпевали, когда играла на фортепиано. Они часто несли яйца и растили птенцов | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;У нас в доме всегда жили птицы: попугайчики, щеглы, канарейки. Очень музыкальные, подпевали, когда играла на фортепиано. Они часто несли яйца и растили птенцов | Источник: архив Натальи Дмитриевой

— У нас в доме всегда жили птицы: попугайчики, щеглы, канарейки. Очень музыкальные, подпевали, когда играла на фортепиано. Они часто несли яйца и растили птенцов

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

После таких эмоций подрезать себе крылья Наталья уже не могла. Сразу после возвращения в Россию девушка начала искать «свою стаю».

«Узнала, что в Ставропольском крае, недалеко от Пятигорска, на аэродроме Юца проходит ежегодный слет авиаторов. Напросилась туда — и один из пилотов взял меня с собой на борт. Познакомилась с увлеченными небом людьми, которые прыгали в свои самолеты и мчались на эту встречу через всю страну. Мы летали с ними по разным авиаэкскурсиям, садились на маленьких аэродромчиках. Это какое-то необыкновенное сообщество: люди разного пола, возраста, профессий, разных доходов. Тут и миллионеры, и те, у кого зарплата 60 тысяч рублей в месяц. Но все они вместе за одним столом наперебой рассказывали о своих воздушных приключениях, делились опытом, лайфхаками, маршрутами, впечатлениями, летали в путешествия», — искренне восторгается Дмитриева.

Слет любителей малой авиации на Кавказе в 2013 году | Источник: архив Натальи ДмитриевойСлет любителей малой авиации на Кавказе в 2013 году | Источник: архив Натальи Дмитриевой

Слет любителей малой авиации на Кавказе в 2013 году

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

Небесное очарование было настолько сильным, что свой первый самолет Наталья купила еще до того, как получила лицензию частного пилота.

Первый Ан-2 Натальи | Источник: архив Натальи ДмитриевойПервый Ан-2 Натальи | Источник: архив Натальи Дмитриевой

Первый Ан-2 Натальи

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

«Мне предложили долю в Ан-2. Это легкий самолет на 12 пассажиров. Он был для меня таким летающим пати-басом, куда можно собрать всех друзей, не считать багаж и отправиться в дальнее путешествие. Или смотаться из Москвы на пару часов, чтобы искупаться в Оке недалеко от Калуги, или слетать в Тверскую область, чтобы помочить ножки в Волге. Мы возили с собой собак, варили кофе на борту, пили чай из самовара. У нас в салоне висел гамак! В каком еще самолете можно лететь в гамаке и читать книжку?» — смеется Наталья.

Вскоре она приобрела в складчину и еще один Ан-2.

Через несколько лет долю в первом Ан-2 Дмитриева продала. А долю во второй «Аннушке» подарила двум другим совладельцам | Источник: архив Натальи ДмитриевойЧерез несколько лет долю в первом Ан-2 Дмитриева продала. А долю во второй «Аннушке» подарила двум другим совладельцам | Источник: архив Натальи Дмитриевой

Через несколько лет долю в первом Ан-2 Дмитриева продала. А долю во второй «Аннушке» подарила двум другим совладельцам

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

Окончательно оперилась Наталья после получения лицензии частного пилота. Тут всё примерно так же, как и с водительским удостоверением: теория, наземная подготовка, тренажер, 42 часа полетов с инструктором и экзамены. Причем у авиаторов тоже свои категории в правах.

Обучение на пилота одномоторного самолета в России стоит от миллиона рублей и больше | Источник: архив Натальи ДмитриевойОбучение на пилота одномоторного самолета в России стоит от миллиона рублей и больше | Источник: архив Натальи Дмитриевой

Обучение на пилота одномоторного самолета в России стоит от миллиона рублей и больше

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

«Обожаю путешествовать. Была больше чем в 60 странах мира, — рассказывает Наталья. — У меня был инструктор, который говорил: „Видишь самолет — иди и летай на нем. Не видишь самолет — найди его и летай на нем“. Я арендовала самолеты в Южной Америке, Штатах, Европе. Одни и те же места с воздуха и с земли сильно отличаются. Это совершенно два разных путешествия, две разные точки зрения».

—&nbsp;Папа (Евгений Дмитриев) со мной летал на разных самолетах. А мама ни в какую, боится. И вообще в шоке от моего увлечения авиацией: «Зачем тебе это нужно? А вдруг что случится?» | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;Папа (Евгений Дмитриев) со мной летал на разных самолетах. А мама ни в какую, боится. И вообще в шоке от моего увлечения авиацией: «Зачем тебе это нужно? А вдруг что случится?» | Источник: архив Натальи Дмитриевой

— Папа (Евгений Дмитриев) со мной летал на разных самолетах. А мама ни в какую, боится. И вообще в шоке от моего увлечения авиацией: «Зачем тебе это нужно? А вдруг что случится?»

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

—&nbsp;Папа гордится тем, что я развиваю малую авиацию в нашей стране. Это такое чистое принятие и восхищение тем, что делает его дочь | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;Папа гордится тем, что я развиваю малую авиацию в нашей стране. Это такое чистое принятие и восхищение тем, что делает его дочь | Источник: архив Натальи Дмитриевой

— Папа гордится тем, что я развиваю малую авиацию в нашей стране. Это такое чистое принятие и восхищение тем, что делает его дочь

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

На обаятельную шатенку новые знакомства посыпались буквально с неба. Галантные пилоты на аэродромах предлагали совладелице Ан-2 помощь с техникой и заправкой, а донжуаны-летуны пытались наладить контакт.

«Подходит какой-нибудь самоуверенный тип с предложением: „Крошка, пойдем, покажу тебе свой самолет“. Отвечаю: „Может быть, я тебе свой покажу? Мой поближе стоит и побольше будет“. Тут, конечно, все амбиции этих прекрасных авиаторов пропадали, они, очень грустные, поджав хвост, уходили», — хохочет девушка.

Приручить смешливую летчицу с первой попытки удалось дикому зверю | Источник: архив Натальи ДмитриевойПриручить смешливую летчицу с первой попытки удалось дикому зверю | Источник: архив Натальи Дмитриевой

Приручить смешливую летчицу с первой попытки удалось дикому зверю

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

В 2016-м на аэродроме Орловка в Тверской области, где тогда стоял Ан-2 Натальи, нашли медвежонка. То ли его подкинул туда охотник, убивший маму-медведицу, то ли осиротевший малыш сам вышел к людям | Источник: архив Натальи ДмитриевойВ 2016-м на аэродроме Орловка в Тверской области, где тогда стоял Ан-2 Натальи, нашли медвежонка. То ли его подкинул туда охотник, убивший маму-медведицу, то ли осиротевший малыш сам вышел к людям | Источник: архив Натальи Дмитриевой

В 2016-м на аэродроме Орловка в Тверской области, где тогда стоял Ан-2 Натальи, нашли медвежонка. То ли его подкинул туда охотник, убивший маму-медведицу, то ли осиротевший малыш сам вышел к людям

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

Пилоты взяли топтыжку под опеку и назвали Мансуром. Пушистый комочек мгновенно привык к тому, что его все кормят и гладят. Выпустить зверя в лес уже нельзя: пропадет. Человека не боится и радостно кидается обниматься и выпрашивать вкусняшки | Источник: архив Натальи ДмитриевойПилоты взяли топтыжку под опеку и назвали Мансуром. Пушистый комочек мгновенно привык к тому, что его все кормят и гладят. Выпустить зверя в лес уже нельзя: пропадет. Человека не боится и радостно кидается обниматься и выпрашивать вкусняшки | Источник: архив Натальи Дмитриевой

Пилоты взяли топтыжку под опеку и назвали Мансуром. Пушистый комочек мгновенно привык к тому, что его все кормят и гладят. Выпустить зверя в лес уже нельзя: пропадет. Человека не боится и радостно кидается обниматься и выпрашивать вкусняшки

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

—&nbsp;На выбор привозила мишке разные ягоды, чтобы понять вкусы,&nbsp;— комментирует Наталья. —&nbsp;Пробовали давать ему и рыбу, и мясо разных видов. Но Мансур их есть не стал. Оказался чистым вегетарианцем | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;На выбор привозила мишке разные ягоды, чтобы понять вкусы,&nbsp;— комментирует Наталья. —&nbsp;Пробовали давать ему и рыбу, и мясо разных видов. Но Мансур их есть не стал. Оказался чистым вегетарианцем | Источник: архив Натальи Дмитриевой

— На выбор привозила мишке разные ягоды, чтобы понять вкусы, — комментирует Наталья. — Пробовали давать ему и рыбу, и мясо разных видов. Но Мансур их есть не стал. Оказался чистым вегетарианцем

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

Сейчас легендарный авиамедведь живет на аэродроме Орешково в Калужской области. Он давно стал настоящей интернет-звездой: у косолапого есть свой сайт и соцсети. За его жизнью наблюдают сотни тысяч подписчиков | Источник: архив Натальи ДмитриевойСейчас легендарный авиамедведь живет на аэродроме Орешково в Калужской области. Он давно стал настоящей интернет-звездой: у косолапого есть свой сайт и соцсети. За его жизнью наблюдают сотни тысяч подписчиков | Источник: архив Натальи Дмитриевой

Сейчас легендарный авиамедведь живет на аэродроме Орешково в Калужской области. Он давно стал настоящей интернет-звездой: у косолапого есть свой сайт и соцсети. За его жизнью наблюдают сотни тысяч подписчиков

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

Малая авиация подарила Дмитриевой не только ошеломляющие впечатления и свободу передвижения, но и новую работу. Наталья основала собственную компанию по продаже самарских самолетов-амфибий.

Самолеты-амфибии LA-8 (слева) и Borey (справа) выпускает научно-производственное объединение «АэроВолга» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСамолеты-амфибии LA-8 (слева) и Borey (справа) выпускает научно-производственное объединение «АэроВолга» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Самолеты-амфибии LA-8 (слева) и Borey (справа) выпускает научно-производственное объединение «АэроВолга»

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Завод в начале нулевых основал Сергей Алафинов | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЗавод в начале нулевых основал Сергей Алафинов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Завод в начале нулевых основал Сергей Алафинов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Несколько цехов, гостиница для пилотов, летная школа и аэродром занимают 55 гектаров в селе Красный Яр | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНесколько цехов, гостиница для пилотов, летная школа и аэродром занимают 55 гектаров в селе Красный Яр | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Несколько цехов, гостиница для пилотов, летная школа и аэродром занимают 55 гектаров в селе Красный Яр

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Borey, на котором сейчас летает Наталья,&nbsp;— первый серийный экземпляр. Его выпустили в 2017-м, а в 2018-м этот малыш-амфибия в компании двух LA-8 облетел вокруг земли по полярному кругу. Тогда за штурвалом самолета с Экзюпери на носу были космонавт Валерий Токарев и гидропилот из Франции Лоик Блёз | Источник: Роман Данилкин / 63.RUBorey, на котором сейчас летает Наталья,&nbsp;— первый серийный экземпляр. Его выпустили в 2017-м, а в 2018-м этот малыш-амфибия в компании двух LA-8 облетел вокруг земли по полярному кругу. Тогда за штурвалом самолета с Экзюпери на носу были космонавт Валерий Токарев и гидропилот из Франции Лоик Блёз | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Borey, на котором сейчас летает Наталья, — первый серийный экземпляр. Его выпустили в 2017-м, а в 2018-м этот малыш-амфибия в компании двух LA-8 облетел вокруг земли по полярному кругу. Тогда за штурвалом самолета с Экзюпери на носу были космонавт Валерий Токарев и гидропилот из Франции Лоик Блёз

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Подруга, с которой я училась в летной школе, спросила, не хочу ли я слетать в кругосветку. Конечно же, хочу! Кто откажется? И она привезла меня в Красный Яр на встречу с Сергеем Алафиновым — владельцем завода „АэроВолга“. Там создают уникальные самолеты-амфибии собственной разработки: 8-местный LA-8 и 2-местный Borey», — восторгается Наталья.

Наталья Дмитриева много путешествует и без самолета. Вот она в Арктике | Источник: Natalia and seaplanes / T.meНаталья Дмитриева много путешествует и без самолета. Вот она в Арктике | Источник: Natalia and seaplanes / T.me
Белый медведь | Источник: архив Натальи ДмитриевойБелый медведь | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Источник: Natalia and seaplanes / T.meИсточник: Natalia and seaplanes / T.me
Северные олени | Источник: Natalia and seaplanes / T.meСеверные олени | Источник: Natalia and seaplanes / T.me
Гренландия | Источник: архив Натальи ДмитриевойГренландия | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Ромашки и лед в Гренландии | Источник: архив Натальи ДмитриевойРомашки и лед в Гренландии | Источник: архив Натальи Дмитриевой
+17
Жаркое гренландское лето. Там никогда не заходит солнце и прилично печет | Источник: архив Натальи ДмитриевойЖаркое гренландское лето. Там никогда не заходит солнце и прилично печет | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Лежбище тюленей | Источник: архив Натальи ДмитриевойЛежбище тюленей | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Наталья в Гренландии | Источник: архив Натальи ДмитриевойНаталья в Гренландии | Источник: архив Натальи Дмитриевой
—&nbsp;Была на Шпицбергене, в Гренландии, на Новой Земле и на Рыбачьем (это самая крайняя точка нашей необъятной). Поездила и по побережью Северного Ледовитого океана в разных местах. Также посмотрела Исландию и Фарерские острова, но они Арктикой официально не являются | Источник: Natalia and seaplanes / T.me—&nbsp;Была на Шпицбергене, в Гренландии, на Новой Земле и на Рыбачьем (это самая крайняя точка нашей необъятной). Поездила и по побережью Северного Ледовитого океана в разных местах. Также посмотрела Исландию и Фарерские острова, но они Арктикой официально не являются | Источник: Natalia and seaplanes / T.me
Источник: Natalia and seaplanes / T.meИсточник: Natalia and seaplanes / T.me
Пушица&nbsp;— цветок арктической тундры | Источник: Natalia and seaplanes / T.meПушица&nbsp;— цветок арктической тундры | Источник: Natalia and seaplanes / T.me
Новые гренландские друзья | Источник: архив Натальи ДмитриевойНовые гренландские друзья | Источник: архив Натальи Дмитриевой
А это Новая Земля | Источник: архив Натальи ДмитриевойА это Новая Земля | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Источник: архив Натальи ДмитриевойИсточник: архив Натальи Дмитриевой
Пустынные пейзажи | Источник: архив Натальи ДмитриевойПустынные пейзажи | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Брошенные баркасы | Источник: архив Натальи ДмитриевойБрошенные баркасы | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Фарерские острова (не считаются Арктикой) | Источник: архив Натальи ДмитриевойФарерские острова (не считаются Арктикой) | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Природа Исландии | Источник: архив Натальи ДмитриевойПрирода Исландии | Источник: архив Натальи Дмитриевой
В Исландии Наталье удалось полетать | Источник: архив Натальи ДмитриевойВ Исландии Наталье удалось полетать | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Вид на Исландию с небесной высоты | Источник: архив Натальи ДмитриевойВид на Исландию с небесной высоты | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Исландия с высоты | Источник: архив Натальи ДмитриевойИсландия с высоты | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Источник: архив Натальи ДмитриевойИсточник: архив Натальи Дмитриевой
—&nbsp;К животным в Антарктиде нельзя подходить, можно только издалека за ними наблюдать. Но они сами подходят. Тюлень приплывал посмотреть, пингвины почти везде, и они очень любопытные | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;К животным в Антарктиде нельзя подходить, можно только издалека за ними наблюдать. Но они сами подходят. Тюлень приплывал посмотреть, пингвины почти везде, и они очень любопытные | Источник: архив Натальи Дмитриевой
—&nbsp;Это мотоцикл блогера из Индии. Парень объехал на нем все континенты. Но в Антарктиду с железным конем его никто не хотел везти или заламывали огромные ценники. Согласился только русский капитан, который сразу предупредил, что, если мотоцикл сломается от соленой воды, это будут проблемы блогера. Ребята наши помогали ему: подогнали льдину, спустили туда мотоцикл на лебедке. Отогнали льдину, и все фоткались на мотоцикле. Конечно, индус был невероятно счастлив, что русская команда его взяла и помогала ему. Да и ездить на мотоцикле разрешили только на русской станции. На всех остальных&nbsp;вытаскивали только для контента | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;Это мотоцикл блогера из Индии. Парень объехал на нем все континенты. Но в Антарктиду с железным конем его никто не хотел везти или заламывали огромные ценники. Согласился только русский капитан, который сразу предупредил, что, если мотоцикл сломается от соленой воды, это будут проблемы блогера. Ребята наши помогали ему: подогнали льдину, спустили туда мотоцикл на лебедке. Отогнали льдину, и все фоткались на мотоцикле. Конечно, индус был невероятно счастлив, что русская команда его взяла и помогала ему. Да и ездить на мотоцикле разрешили только на русской станции. На всех остальных&nbsp;вытаскивали только для контента | Источник: архив Натальи Дмитриевой
В Антарктике очень строго с экологией, и при выходе на берег мы все мыли обувь и мотоцикл. Естественно, там нельзя ничего есть самим и кормить животных. Они могут погибнуть от тех бактерий, к которым мы давно привыкли, так как в Антарктиде таких микроорганизмов нет | Источник: архив Натальи ДмитриевойВ Антарктике очень строго с экологией, и при выходе на берег мы все мыли обувь и мотоцикл. Естественно, там нельзя ничего есть самим и кормить животных. Они могут погибнуть от тех бактерий, к которым мы давно привыкли, так как в Антарктиде таких микроорганизмов нет | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Удивительно красиво | Источник: архив Натальи ДмитриевойУдивительно красиво | Источник: архив Натальи Дмитриевой
До Антарктиды Наталья вместе с тургруппой добиралась на яхте | Источник: архив Натальи ДмитриевойДо Антарктиды Наталья вместе с тургруппой добиралась на яхте | Источник: архив Натальи Дмитриевой
—&nbsp;Это остров безо льда называется Десепшен. Он вулканического происхождения, по форме напоминает подкову. Если выкопать ямку на берегу, в ней будет горячая вода, и даже можно принимать горячие ванны | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;Это остров безо льда называется Десепшен. Он вулканического происхождения, по форме напоминает подкову. Если выкопать ямку на берегу, в ней будет горячая вода, и даже можно принимать горячие ванны | Источник: архив Натальи Дмитриевой
+4
—&nbsp;Мы ходили на яхте, высаживались в разных местах и много гуляли по берегу, заезжали на станции, общались с полярниками | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;Мы ходили на яхте, высаживались в разных местах и много гуляли по берегу, заезжали на станции, общались с полярниками | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Источник: архив Натальи ДмитриевойИсточник: архив Натальи Дмитриевой
—&nbsp;Наше путешествие пришлось на разгар лета. В Антарктиде было от -5 до +5 где-то | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;Наше путешествие пришлось на разгар лета. В Антарктиде было от -5 до +5 где-то | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Источник: архив Натальи ДмитриевойИсточник: архив Натальи Дмитриевой

Шел март 2020-го. Началась пандемия. Отчаянные гостьи из Москвы, пользуясь удаленкой, вовсю готовились к кругосветке и тренировались на LA-8 под Самарой.

Кажется, как только Наталья снимет чехлы с LA-8, самолет заурчит от удовольствия | Источник: Роман Данилкин / 63.RUКажется, как только Наталья снимет чехлы с LA-8, самолет заурчит от удовольствия | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Кажется, как только Наталья снимет чехлы с LA-8, самолет заурчит от удовольствия

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Как-то во время тренировок Сергей Вячеславович спросил меня, летала ли я когда-нибудь на воду. Нет, отвечаю, ни разу в жизни. Он зовет главного конструктора Дмитрия Суслакова: „Ну что ж такое? Дима, иди слетай с Наташей на Borey“. И в тот день мой мир перевернулся второй раз. Гидроавиация дает полную свободу — ты можешь полететь туда, где нет дорог и аэродромов, в места, куда не добраться даже на вездеходах, сесть на реку или озеро. У нас в России водных ресурсов выше крыши, — рассуждает бизнесвумен. — Возвращаюсь из первого полета на Borey и спрашиваю Алафинова: „Почему вы не продаете эти самолеты в России?“ Он говорит: „Ну хочешь — продавай“. В разгар ковида всё равно было нечего делать, подумала буквально неделю и начала выстраивать бренд».

Свою компанию Наталья назвала Borey Aircraft.

В новом бизнесе летчица привычно заняла место у штурвала: она генеральный директор компании | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ новом бизнесе летчица привычно заняла место у штурвала: она генеральный директор компании | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В новом бизнесе летчица привычно заняла место у штурвала: она генеральный директор компании

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Сейчас Наталья перемещается между Москвой и Самарой на заводском Borey.

Борей&nbsp;— в древнегреческой мифологии бог северного ветра | Источник: Роман Данилкин / 63.RUБорей&nbsp;— в древнегреческой мифологии бог северного ветра | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Борей — в древнегреческой мифологии бог северного ветра

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

—&nbsp;Мы стали первыми и единственными, кто продает самолеты-амфибии Borey в России и СНГ. Раньше уникальные «летающие лодки» шли только на экспорт: в Канаду, Европу, Юго-Восточную Азию | Источник: Роман Данилкин / 63.RU—&nbsp;Мы стали первыми и единственными, кто продает самолеты-амфибии Borey в России и СНГ. Раньше уникальные «летающие лодки» шли только на экспорт: в Канаду, Европу, Юго-Восточную Азию | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Мы стали первыми и единственными, кто продает самолеты-амфибии Borey в России и СНГ. Раньше уникальные «летающие лодки» шли только на экспорт: в Канаду, Европу, Юго-Восточную Азию

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Людям кажется, что самолет — это что-то на богатом. Но на самом деле он стоит как приличный внедорожник. Летать может каждый. Для этого не нужно какого-то технического бэкграунда, космического здоровья или огромных денег», — считает Дмитриева.

—&nbsp;А парашют у вас в самолете есть?—&nbsp;Вообще, в Borey ставятся парашюты. Но конкретно в том, на котором я летаю, его нет. Не вижу смысла. Это сухопутный самолет, при отказе двигателя и экстренной посадке на неровной площадке сделает «голова&nbsp;— ноги&nbsp;— голова&nbsp;— ноги»… | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;А парашют у вас в самолете есть?—&nbsp;Вообще, в Borey ставятся парашюты. Но конкретно в том, на котором я летаю, его нет. Не вижу смысла. Это сухопутный самолет, при отказе двигателя и экстренной посадке на неровной площадке сделает «голова&nbsp;— ноги&nbsp;— голова&nbsp;— ноги»… | Источник: архив Натальи Дмитриевой

— А парашют у вас в самолете есть?

— Вообще, в Borey ставятся парашюты. Но конкретно в том, на котором я летаю, его нет. Не вижу смысла. Это сухопутный самолет, при отказе двигателя и экстренной посадке на неровной площадке сделает «голова — ноги — голова — ноги»…

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

…а у амфибий брюшко усиленное. Можно приземлиться даже на камни. Да, дно разобьется, но экипаж останется жив | Источник: архив Натальи Дмитриевой…а у амфибий брюшко усиленное. Можно приземлиться даже на камни. Да, дно разобьется, но экипаж останется жив | Источник: архив Натальи Дмитриевой

…а у амфибий брюшко усиленное. Можно приземлиться даже на камни. Да, дно разобьется, но экипаж останется жив

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

—&nbsp;Не боитесь летать?—&nbsp;Безопасность&nbsp;— одна из моих базовых ценностей. По этому принципу выбирала и свою первую машину после получения прав в 1999 году… | Источник: архив Натальи Дмитриевой—&nbsp;Не боитесь летать?—&nbsp;Безопасность&nbsp;— одна из моих базовых ценностей. По этому принципу выбирала и свою первую машину после получения прав в 1999 году… | Источник: архив Натальи Дмитриевой

— Не боитесь летать?

— Безопасность — одна из моих базовых ценностей. По этому принципу выбирала и свою первую машину после получения прав в 1999 году…

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

…из-за прочного кузова и крепкой рамы выбрала 80-й «крузак». Понимала, что, даже если в меня кто-то въедет, со мной всё будет окей. С самолетом так же. Ну и, естественно, обязательно проверяю всё перед стартом, смотрю прогноз погоды по маршруту, в ненастье в воздух не поднимаюсь | Источник: Роман Данилкин / 63.RU…из-за прочного кузова и крепкой рамы выбрала 80-й «крузак». Понимала, что, даже если в меня кто-то въедет, со мной всё будет окей. С самолетом так же. Ну и, естественно, обязательно проверяю всё перед стартом, смотрю прогноз погоды по маршруту, в ненастье в воздух не поднимаюсь | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

…из-за прочного кузова и крепкой рамы выбрала 80-й «крузак». Понимала, что, даже если в меня кто-то въедет, со мной всё будет окей. С самолетом так же. Ну и, естественно, обязательно проверяю всё перед стартом, смотрю прогноз погоды по маршруту, в ненастье в воздух не поднимаюсь

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В кругосветке Наталья пока так и не побывала: помешали мировые события. Зато этим летом она стала участницей экспедиции «Вызов Арктики»: четыре пилота и собака облетели на двух самолетах Borey 25 городов России.

Енисей и… | Источник: архив Натальи ДмитриевойЕнисей и… | Источник: архив Натальи Дмитриевой
…Енисейск | Источник: архив Натальи Дмитриевой…Енисейск | Источник: архив Натальи Дмитриевой
Красноярск с высоты полета Borey | Источник: архив Натальи ДмитриевойКрасноярск с высоты полета Borey | Источник: архив Натальи Дмитриевой
+2
Источник: архив Натальи ДмитриевойИсточник: архив Натальи Дмитриевой
Члены экспедиции в аэропорту Ханты-Мансийска&nbsp;— четыре пилота и кокер-спаниель по кличке Флаперон | Источник: архив Натальи ДмитриевойЧлены экспедиции в аэропорту Ханты-Мансийска&nbsp;— четыре пилота и кокер-спаниель по кличке Флаперон | Источник: архив Натальи Дмитриевой

В следующем году распылять свою страсть к авиации и самолетам-амфибиям Наталья будет в небе над Чукоткой, Камчаткой, Сахалином и Курилами. За лето-2026 гидропилоты наметили охватить 50 городов и пролететь через 10 часовых поясов.

Так тоже можно признаться в любви к небу | Источник: архив Натальи ДмитриевойТак тоже можно признаться в любви к небу | Источник: архив Натальи Дмитриевой

Так тоже можно признаться в любви к небу

Источник:

архив Натальи Дмитриевой

ПО ТЕМЕ
Анна ШоринаАнна Шорина
Анна Шорина
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Роман ДанилкинРоман Данилкин
Роман Данилкин
фотограф
Малая авиация Пилот Путешествие Аэродром Летчица Самолет-амфибия Хобби Полет Филолог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
JayroslavMudryi
56 минут
да она крутая! вот это да--на неровной площадке сделает «голова — ноги — голова — ноги»…
Гость
1 час
Естественно Москвичи могут позволить себе все, а Ярославцы в часах нищие
Читать все комментарии
