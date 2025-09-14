«Людям кажется, что личный самолет — это что-то на богатом». Как филолог стала первой девушкой-гидропилотом в России

— Диспетчеры в Курумоче узнают меня по голосу, — сияет улыбкой улетная героиня Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Я окончила филфак. У меня нет никакого технического бэкграунда, я абсолютнейший гуманитарий. Работала эйчаром в крупных компаниях. Меня никогда даже не тянуло в небо, никакой детской мечты „хочу быть пилотом“ не было. Просто случайно полетела и поняла: „Боже, как я до этого жила?!“» — рассказывает о себе Наталья Дмитриева.

Интервью с первой в России девушкой-гидропилотом наши коллеги из 63.RU записывали на заводском аэродроме в Красном Яру. Здесь выпускают уникальные самолеты-амфибии. На одном из них с портретом Экзюпери на носу Наталья прилетела из Москвы.

Съемочной группе 63.RU эта смешливая шатенка рассказала, как кормит с рук бурого медведя, об экспедициях в Арктику и Антарктику, покупке двух Ан-2 и деле всей жизни, которое нашла в Самаре.

Посмотрите видео об этой неземной девушке.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Всё началось в 2013-м. Голову москвичке Наталье в буквальном смысле вскружили Альпы: маленький частный самолетик кидало из стороны в сторону от сильного ветра. За штурвалом был друг девушки, который очень хотел заразить ее своей страстью к полетам. Но любви между швейцарским небом и русской Наташей с первого взгляда не случилось.

Тот самый самолет, который соблазнил Наталью Источник: архив Натальи Дмитриевой

И те самые Альпы Источник: архив Натальи Дмитриевой

«Тогда друг решил поправить смазанные впечатления и отправил меня в полет с инструктором. Тот мне всё объяснил и дал возможность почувствовать, как я сама поднимаю самолет в воздух. Это и решило мою дальнейшую судьбу», — вспоминает девушка-гидропилот.

— Я из редкого вида краснокнижных москвичей в пятом поколении, — шутит Наталья. — Мои родители — химики по профессии Источник: архив Натальи Дмитриевой

— Мама — Нонна Дмитриева — была начальником экологической лаборатории на заводе Ильюшина. Она поднималась в небо на новых самолетах, которые там строили, брала пробы воздуха, проводила исследования. Но летать ей ужасно не нравилось. Неудивительно: самолеты были грузовые — ни комфортных сидений, ни наушников, — объясняет Наталья Источник: архив Натальи Дмитриевой

— У нас в доме всегда жили птицы: попугайчики, щеглы, канарейки. Очень музыкальные, подпевали, когда играла на фортепиано. Они часто несли яйца и растили птенцов Источник: архив Натальи Дмитриевой

После таких эмоций подрезать себе крылья Наталья уже не могла. Сразу после возвращения в Россию девушка начала искать «свою стаю».

«Узнала, что в Ставропольском крае, недалеко от Пятигорска, на аэродроме Юца проходит ежегодный слет авиаторов. Напросилась туда — и один из пилотов взял меня с собой на борт. Познакомилась с увлеченными небом людьми, которые прыгали в свои самолеты и мчались на эту встречу через всю страну. Мы летали с ними по разным авиаэкскурсиям, садились на маленьких аэродромчиках. Это какое-то необыкновенное сообщество: люди разного пола, возраста, профессий, разных доходов. Тут и миллионеры, и те, у кого зарплата 60 тысяч рублей в месяц. Но все они вместе за одним столом наперебой рассказывали о своих воздушных приключениях, делились опытом, лайфхаками, маршрутами, впечатлениями, летали в путешествия», — искренне восторгается Дмитриева.

Слет любителей малой авиации на Кавказе в 2013 году Источник: архив Натальи Дмитриевой

Небесное очарование было настолько сильным, что свой первый самолет Наталья купила еще до того, как получила лицензию частного пилота.

Первый Ан-2 Натальи Источник: архив Натальи Дмитриевой

«Мне предложили долю в Ан-2. Это легкий самолет на 12 пассажиров. Он был для меня таким летающим пати-басом, куда можно собрать всех друзей, не считать багаж и отправиться в дальнее путешествие. Или смотаться из Москвы на пару часов, чтобы искупаться в Оке недалеко от Калуги, или слетать в Тверскую область, чтобы помочить ножки в Волге. Мы возили с собой собак, варили кофе на борту, пили чай из самовара. У нас в салоне висел гамак! В каком еще самолете можно лететь в гамаке и читать книжку?» — смеется Наталья.

Вскоре она приобрела в складчину и еще один Ан-2.

Через несколько лет долю в первом Ан-2 Дмитриева продала. А долю во второй «Аннушке» подарила двум другим совладельцам Источник: архив Натальи Дмитриевой

Окончательно оперилась Наталья после получения лицензии частного пилота. Тут всё примерно так же, как и с водительским удостоверением: теория, наземная подготовка, тренажер, 42 часа полетов с инструктором и экзамены. Причем у авиаторов тоже свои категории в правах.

Обучение на пилота одномоторного самолета в России стоит от миллиона рублей и больше Источник: архив Натальи Дмитриевой

«Обожаю путешествовать. Была больше чем в 60 странах мира, — рассказывает Наталья. — У меня был инструктор, который говорил: „Видишь самолет — иди и летай на нем. Не видишь самолет — найди его и летай на нем“. Я арендовала самолеты в Южной Америке, Штатах, Европе. Одни и те же места с воздуха и с земли сильно отличаются. Это совершенно два разных путешествия, две разные точки зрения».

— Папа (Евгений Дмитриев) со мной летал на разных самолетах. А мама ни в какую, боится. И вообще в шоке от моего увлечения авиацией: «Зачем тебе это нужно? А вдруг что случится?» Источник: архив Натальи Дмитриевой

— Папа гордится тем, что я развиваю малую авиацию в нашей стране. Это такое чистое принятие и восхищение тем, что делает его дочь Источник: архив Натальи Дмитриевой

На обаятельную шатенку новые знакомства посыпались буквально с неба. Галантные пилоты на аэродромах предлагали совладелице Ан-2 помощь с техникой и заправкой, а донжуаны-летуны пытались наладить контакт.

«Подходит какой-нибудь самоуверенный тип с предложением: „Крошка, пойдем, покажу тебе свой самолет“. Отвечаю: „Может быть, я тебе свой покажу? Мой поближе стоит и побольше будет“. Тут, конечно, все амбиции этих прекрасных авиаторов пропадали, они, очень грустные, поджав хвост, уходили», — хохочет девушка.

Приручить смешливую летчицу с первой попытки удалось дикому зверю Источник: архив Натальи Дмитриевой

В 2016-м на аэродроме Орловка в Тверской области, где тогда стоял Ан-2 Натальи, нашли медвежонка. То ли его подкинул туда охотник, убивший маму-медведицу, то ли осиротевший малыш сам вышел к людям Источник: архив Натальи Дмитриевой

Пилоты взяли топтыжку под опеку и назвали Мансуром. Пушистый комочек мгновенно привык к тому, что его все кормят и гладят. Выпустить зверя в лес уже нельзя: пропадет. Человека не боится и радостно кидается обниматься и выпрашивать вкусняшки Источник: архив Натальи Дмитриевой

— На выбор привозила мишке разные ягоды, чтобы понять вкусы, — комментирует Наталья. — Пробовали давать ему и рыбу, и мясо разных видов. Но Мансур их есть не стал. Оказался чистым вегетарианцем Источник: архив Натальи Дмитриевой

Сейчас легендарный авиамедведь живет на аэродроме Орешково в Калужской области. Он давно стал настоящей интернет-звездой: у косолапого есть свой сайт и соцсети. За его жизнью наблюдают сотни тысяч подписчиков Источник: архив Натальи Дмитриевой

Малая авиация подарила Дмитриевой не только ошеломляющие впечатления и свободу передвижения, но и новую работу. Наталья основала собственную компанию по продаже самарских самолетов-амфибий.

Самолеты-амфибии LA-8 (слева) и Borey (справа) выпускает научно-производственное объединение «АэроВолга» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Завод в начале нулевых основал Сергей Алафинов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Несколько цехов, гостиница для пилотов, летная школа и аэродром занимают 55 гектаров в селе Красный Яр Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Borey, на котором сейчас летает Наталья, — первый серийный экземпляр. Его выпустили в 2017-м, а в 2018-м этот малыш-амфибия в компании двух LA-8 облетел вокруг земли по полярному кругу. Тогда за штурвалом самолета с Экзюпери на носу были космонавт Валерий Токарев и гидропилот из Франции Лоик Блёз Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Подруга, с которой я училась в летной школе, спросила, не хочу ли я слетать в кругосветку. Конечно же, хочу! Кто откажется? И она привезла меня в Красный Яр на встречу с Сергеем Алафиновым — владельцем завода „АэроВолга“. Там создают уникальные самолеты-амфибии собственной разработки: 8-местный LA-8 и 2-местный Borey», — восторгается Наталья.

+17

+4

Шел март 2020-го. Началась пандемия. Отчаянные гостьи из Москвы, пользуясь удаленкой, вовсю готовились к кругосветке и тренировались на LA-8 под Самарой.

Кажется, как только Наталья снимет чехлы с LA-8, самолет заурчит от удовольствия Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Как-то во время тренировок Сергей Вячеславович спросил меня, летала ли я когда-нибудь на воду. Нет, отвечаю, ни разу в жизни. Он зовет главного конструктора Дмитрия Суслакова: „Ну что ж такое? Дима, иди слетай с Наташей на Borey“. И в тот день мой мир перевернулся второй раз. Гидроавиация дает полную свободу — ты можешь полететь туда, где нет дорог и аэродромов, в места, куда не добраться даже на вездеходах, сесть на реку или озеро. У нас в России водных ресурсов выше крыши, — рассуждает бизнесвумен. — Возвращаюсь из первого полета на Borey и спрашиваю Алафинова: „Почему вы не продаете эти самолеты в России?“ Он говорит: „Ну хочешь — продавай“. В разгар ковида всё равно было нечего делать, подумала буквально неделю и начала выстраивать бренд».

Свою компанию Наталья назвала Borey Aircraft.

В новом бизнесе летчица привычно заняла место у штурвала: она генеральный директор компании Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Сейчас Наталья перемещается между Москвой и Самарой на заводском Borey.

Борей — в древнегреческой мифологии бог северного ветра Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Мы стали первыми и единственными, кто продает самолеты-амфибии Borey в России и СНГ. Раньше уникальные «летающие лодки» шли только на экспорт: в Канаду, Европу, Юго-Восточную Азию Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Людям кажется, что самолет — это что-то на богатом. Но на самом деле он стоит как приличный внедорожник. Летать может каждый. Для этого не нужно какого-то технического бэкграунда, космического здоровья или огромных денег», — считает Дмитриева.

— А парашют у вас в самолете есть? — Вообще, в Borey ставятся парашюты. Но конкретно в том, на котором я летаю, его нет. Не вижу смысла. Это сухопутный самолет, при отказе двигателя и экстренной посадке на неровной площадке сделает «голова — ноги — голова — ноги»… Источник: архив Натальи Дмитриевой

…а у амфибий брюшко усиленное. Можно приземлиться даже на камни. Да, дно разобьется, но экипаж останется жив Источник: архив Натальи Дмитриевой

— Не боитесь летать? — Безопасность — одна из моих базовых ценностей. По этому принципу выбирала и свою первую машину после получения прав в 1999 году… Источник: архив Натальи Дмитриевой

…из-за прочного кузова и крепкой рамы выбрала 80-й «крузак». Понимала, что, даже если в меня кто-то въедет, со мной всё будет окей. С самолетом так же. Ну и, естественно, обязательно проверяю всё перед стартом, смотрю прогноз погоды по маршруту, в ненастье в воздух не поднимаюсь Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В кругосветке Наталья пока так и не побывала: помешали мировые события. Зато этим летом она стала участницей экспедиции «Вызов Арктики»: четыре пилота и собака облетели на двух самолетах Borey 25 городов России.

+2

В следующем году распылять свою страсть к авиации и самолетам-амфибиям Наталья будет в небе над Чукоткой, Камчаткой, Сахалином и Курилами. За лето-2026 гидропилоты наметили охватить 50 городов и пролететь через 10 часовых поясов.