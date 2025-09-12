«Навоз возили по-настоящему»: звезды TikTok Кукояки посетили ферму в ярославской глубинке. Видео

Денис Кукояка с дочкой снял видео на ферме в Ярославской области Источник: Оля и Княжево: еда, ферма, семья / Telegram

Популярные столичные блогеры Елена и Денис Кукояки вместе с детьми провели несколько дней на ферме в глубинке Ярославской области. Пара заселилась в настоящую русскую избу и возила навоз в Княжеве Переславского округа.

Деревню своими силами восстанавливают в прошлом журналисты, а ныне — фермеры Борис Акимов и Ольга Стрижибикова. Мы рассказывали историю пары из Москвы, которая несколько лет назад оставила шумный мегаполис ради ярославской деревушки. Сейчас супруги вместе с детьми заботятся о животных на своей ферме и подают для гостей блюда из того, что выращивают сами или собирают в лесу. Кстати, они построили ресторан с русской печью на опушке леса.

Как рассказал в беседе с 76.RU Борис Акимов, семья Кукояк узнала про Княжево от своих друзей, которые не так давно здесь гостили. Блогеры провели на ферме два дня 5 и 6 сентября.

Денис Кукояка ловил огромного хряка на ферме в Ярославской области Источник: Оля и Княжево: еда, ферма, семья / Telegram

Семья Кукояк приехала на ферму в Переславский район Источник: Оля и Княжево: еда, ферма, семья / Telegram

«Они снимали у нас свой блог — как мы их учим жить по-деревенски. В большой степени, конечно, это были именно съемки, а не реальная работа. Хотя всякие мелкие работы они сделали. Например, навоз на поле возили по-настоящему — это действительно помогло», — рассказал 76.RU Борис Акимов.

Денис и Елена приехали не только с дочерью и сыном, а также со съемочной группой и настоящий роботом-помощником. Борис научил звездного гостя доить коров и показал нюансы деревенской жизни.

«Самое главное — я вижу в этом визите и не только в нем — рост интереса к деревне среди жителей мегаполисов. Это такой „вайб“ современности — деревня становится модным явлением», — считает Борис.

С собой в деревню Кукояки привезли робота Источник: Оля и Княжево: еда, ферма, семья / Telegram

Денис Кукояка снял видео, как выживает на ферме в Ярославской области Источник: Оля и Княжево: еда, ферма, семья / Telegram

Денис Кукояка — российский блогер, музыкант и актер. Свою карьеру в видеоблоге начинал в проекте «Спасибо, Ева» на YouTube вместе с Александром Шулико и Кириллом Трифоновым. В 2013 году трое друзей также запустили музыкальный проект «Хлеб». Группа знаменита хитами «Чай, сахар», «Плачу на техно», «Шашлындос» и другими. Музыканты записывали совместные хиты с «Крем Содой», Артуром Пирожковым, Мэйби Бейби, «Серебро» и другими звездами. Кукояка, Шулико и Трифонов также стали авторами сценария для сериала «ЧОП» на ТНТ. В последние годы Денис развивает свой блог, где публикует постановочные видео с дочкой, а также влоги о семейной жизни. На YouTube-канал Дениса подписаны 3,45 миллиона пользователей, на TikTok-аккаунт его жены Лены — 11,2 миллиона пользователей.

К слову, это не первые именитые гости в Княжеве. В гости к Ольге и Борису также приезжали российская писательница, культуролог, журналист, автор блога «Искусство для пацанчиков» Анастасия Четверикова, историк, основатель и главный редактор проекта «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов, а также режиссер, народный артист Российской Федерации Павел Лунгин («Остров», «Царь», «Дирижер» и другие картины).