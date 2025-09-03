НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

4 м/c,

сев.

 753мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,59
EUR 93,84
Сроки строительства третьего моста
Сбер вернул оплату айфоном
Как Радулов стал звездой хоккея
Ярославский бренд покорил Россию
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Построят новый микрорайон
Какие обследования пройти осенью
Развлечения Обзор Гитарист Кадышевой свел с ума всех женщин страны — что о нем известно

Гитарист Кадышевой свел с ума всех женщин страны — что о нем известно

Поклонницы называют Дмитрия Иванова новым крашем и визжат от восторга на концертах

88
Написать комментарий
На этом фото Дмитрий, конечно, без гитары, но это не убавляет ему баллов | Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)На этом фото Дмитрий, конечно, без гитары, но это не убавляет ему баллов | Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На этом фото Дмитрий, конечно, без гитары, но это не убавляет ему баллов

Источник:

dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока все обсуждали «энергосбергающие танцы» подтанцовки Татьяны Булановой, гости концертов Надежды Кадышевой нашли нового краша, и это не Григорий Костюк. Наследника артистки зрительницы вообще не хотели бы видеть на сцене, а вот кто непременно вызывает волну визга, так это повелитель струн, гитарист и по совместительству балалаечник Дмитрий Иванов. От этого парня все как с ума посходили.

«Когда музыкант затмил артиста», «Григорий Кадышев очень старается, но мы-то знаем, кто настоящий краш», «Гитарист Дмитрий лучший», — это лишь немногие комментарии из сотен и сотен признаний в любви, которые шлют поклонницы музыканту. Стоит ему выйти на сцену, как публика тут же взрывается восторженными криками и скандирует «ги-та-рист!». И это в последнее время повторяется из концерта в концерт.

Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Музыкант вызвал настоящий ажиотаж в соцсетях, то и дело перетягивает все внимание зала на себя, но в то же время остается скромным и старается особенно не отсвечивать, отчего еще больше подогревает интерес поклонниц.

Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Зовут музыканта Дмитрий Иванов, и он уже много лет работает с ансамблем «Золотое кольцо».

Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дмитрий любит животных и держит себя в форме. Да так, что музыканту позавидует любая модель.

Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Музыка, животные и спорт не единственные увлечения Дмитрия. Он также обожает путешествовать — в его блоге можно найти много фото из разных стран мира.

Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но как бы громко ни кричали фанатки, Дмитрий вряд ли всерьез ответит им взаимностью. Ведь он счастливо женат и воспитывает дочь Милану, которой в этом году исполнилось 10 лет.

Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С другой стороны, возможно, именно образ скромного парня и образцового музыканта-семьянина и добавляет ему баллов в глазах поклонниц.

Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Девушки, давайте начистоту. Дмитрий Иванов — красавчик?

О да, он красавчик
Ничего особенного
Мой краше!
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Золотое кольцо Надежда Кадышева Дмитрий Иванов Музыкант Гитарист Балалаечник Фото Мужчина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление