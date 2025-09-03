Гитарист Кадышевой свел с ума всех женщин страны — что о нем известно

На этом фото Дмитрий, конечно, без гитары, но это не убавляет ему баллов Источник: dimon20287 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока все обсуждали «энергосбергающие танцы» подтанцовки Татьяны Булановой, гости концертов Надежды Кадышевой нашли нового краша, и это не Григорий Костюк. Наследника артистки зрительницы вообще не хотели бы видеть на сцене, а вот кто непременно вызывает волну визга, так это повелитель струн, гитарист и по совместительству балалаечник Дмитрий Иванов. От этого парня все как с ума посходили.

«Когда музыкант затмил артиста», «Григорий Кадышев очень старается, но мы-то знаем, кто настоящий краш», «Гитарист Дмитрий лучший», — это лишь немногие комментарии из сотен и сотен признаний в любви, которые шлют поклонницы музыканту. Стоит ему выйти на сцену, как публика тут же взрывается восторженными криками и скандирует «ги-та-рист!». И это в последнее время повторяется из концерта в концерт.

Музыкант вызвал настоящий ажиотаж в соцсетях, то и дело перетягивает все внимание зала на себя, но в то же время остается скромным и старается особенно не отсвечивать, отчего еще больше подогревает интерес поклонниц.

Зовут музыканта Дмитрий Иванов, и он уже много лет работает с ансамблем «Золотое кольцо».

Дмитрий любит животных и держит себя в форме. Да так, что музыканту позавидует любая модель.

Музыка, животные и спорт не единственные увлечения Дмитрия. Он также обожает путешествовать — в его блоге можно найти много фото из разных стран мира.

Но как бы громко ни кричали фанатки, Дмитрий вряд ли всерьез ответит им взаимностью. Ведь он счастливо женат и воспитывает дочь Милану, которой в этом году исполнилось 10 лет.

С другой стороны, возможно, именно образ скромного парня и образцового музыканта-семьянина и добавляет ему баллов в глазах поклонниц.