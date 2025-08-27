Тест для заядлых киноманов: угадайте фильм по кадру

Кино в России стало настолько важнейшим из искусств, что в честь него даже специальный праздник учредили. Он так и называется — День российского кино. И отмечают его как раз сегодня — 27 августа. Не в силах пройти мимо такой даты, мы взяли отгул, забурились в ближайший кинотеатр и прямо в зрительном зале составили этот тест, в котором предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете отечественное кино. Чтобы набрать 10 из 10, вам пригодится могучая насмотренность. Итак, камера, мотор, поехали!