НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

ю-з.

 749мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,53
EUR 93,37
Приехала звезда «Папиных дочек»
Погибла в тройном ДТП с фурой
Вернется летнее тепло
Ярославский бренд покорил Россию
Сколько нужно отдавать за ипотеку
Какие обследования пройти осенью
Где остались места в 10-е классы
Концерт секс-символа молодежи
Нехватка мест в школах
Как легально увеличить пенсию
Развлечения Тест Тест для заядлых киноманов: угадайте фильм по кадру

Тест для заядлых киноманов: угадайте фильм по кадру

Мы даже не представляем, кто умудрится ответить на 10 из 10

483
1 комментарий
Ответы на вопросы этого теста можно найти в кинотеатре, но точно не под зрительскими сиденьями | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОтветы на вопросы этого теста можно найти в кинотеатре, но точно не под зрительскими сиденьями | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ответы на вопросы этого теста можно найти в кинотеатре, но точно не под зрительскими сиденьями

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Кино в России стало настолько важнейшим из искусств, что в честь него даже специальный праздник учредили. Он так и называется — День российского кино. И отмечают его как раз сегодня — 27 августа. Не в силах пройти мимо такой даты, мы взяли отгул, забурились в ближайший кинотеатр и прямо в зрительном зале составили этот тест, в котором предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете отечественное кино. Чтобы набрать 10 из 10, вам пригодится могучая насмотренность. Итак, камера, мотор, поехали!

ТЕСТПройден 148 раз
1 / 10

  • «Азазель» (18+)

  • «Ликвидация» (18+)

  • «Мастер и Маргарита» (18+)

  • «Не думай про белых обезьян» (18+)

2 / 10

  • «Салют-7» (18+)

  • «Батя» (18+)

  • «Батя 2. Дед» (18+)

  • «Ресторан по понятиям» (18+)

3 / 10

  • «Женатый холостяк» (12+)

  • «Крепкий орешек» (12+)

  • «Проданный смех» (12+)

  • «Девчата» (0+)

4 / 10

  • «Бумер» (18+)

  • «Бандитский Петербург» (18+)

  • «Бандитский Петербург: Барон» (18+)

  • «Бригада» (18+)

5 / 10

  • «Гром: Трудное детство» (12+)

  • «Майор Гром. Чумной доктор» (12+)

  • «Майор Гром: Игра» (12+)

  • «Дурак» (18+)

6 / 10

  • «В списках не значился» (18+)

  • «Ликвидация» (18+)

  • «Герой» (16+)

  • «Медное солнце» (16+)

7 / 10

  • «Бой с тенью» (18+)

  • «Неваляшка» (18+)

  • «Бой с тенью 2: Реванш» (18+)

  • «Неваляшка-2» (18+)

8 / 10

  • «Чемпион мира» (16+)

  • «Небесная команда» (12+)

  • «Легенда № 17» (6+)

  • «Русская пятерка» (16+)

9 / 10

  • «Остров» (18+)

  • «Царь» (18+)

  • «Иерей-сан» (16+)

  • «Время печали еще не пришло» (16+)

10 / 10

  • «На войне как на войне» (12+)

  • «Иваново детство» (12+)

  • «Ижорский батальон» (16+)

  • «А зори здесь тихие» (12+)

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Кино Развлечение Фильм
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
55 минут
9/10, потому что в майоре Громе плохо разбираюсь)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление