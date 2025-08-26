«Один из самых напряженных месяцев в 2025 году»: гороскоп на сентябрь от Василисы Володиной

У Тельцов, как по канонам, сентябрь — время учебы. Те, у кого есть дети, будут заинтересованы в поиске хорошей школы или колледжа для своего ребенка. У одиноких представителей знака также появится тяга изучать что-то новое, причем довольно внезапно.

— Тельцам, помимо внезапных тренингов и курсов повышения квалификации, я советую рассмотреть вариант членства в клубе по интересам, — советует астролог.

В любви Василиса Володина рекомендует переключить весь свой пыл на дом. Вместо того чтобы проводить часы на сайте знакомств или за стойкой в баре — наведите порядок в своем гнездышке. Только лучше не бросаться из крайности в крайность, и, как бы ни хотелось жить в черной-черной комнате или с кухней, где на потолке висят павлины, лучше остановить свой выбор на чем-то классическом.

Тельцам, находящимся в отношениях, стоит не бежать впереди паровоза. Оставьте выяснения отношений и вопрос «Что между нами?» на конец месяца или даже октябрь, тогда будет больше вероятность, что вы получите конкретный ответ.