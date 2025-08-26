«Один из самых напряженных месяцев в 2025 году»: гороскоп на сентябрь от Василисы Володиной

Все планеры и ежедневники в сентябре можно не щадя выкидывать — они нам больше не понадобятся в начале осени. Астролог Василиса Володина сообщает, что сентябрь — один из самых напряженных и непредсказуемых месяцев в 2025 году. Некоторые знаки зодиака разочаруются в любви, кто-то поймет, что вместо университета хочет пойти работать, а другие осознают, что всё это время занимались не тем, что нравится, и кардинально сменят сферу деятельности. Что из этого предстоит пережить вам — астролог рассказала в гороскопе для каждого знака зодиака.
Овен
Овны, сентябрь станет вашим лабиринтом испытаний! Грядет бойня с обстоятельствами и собственными слабостями. Побеждать придется изнутри, отказываясь от старых моделей поведения. Успех придет неожиданно, следуя голосу сердца, а не холодному расчету.
— Нежные отношения в сентябре могут расцвести по-настоящему. Если уверены, что хотите связать себя узами брака, пока ограничьтесь помолвкой. А оформлять союз лучше в более спокойных обстоятельствах, — рекомендует Василиса Володина.
Будьте осторожны с критикой окружающих, ваши комментарии могут понравиться далеко не всем. Вместо этого лучше лишний раз скажите близким, как вы их любите и цените, — для них сейчас это особенно важно. В случае недомогания отдавайте предпочтение классическим методам лечения, а бабушкины снадобья оставьте для другого случая. Запланированный медосмотр лучше перенести на октябрь.
Телец
У Тельцов, как по канонам, сентябрь — время учебы. Те, у кого есть дети, будут заинтересованы в поиске хорошей школы или колледжа для своего ребенка. У одиноких представителей знака также появится тяга изучать что-то новое, причем довольно внезапно.
— Тельцам, помимо внезапных тренингов и курсов повышения квалификации, я советую рассмотреть вариант членства в клубе по интересам, — советует астролог.
В любви Василиса Володина рекомендует переключить весь свой пыл на дом. Вместо того чтобы проводить часы на сайте знакомств или за стойкой в баре — наведите порядок в своем гнездышке. Только лучше не бросаться из крайности в крайность, и, как бы ни хотелось жить в черной-черной комнате или с кухней, где на потолке висят павлины, лучше остановить свой выбор на чем-то классическом.
Тельцам, находящимся в отношениях, стоит не бежать впереди паровоза. Оставьте выяснения отношений и вопрос «Что между нами?» на конец месяца или даже октябрь, тогда будет больше вероятность, что вы получите конкретный ответ.
Близнецы
Близнецы, в сентябре жизнь закружит вас в бешеном ритме дел и треволнений. Детям нужны деньги на всё подряд: школа, репетиторы, кружки. Бизнесменам предстоят нелегкие финансовые решения, но помощь придет откуда не ждали, например, от родителей или дальних родственников.
— В середине сентября можно рассчитывать на приятное знакомство в самом близком окружении, в дороге или во время учебы. Насколько это серьезно, станет ясно позднее, — поделилась Василиса Володина.
Не спешите поддаваться эмоциям, потому что есть риск за секунду растерять имидж серьезного специалиста, повредить свою репутацию и стать объектом неприятных пересудов.
Рак
Сентябрь начинается с домашнего хаоса — кажется, расписание нового учебного или рабочего года превратилось в кубик Рубика. Кто первым бежит в душ, кто готовит завтрак, а кому вообще надо вставать раньше всех, чтобы развезти всех в школу и садик. Но паниковать рано: к середине месяца порядок восстановится, и напряжение спадет.
— В любовной сфере ждем удивительного поворота событий. В отношениях возможны всплески ревности или желание добавить огня. Кто-то из партнеров может начать слегка флиртовать на стороне, просто чтобы почувствовать вкус к жизни, — предостерегает астролог.
Денежные дела стабильны, мелкие радости вроде обновлений гардероба обеспечены. Плюс вас ждут важные семейные изменения: возможно, дети перейдут на новую ступень взросления или родители решат переехать.
Лев
Львов сентябрь сделает звездой. Вы с легкостью соберете вокруг себя толпу поклонников, если обновите гардероб, смените имидж или запишитесь на курсы по саморазвитию. Вы и сами удивитесь, как небольшой перемены будет достаточно, чтобы вся жизнь развернулась на 180 градусов.
— Финансовые вопросы займут первые строчки личного рейтинга интересов с начала месяца. В первую очередь речь о чужих деньгах, долгах, выплатах, совместных с партнером ресурсах, — уверена астролог.
Все полученные деньги лучше всего потратить на безопасность: автомобиль, дом, здоровье. Если ищете пару — вложитесь в образование, так вы получите не только знания, но и шанс встретить свою судьбу за соседней партой.
Деловая активность ускоряется к сентябрю: клиентов больше, предложения выгоднее, возможен международный опыт или переезд. Главное, расслабьтесь, лишние нервы к успеху не приведут.
Дева
У Дев сентябрь — время сплошных растрат, ведь впереди взносы в клуб, именины друзей и погашение старых долгов. Порадуйте себя мыслью о том, что такие траты делают вас влиятельнее среди коллег и вызывают уважение окружающих.
— Первая декада месяца несет возможную неразбериху, связанную с кем-то из близких, нервное и странное поведение любимого человека или коллеги. Может быть связано с тем, что у них накопились к вам вопросы и, что называется, наболело, — дает пищу для размышлений Василиса Володина.
Ближе к концу месяца важно следить за эмоциями, особенно в дороге. Любая вспышка гнева в сентябре легко превращается в конфликты, поэтому постарайтесь заранее спланировать безопасные маршруты путешествий.
Весы
В первой половине сентября мир словно кричит Весам: хватит размышлять и по сто раз взвешивать все за и против, начинайте действовать. Собрались переехать? Переезжайте в первых числах. Мечтаете о новой любви? Не сидите дома в ожидании, что принц или принцесса сами найдут ваш адрес, а выйдите навстречу.
— Бодрый настрой и приятный тонус, который вы сейчас излучаете, вполне может стать предлогом для окружающих взвалить на вас часть обязанностей под благовидным предлогом, поэтому помощь свою предлагайте аккуратненько. А то даже не заметите, как вас уже оседлали и вы скачете по чужим заданиям, — поделилась астролог.
Вторая половина месяца грозит эмоциональным выгоранием, а маленькие ошибки окружающих превратятся в личные трагедии. Будьте осторожны с финансовыми предложениями: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, подарки часто требуют отработки, а кредиты выдаются под проценты, способные свести вас с ума.
Скорпион
Для Скорпионов с сентября в прямом смысле слова начинается новая жизнь. Возможно, вы смените работу или с длительной удаленки перейдете в офис. Не исключено, что перемена может быть связана с личной жизнью — свадьбой или появлением малыша. Если вы только планируете завести детей, то к делу стоит подойти со всей серьезностью и заняться обследованием уже с первых чисел месяца.
— Позаботьтесь о своем здоровье, и тут тоже важно установить новый режим жизни, более щадящий, дающий шанс на отдых, и с отказом от того, что вредит самочувствию, — советует Василиса Володина.
Части Скорпионам, особенно тем, кто связан со сферой образования, захочется признания, которое общество им не готово дать здесь и сейчас. Астролог рекомендует не обращать внимание на рутинность работы и замечания коллег, а продолжать двигаться в своем темпе — успех не за горами.
Стрелец
Сентябрь у Стрельцов начнется непросто. Уже с первых чисел им придется доказывать, что они чего-то стоят, и проявлять весь свой напор, чтобы пробить себе путь среди конкурентов.
— Может получиться, что какой-то объем работ вы завершили, а расплатиться за него не спешат, или приходится приложить особенные усилия, чтобы доказать, что вы чего-то достойны. Не стесняйтесь привлекать к себе дополнительное внимание, — рекомендует Стрельцам Василиса Володина.
Во второй половине месяца расслабляться рано: снова начнется гонка и напряжение, но вот пользы меньше. Остерегайтесь вовлечения в чужие интриги и споры.
Особенно благоприятные дни в сентябре ждут вас с 10 по 15 сентября: наконец получите заслуженное признание и долгожданные финансы.
Козерог
Козероги всегда находятся в движении и желают перемен, но пришло время остановиться, как бы ни хотелось продолжать путь. Подобная ситуация, когда ничего не понятно, была в вашей жизни пару месяцев назад. Астролог советует вернуться к тем ощущениям и пережить период застоя как промежуточную, а не конечную точку.
— Вы можете почувствовать себя в подвешенном состоянии, в какой-то странной неопределенности, но надо сказать, что это тоже своеобразная передышка от тех глобальных преобразований жизни, которые вы затеяли, — находит плюсы Василиса Володина.
В сентябре Козерогам также важно научиться отдыхать, не корить себя за лень. Дом станет вашим уютным убежищем, где лучше всего провести свободное время. А еще обратите внимание на природу и окружающие символы: порой важные знаки прячутся прямо у вас под носом. Отличная идея — устроить небольшой отпуск или чаще гулять на свежем воздухе.
Во второй половине месяца нужно будет держать ухо востро с учебой и важными бумагами, особенно с 16 по 18 числа.
Водолей
Космос, высокие цели и глобальные миссии так и манят Водолеев. Они чувствуют, что рождены для великих свершений, но, увы, в сентябре нужно будет снизить высоту полета и заняться земными мелочами, в которых и будет крыться секрет успеха.
— Этот месяц очень важен во многих отношениях. Происходящие события могут стать ключевыми для дальнейшего роста, их нужно проживать лично, непосредственно в них участвовать, не ныть при этом, что вот вас всё отвлекает на пустяки, — рекомендует настроиться астролог.
Во второй половине месяца забудьте о быстром обогащении — лотерейный билет поможет кому угодно, но не вам. Будьте мудры, берегите нервы и здоровье, иначе есть риск очнуться посреди конфликта.
В сентябре также оставьте эксперименты с имиджем до лучших времен: осенние перемены внешности редко заканчиваются удачно. Так что наслаждайтесь собой таким, каким вас создала природа, таким решением вы выиграете намного больше, чем думаете.
Рыбы
Сентябрь для чувствительных натур вроде Рыб станет проверкой на прочность. Окажется, что гармония улетучилась быстрее песка сквозь пальцы, а родные окажутся самыми суровыми критиками.
— Хочется гармонии, защищенности, радости. Холодные и сухие, как вам кажется, слова близких могут вас ранить, из-за чего возникает ощущение забытости, грусти, какой-то покинутости. Ищите постоянство в себе самом, в своих принципах, в том, что вам никогда не изменит, — подбадривает астролог.
Василиса Володина советует с головой уйти в работу или учебу — это лучший способ отвлечься от навязчивых мыслей и быстрее пережить неприятный период.
Для одиноких Рыб встреча с прекрасным принцем или принцессой возможна ближе к октябрю, но тут важно проявить терпение и наблюдательность, не позволяйте иллюзиям сбить вас с истинного пути. Влюбленность подождет, сначала присмотритесь внимательно друг к другу.