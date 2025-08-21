НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Море еды, ЗОЖ, музыка: программа фестиваля «Пир на Волге» в Ярославле

Море еды, ЗОЖ, музыка: программа фестиваля «Пир на Волге» в Ярославле

Фестиваль пройдет на Стрелке 23–24 августа

6 комментариев
«Пир на Волге» — тот самый фестиваль, куда стоит прийти голодным
«Пир на Волге» — тот самый фестиваль, куда стоит прийти голодным
Источник:
читатель 76.RU

23-24 августа в Ярославле на Стрелке пройдет девятый ежегодный гастрономический фестиваль «Пир на Волге» (6+). Помимо моря еды организаторы подготовили и развлечения для гостей события. В программе мастер-классы, спортивная, детская зоны, кино, театр и многое другое.

Участниками праздника станут шеф-повар и исследователь русской кухни Максим Сырников, шеф-повар, телеведущий и блогер Григорий Мосин, известный ресторатор и телеведущий Дмитрий Левицкий, телеведущая, эксперт в кулинарии, автор гастрономических путеводителей по России и миру Ника Ганич.

Кроме того, в этом году на «Пире на Волге» все желающие смогут поучаствовать в создании ярославского ковра.

Вход бесплатный. Лучше захватить с собой наличку на случай трудностей в работе интернета и онлайн-оплаты покупок.

Публикуем программу фестиваля (она дополняется организаторами, мы оперативно вносим обновления).

  1. Музыкальная сцена
  2. ЗОЖ-площадка
  3. Площадка банка ПСБ
  4. ЗОНА 18+
1

Музыкальная сцена

Здесь гости смогу не только слушать, но и петь любимые песни. А группа «Волков Бэнд» приготовили настоящий сюрприз — концерт-перфоманс, созданный при участии искусственного интеллекта и хоровой капеллы.

23 августа

  • 13:45–14:30 — танцевальные мастер-классы от педагогов студии «Synergy» (Ярославль);

  • 14:50–15:30 — «Тейя Мира» (Санкт-Петербург);

  • 16:20–17:00 — «Сделай громче» (Ярославль);

  • 17:20–18:00 — «Jete» (Москва);

  • 18:50–19:30 — «CHOISE» при участии mindplace (Ярославль);

  • 19:50–20:30 — «Longlong» (Ярославль);

  • 20:50–21:30 — «Странное исполнение» (Москва).

24 августа

  • 13:20 –14:00 — Тимофей Телешев (Ярославль);

  • 14:20 –15:00 — «The bist» (Ярославль);

  • 15:20–16:00 — «Такой макар» (Рыбинск);

  • 16:50–17:30 — «Mouse in da chaos» (Донецк);

  • 17:50–18:30 — «Black lama» (Ярославль);

  • 18:30—вручение iPhone 16 от магазина техники «Appzone»;

  • 19:20-20:00—«Волков бэнд» при участии Хоровой капеллы «Ярославия» (Ярославль).

2

ЗОЖ-площадка

В спортивной зоне гостей фестиваля ждут шахматные баталии, йога без, правильное питание, тренировки нон-стоп, возможность сдать ГТО, а также керлинг, настольный теннис, кужо, пилонный спорт, большая спортивная ярмарка, игры и даже сап-арт, когда обычный сап будет превращен в арт-объект.

23-24 августа

  • 11:00–19:00 — богатырские игры — две беговые дорожки, силомер, аттракцион «забрось кольцо», корнхол, бинбэги (спортивная площадка от банка «ПСБ»);

  • 12:00–18:00 — сдача норм ГТО;

  • 12:00–18:00 — показательные выступления и мастер-классы для всех желающих по кудо от «Grizzly Fight Club»;

  • 12:00—18: 00 — чил-зона с дегустацией авторского чая от чайного клуба «Золотой жук» и «Gasan group», продажа продукции от ПП-кофейни «Можно»;

  • 12:00–18:00 — практика гвоздестояния для всех желающих от Галины Беловой — гвоздетерапевта, психолога, игро-практика и Ангелины Киселевой — инструктора по гвоздестоянию;

  • 12:00–18:00 — эко-игры, корнхол, конкурсы по гиревому жиму и планке от спортивного объединения «ЯрСпорт»;

  • 12:00–18:00 — трофи-трасса с радиоуправляемыми машинками от верёвочного парка «Лапки»;

  • 12:00–19:00 — продажа продукции и спортивные активности, зож-продуктов («The Queen», «Abrosimov shop», магазин футбольной экипировки «VAR» и другие);

  • 12:00–19:00 — турнир по настольному теннису в свободной форме, керлинг в свободной форме («Пляж.Арена»);

  • 13:00–14:00 — турнир по шахматам для начинающих от шахматного комьюнити «RepChess»;

  • 16:00–17:00 — турнир по шахматам для продолжающих от шахматного комьюнити «RepChess»;

  • 15:00–16:00, 17:00 –19:00 — точка свободной игры в шахматы от шахматного комьюнити «RepChess»;

  • 14:00–17:00 — мастер-классы по джампингу от студии «KRISFIT»;

Дополнительно

23 августа

Академия воздушной гимнастики и пилонного спорта Ярославля «Vertical»:

  • 10:00–12:00 — мастер-классы для всех желающих с тренерами академии;

  • 12:00–14:00 — импровизация и показательные выступления спортсменов;

  • 14:00–16:00 — мастер-класс для всех желающих;

  • 16:00–17:00 — время для фотосессии;

  • 17:00–19:00 — мастер-класс для всех желающих.

«Abrosimov shop»:

  • 13:00 — роспись в авторском стиле деревянных букв «СПОРТ».

Спортивная сцена-трибуна

  • 11:00 — йога без сахара (студия «KRISFIT»);

  • 12:00 — джампинг (студия «KRISFIT»);

  • 13:00 — пилатес (студия «AVC Stretching»);

  • 14:00 — кудо («Grizzly Fight-Club»);

  • 15:00 — танцы (студия «AVC Stretching»);

  • 16:00 — табата (студия «Gasan»);

  • 17:00 — body sculpt (студия KRISFIT);

  • 18:00 — зумба (студия Gasan).

24 августа

Федерации пилонного спорта и воздушной гимнастики Ярославской области, студии «Грация»

  • 12:00 — 18:00 — мастер-классы и показательные выступления учениц студии.

«Abrosimov shop»

  • 13.00 — роспись sup-борда.

Спортивная сцена-трибуна

  • 11:00 — йога без сахара (студия «KRISFIT»);

  • 12:00 — джампинг (студия «KRISFIT»);

  • 13:00 — здоровая спина (студия «VERTICAL»);

  • 14:00 — растяжка (студия «AVC Stretching»);

  • 15:00 — кудо («Grizzly Fight-Club»);

  • 16:00 — танцы (студия «AVC Stretching»);

  • 17:00 — функционал со степами (студия «Gasan»);

  • 18:00 — практика гвоздестояния.

3

Площадка банка ПСБ

Отдельная площадка будет у стратегического партнера фестиваля «Пир на Волге» — банка ПСБ. В программе:

23 августа

Былинная

Встречи с известными экспертами в сфере гастрономии, истории, народного творчества:

  • 13:00-13:45 — Дмитрий Богомолов, директор по развитию Центра эмальерного искусства «Эмалис» («Эмалис — горячая эмаль: подарок, который станет семейной реликвией»);

  • 14:00-14:40 — Юлия Демина, создатель и руководитель федерального проекта «Люди» («Почему ярославцы — все красавцы?. История яркого слогана и доказательства его истинности»);

  • 14:50-16:20 — Дмитрий Левицкий, ресторатор, телеведущий («Гастрономический туризм в России: самые яркие впечатления и необычные блюда»);

  • 16:30-17:20 — Максим Сырников, исследователь русской кухни, гастрономический эксперт, телеведущий, автор книг («Русская кухня. С древних времен до наших дней»);

  • 17:30-18:15 — Анатолий Байков, стрит-арт художник, основатель фестиваля «Ярстритарт» («Искусство улиц: как стрит-арт меняет городскую среду»);

  • 19:00-22:00 — музыкальный диджей-сет.

Свет мой зеркальце

  • 11:00-22:00 — фотозона по мотивам богатырской темы.

Мастерская

Здесь вы познакомитесь с традиционными ярославскими промыслами и своими руками создадите собственный сувенир. Участие по предварительной записи.

  • 13:00-13:20 и 13:30–13:50 — мастер-класс по росписи пряников;

  • 14:15-15:00 и 15:15–16:00 — мастер-класс по эмальерному искусству;

  • 16:15-17:00 и 17:15–18:00 — мастер-класс по лепке изразца.

Кузня

  • 13:00-17:00 — можно выковать сувенир своими руками под руководством мастера-кузнеца.

Богатырские игры

  • 11:00-20:00 — соревнования на силу, скорость и ловкость.

Беседница

  • 11:00-19:00 — здесь вы сможете обсудить карьерные возможности банка, узнать об открытых вакансиях и стажировках

Трапезная

  • 11:00-20:00 — в открытой трапезной можно отведать традиционные блюда и напитки русской кухни: уха по ярославскому рецепту, блины с разными начинками, ржаной квас, ягодный морс и горячий чай. Все это разнообразие вкусов гости могут «купить» за золотники (их выдают за участие в мероприятиях площадки)

24 августа

Былинная

Встречи с известными экспертами в сфере гастрономии, истории, народного творчества:

  • 13:00-13:45 — Максим Сырников, исследователь русской кухни, гастрономический эксперт, телеведущий, автор книг («Основные понятия русской кухни. Продукты. Блюда. Традиции»);

  • 14:00-14:45 — Владислав Пискунов, бренд-шеф ресторана «Матрешка», историк русской кухни, автор книг («Развеиваем мифы о русской кухне»);

  • 15:00-15:45 — Анастасия Цветкова, организатор авторских экскурсий по Ярославлю («Архитектура средневекового Ярославля»);

  • 16:00-16:45 — Юлия Кривцова, искусствовед, директор культурного пространства «Текстиль» «Город у воды: волжские истории, события и места»);

  • 17:00-17:45 — Константин Рогачков, основатель сыроварни «Филимоново Раздолье» (Ярославская сыроварня «Филимоново Раздолье». Локальный продукт — визитная карточка региона);

  • 18:00-19:00 — команда альманаха «Углече Поле» («Зимин двор» в Угличе — история усадьбы в лицах», «Города Ярославии в Золотом кольце России»);

  • 19:00-20:00 — музыкальный диджей-сет.

Свет мой зеркальце

  • 11:00-22:00 — фотозона по мотивам богатырской темы.

Мастерская

Здесь вы познакомитесь с традиционными ярославскими промыслами и своими руками создадите собственный сувенир. Участие по предварительной записи.

  • 13:00-13:20 и 13:30–13:50 — мастер-класс по росписи пряников;

  • 14:15-15:00 и 15:15–16:00 — мастер-класс по эмальерному искусству;

  • 16:15-17:00 и 17:15–17:55 — мастер-класс по лепке изразца.

Игра «Ярославия. Путешествие в глубь веков»

  • 11:45-12:45 — все желающие могут сыграть в настольную историческую игру «Ярославия. Путешествие в глубь веков» вместе с ее создателями.

Кузня

  • 13:00-17:00 — здесь можно будет выковать сувенир своими руками под руководством мастера-кузнеца.

Богатырские игры

  • 11:00-20:00 — соревнования на силу, скорость и ловкость.

Беседница

  • 11:00-19:00 — здесь вы сможете обсудить карьерные возможности банка, узнать об открытых вакансиях и стажировках

Трапезная

  • 11:00-20:00 — в открытой трапезной можно отведать традиционные блюда и напитки русской кухни: уха по ярославскому рецепту, блины с разными начинками, ржаной квас, ягодный морс и горячий чай. Все это разнообразие вкусов гости могут «купить» за золотники (их выдают за участие в мероприятиях площадки).

4

ЗОНА 18+

ЗОНА 18+

Здесь можно приобрести алкогольные напитки и послушать музыку. В программе выступления диджеев:

23 августа

  • 15:30 — EVE;

  • 16:30 — LAPOCHKA;

  • 17:30 — ILUMN;

  • 18:30 — IICICLE;

  • 19:30 — YOKI;

  • 20:30-21:30 — FLOWAIR;

  • 12:00–15:30 — весёлые интеллектуальные сражения от WOW QUIZ.

24 августа

  • 15:30 — HONKAI;

  • 16:30 — MAMA LUBA;

  • 17:30 — BRAINED;

  • 18:30 –19:30 — K SOUL — хэдлайнер, участник творческого объединения «Кенты Сквад» на канале «DISTRICT 23» (шоу «Зацени мне трек»);

  • 12:00–15:30 — весёлые интеллектуальные сражения от WOW QUIZ.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пир на Волге Фестиваль Афиша Программа
Комментарии
6
Гость
1 час
Какую ещё наличку захватить?)) Что это такое?) А зачем лапшу вешать тогда,что нал это не удобно нынче))
Гость
1 час
Это шоу явно не для ярославцев,зарплаты не московские,большинство приходят просто "покушать глазками")
Читать все комментарии
