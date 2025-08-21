НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 747мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,10
EUR 93,48
Начали ремонтировать центр за 118 млн
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Новый спорткомплекс
Сокращения на крупном заводе
Ярославский бренд покорил Россию
Свежий хлеб будут продавать из окошка в центре
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Буланова даст концерт в Ярославле
Расписание школьных каникул
Развлечения Обзор Алену Апину заметили на отдыхе в компании молодого кавалера — кто он

Алену Апину заметили на отдыхе в компании молодого кавалера — кто он

Такой счастливой певицу уже давно не видели

405
1 комментарий
Пока Алена Апина нежится на шелковых простынях одна, но это только пока | Источник: neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пока Алена Апина нежится на шелковых простынях одна, но это только пока | Источник: neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Алена Апина нежится на шелковых простынях одна, но это только пока

Источник:

neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После болезненного брака с продюсером Александром Иратовым, где Апиной приходилось терпеть постоянные измены, певица категорично заявила: еще раз замуж точно нет. Но постепенно время возвращает Апиной веру в мужчин. Во время отдыха в Грузии ее заметили в компании 38-летнего красавчика, с которым она, не скрывая чувств, гуляет по городу за руку и, улыбаясь, обнимается перед камерой.

Источник: neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наши коллеги из издания «Стархит» выяснили, что молодого спутника Апиной зовут Юрий Полинаров. Он закончил Университет профессионального массажа и длительное время работает по профессии.

Источник: starhit.ruИсточник: starhit.ru
Источник:

starhit.ru

На своей странице в социальных сетях Юрий упоминает о своей деятельности больше между делом, но с ходу заявляет: он блогер и видеомейкер.

Источник: starhit.ruИсточник: starhit.ru
Источник:

starhit.ru

Показывает парочке достопримечательности дизайнер из Тбилиси Джемал Махмудов. Он давно дружит с Апиной и не раз одевал певицу для красной ковровой дорожки или клипов ее песен.

Источник: neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алена Апина развелась в 2017 году и после этого старается стать лучшей версией себя и прожить все, что могла упустить в браке. Она села на диету, занялась спортом и в короткий срок похудела на 15 килограммов. В медийности певица тоже начала активно отстаивать свое место под солнцем: пошла по телевизионным шоу, начала активно публиковать фотографии в купальнике в своих социальных сетях, такими стараниями у нее уже набралось больше ста тысяч подписчиков.

Источник: neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Раздевается перед камерой певица не только для своих подписчиков. В клипе на песню «Близость» она предстала в откровенных образах, некоторые посчитали их слишком вызывающими, но Апина не растерялась и отстояла свое право делать все, что ей нравится.

Источник:

Алена Апина / YouTube

— Моя задница не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать, — отбрила любую критику певица.

Как вам кавалер Апиной?

Красивый мужчина, пусть они будут счастливы
Он же ей не пара!
Зачем ей кто-то, пусть кайфует от свободы
Уверен, это все пиар
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Алена Апина Певица Любовь Роман Отношения Замужество Грузия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
прохор шаляпин? он любит постарше.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление