Алену Апину заметили на отдыхе в компании молодого кавалера — кто он

Пока Алена Апина нежится на шелковых простынях одна, но это только пока Источник: neapina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После болезненного брака с продюсером Александром Иратовым, где Апиной приходилось терпеть постоянные измены, певица категорично заявила: еще раз замуж точно нет. Но постепенно время возвращает Апиной веру в мужчин. Во время отдыха в Грузии ее заметили в компании 38-летнего красавчика, с которым она, не скрывая чувств, гуляет по городу за руку и, улыбаясь, обнимается перед камерой.

Наши коллеги из издания «Стархит» выяснили, что молодого спутника Апиной зовут Юрий Полинаров. Он закончил Университет профессионального массажа и длительное время работает по профессии.

Источник: starhit.ru

На своей странице в социальных сетях Юрий упоминает о своей деятельности больше между делом, но с ходу заявляет: он блогер и видеомейкер.

Источник: starhit.ru

Показывает парочке достопримечательности дизайнер из Тбилиси Джемал Махмудов. Он давно дружит с Апиной и не раз одевал певицу для красной ковровой дорожки или клипов ее песен.

Алена Апина развелась в 2017 году и после этого старается стать лучшей версией себя и прожить все, что могла упустить в браке. Она села на диету, занялась спортом и в короткий срок похудела на 15 килограммов. В медийности певица тоже начала активно отстаивать свое место под солнцем: пошла по телевизионным шоу, начала активно публиковать фотографии в купальнике в своих социальных сетях, такими стараниями у нее уже набралось больше ста тысяч подписчиков.

Раздевается перед камерой певица не только для своих подписчиков. В клипе на песню «Близость» она предстала в откровенных образах, некоторые посчитали их слишком вызывающими, но Апина не растерялась и отстояла свое право делать все, что ей нравится.

Источник: Алена Апина / YouTube

— Моя задница не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать, — отбрила любую критику певица.