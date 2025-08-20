НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ночевка в палатке вместо шопинга: продавец взяла в руки удочку и утерла нос опытным рыбакам — видео

Ночевка в палатке вместо шопинга: продавец взяла в руки удочку и утерла нос опытным рыбакам — видео

Свою первую щуку она поймала на дешевый спиннинг

1 комментарий
В обычной жизни Алла Абраменко — продавец в одном из магазинов Томска, но с приходом выходных она вооружается удочкой, берет из своего холодильника парочку червей и едет на природу.

Для нее рыбалка это не только про поимку добычи, которую она потом может вкусно приготовить, но и про заземление, расслабление и отдых от повседневной суеты.

— Я могу одна уехать на природу на 3–4 дня. Я спокойно себе живу в шатре на берегу реки, и меня полностью это устраивает! — рассказала Алла нашим коллегам из NGS70.RU.

Рыбалка, как и любое хобби, которое постепенно становится смыслом жизни, требует финансовых вложений. Например, на летнее снаряжение Алла потратила порядка 80 тысяч рублей, что касается зимнего, то там сумма уже давно перевалила за сотню тысяч.

Как хрупкая женщина в одиночку сражалась с «крокодилом» на берегу реки и почему «заболела» именно рыбалкой — смотрите в коротком видео выше.

Мария ЛобановаМария Лобанова
Мария Лобанова
корреспондент
Рыбалка Удочка Большая щука
Комментарии
1
Гость
51 минута
Я тоже люблю рыбалку безумно расскажите секреты удачной рыбалки)))Алексей из Ярославля
Читать все комментарии
