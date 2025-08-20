Ночевка в палатке вместо шопинга: продавец взяла в руки удочку и утерла нос опытным рыбакам — видео

Источник: Городские порталы

В обычной жизни Алла Абраменко — продавец в одном из магазинов Томска, но с приходом выходных она вооружается удочкой, берет из своего холодильника парочку червей и едет на природу.

Для нее рыбалка это не только про поимку добычи, которую она потом может вкусно приготовить, но и про заземление, расслабление и отдых от повседневной суеты.

— Я могу одна уехать на природу на 3–4 дня. Я спокойно себе живу в шатре на берегу реки, и меня полностью это устраивает! — рассказала Алла нашим коллегам из NGS70.RU.

Рыбалка, как и любое хобби, которое постепенно становится смыслом жизни, требует финансовых вложений. Например, на летнее снаряжение Алла потратила порядка 80 тысяч рублей, что касается зимнего, то там сумма уже давно перевалила за сотню тысяч.