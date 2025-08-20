НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 744мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,35
EUR 93,56
Новый водный маршрут
Отменили маршрутку
Интерес к вторичке
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Галкин в Ярославле. Видео
Оштрафовали многодетную маму
Ярославский бренд покорил Россию
Развлечения Тест Тест на внутренний возраст: вы всё еще ребенок или глубокий старик?

Тест на внутренний возраст: вы всё еще ребенок или глубокий старик?

Всего 10 вопросов расставят всё по своим местам

201
1 комментарий
Если вы на любой вечеринке первый человек, который уходит в отрыв, это еще ни о чем не говорит | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЕсли вы на любой вечеринке первый человек, который уходит в отрыв, это еще ни о чем не говорит | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Если вы на любой вечеринке первый человек, который уходит в отрыв, это еще ни о чем не говорит

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Как известно, те цифры, что отпечатаны в паспорте, еще не говорят о том, на сколько лет человек на самом деле себя ощущает. Можно и в 20 лет чувствовать себя глубоким стариком, у которого то хвост отваливается, то лапы ломит, а можно и в 80 лет бегать марафоны и танцевать буги-вуги с дамами в кабаре. А ваш психологический возраст совпадает с тем, на который намекает паспорт? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 48 раз
1 / 10

Где вы обычно встречаетесь с друзьями?

  • В семейных ресторанах

  • В баре

  • На даче

  • В караоке или в кафе, где играет музыка и можно потанцевать

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Психология Возраст Проверка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
Тест угадал мой возраст)
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление