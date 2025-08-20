Тест на внутренний возраст: вы всё еще ребенок или глубокий старик?

Если вы на любой вечеринке первый человек, который уходит в отрыв, это еще ни о чем не говорит

Как известно, те цифры, что отпечатаны в паспорте, еще не говорят о том, на сколько лет человек на самом деле себя ощущает. Можно и в 20 лет чувствовать себя глубоким стариком, у которого то хвост отваливается, то лапы ломит, а можно и в 80 лет бегать марафоны и танцевать буги-вуги с дамами в кабаре. А ваш психологический возраст совпадает с тем, на который намекает паспорт? Давайте проверим.