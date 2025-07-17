Джигурда сравнил SHAMAN’а с Мадонной: «Его надо делать суперзвездой на мировом уровне»

Никита Джигурда приезжал на «Народную премию» 59.RU. За кулисами актер поделился своим мнением о феномене популярности SHAMAN’а Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Актер и шоумен Никита Джигурда прокомментировал творчество певца SHAMAN’а, а также его роман с ярославной, главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Своими мыслями он поделился с нашими коллегами из Перми на награждении третьей «Народной премии» 59.RU.

Ярослав Дронов (SHAMAN) родился в городе Новомосковске. В 2013 году он участвовал в проекте «Фактор А» (12+), прошел в финал и занял третье место. Через год певец занял второе место в шоу «Голос» (12+), а до 2017 года солировал в группе «Час пик», исполнявшей кавер-версии песен. Позже Дронов начал строить сольную карьеру. Сейчас он известен по песням «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы» и «Мед».

Никита Джигурда рассказал, в чем феномен популярности SHAMAN’а и почему он называл его ранее «гениальным мальчиком». Именно так актер отозвался о певце на YouTube-канале режиссера и ведущей Дианы Кади в конце 2023 года.

«Это стечение обстоятельств. Когда SHAMAN появился и спел „Я русский“, а потом гимн России, то молодняк тоже запел гимн и благодаря ему выучил его наизусть. Я говорю, что он гениальный мальчик, его надо делать суперзвездой на мировом уровне», — ответил 59.RU Никита Джигурда.

Никита Джигурда уверен, что певица Мадонна по сравнению с Ярославом Дроновым «петь не умеет».

«Она, когда шоу проводит, мимо нот может фигачить, — сказал артист. — Хотя по большому счету это тоже неважно, это же как в любви. Неважно, знаешь ли ты наизусть „Камасутру“, главное — партнершу довести до финала. Также и здесь с исполнителем. Когда SHAMAN появился и продюсеры сделали на него ставку, он выбил весь шоу-бизнес и весь первый эшелон. Он встал над ними. А так неположено, и, естественно, появились зависть и укоры в лже-патриотизме. На мой взгляд, правильно его продюсеры раскручивают в пику недоброжелателям. И я видел, как иностранцы реагируют, которые впервые его слышат, они слушают „Я русский“, их это вставляет».

Также Никита Джигурда добавил, что многие профессионалы из шоу-бизнеса «владеют профессией, но большинство из них забыли сверхзадачу искусства».

«То есть для них сверхзадача — бабки, слава. А здесь, вышел SHAMAN и спел „Я русский“, „Встанем“ и гимн по-другому, — отметил Джигурда. — Так что это зависть других».

Никита Джигурда также ответил, верит ли он в отношения SHAMAN’а и Главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В марте на своем сольном концерте Ярослав Дронов пригласил Екатерину Мизулину на сцену и объявил зрителям, что теперь они пара.

«Я сам в юности любил женщин старше себя, — признался 59.RU Никита Джигурда. — Она уже опытная женщина. То есть, помимо постели, им есть о чем поговорить. Кроме секса, есть более важные вещи, но все это должно быть гармонично. Я был удивлен, но не исключаю, что это может быть что-то постановочное. SHAMAN был женат много лет, и я допускаю, что оторваться парню надо. Он же суперстар».