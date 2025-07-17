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Развлечения Эксклюзив Джигурда сравнил SHAMAN’а с Мадонной: «Его надо делать суперзвездой на мировом уровне»

Джигурда сравнил SHAMAN’а с Мадонной: «Его надо делать суперзвездой на мировом уровне»

Также артист ответил, верит ли в любовь Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной

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7 комментариев
Никита Джигурда приезжал на «Народную премию» 59.RU. За кулисами актер поделился своим мнением о феномене популярности SHAMAN’а | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU Никита Джигурда приезжал на «Народную премию» 59.RU. За кулисами актер поделился своим мнением о феномене популярности SHAMAN’а | Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Никита Джигурда приезжал на «Народную премию» 59.RU. За кулисами актер поделился своим мнением о феномене популярности SHAMAN’а

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.RU

Актер и шоумен Никита Джигурда прокомментировал творчество певца SHAMAN’а, а также его роман с ярославной, главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Своими мыслями он поделился с нашими коллегами из Перми на награждении третьей «Народной премии» 59.RU.

Ярослав Дронов (SHAMAN) родился в городе Новомосковске. В 2013 году он участвовал в проекте «Фактор А» (12+), прошел в финал и занял третье место. Через год певец занял второе место в шоу «Голос» (12+), а до 2017 года солировал в группе «Час пик», исполнявшей кавер-версии песен. Позже Дронов начал строить сольную карьеру. Сейчас он известен по песням «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы» и «Мед».

Никита Джигурда рассказал, в чем феномен популярности SHAMAN’а и почему он называл его ранее «гениальным мальчиком». Именно так актер отозвался о певце на YouTube-канале режиссера и ведущей Дианы Кади в конце 2023 года.

«Это стечение обстоятельств. Когда SHAMAN появился и спел „Я русский“, а потом гимн России, то молодняк тоже запел гимн и благодаря ему выучил его наизусть. Я говорю, что он гениальный мальчик, его надо делать суперзвездой на мировом уровне», — ответил 59.RU Никита Джигурда.

Никита Джигурда уверен, что певица Мадонна по сравнению с Ярославом Дроновым «петь не умеет».

«Она, когда шоу проводит, мимо нот может фигачить, — сказал артист. — Хотя по большому счету это тоже неважно, это же как в любви. Неважно, знаешь ли ты наизусть „Камасутру“, главное — партнершу довести до финала. Также и здесь с исполнителем. Когда SHAMAN появился и продюсеры сделали на него ставку, он выбил весь шоу-бизнес и весь первый эшелон. Он встал над ними. А так неположено, и, естественно, появились зависть и укоры в лже-патриотизме. На мой взгляд, правильно его продюсеры раскручивают в пику недоброжелателям. И я видел, как иностранцы реагируют, которые впервые его слышат, они слушают „Я русский“, их это вставляет».

Также Никита Джигурда добавил, что многие профессионалы из шоу-бизнеса «владеют профессией, но большинство из них забыли сверхзадачу искусства».

«То есть для них сверхзадача — бабки, слава. А здесь, вышел SHAMAN и спел „Я русский“, „Встанем“ и гимн по-другому, — отметил Джигурда. — Так что это зависть других».

Никита Джигурда также ответил, верит ли он в отношения SHAMAN’а и Главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В марте на своем сольном концерте Ярослав Дронов пригласил Екатерину Мизулину на сцену и объявил зрителям, что теперь они пара.

«Я сам в юности любил женщин старше себя, — признался 59.RU Никита Джигурда. — Она уже опытная женщина. То есть, помимо постели, им есть о чем поговорить. Кроме секса, есть более важные вещи, но все это должно быть гармонично. Я был удивлен, но не исключаю, что это может быть что-то постановочное. SHAMAN был женат много лет, и я допускаю, что оторваться парню надо. Он же суперстар».

Ранее Ярослав Дронов объяснял, почему все еще не сделал предложение Екатерине.

ПО ТЕМЕ
Вероника СвизеваВероника Свизева
Вероника Свизева
корреспондент рубрики «Криминал»
Народная премия 59.RU Никита Джигурда SHAMAN Екатерина Мизулина
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Комментарии
7
Гость
1 час
Мадонны вам больше не видать. Вкушайте перлы от шаманов с джигурдами теперь
Гость
1 час
Конечно, на мировом уровне. Жаль, только, в экономически развитых странах мира этого прокремлевского певца ртом и на порог не пустят.
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