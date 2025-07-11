Житель Ярославской области выиграл в лотерею почти 2 миллиона рублей: как он это сделал

Житель Ярославской области выиграл в лотерею два миллиона рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Житель Ярославской области выиграл в лотерею почти два миллиона рублей. Крупный выигрыш ему принес лотерейный билет за 900 рублей.

«Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа в билете, сумма его выигрыша увеличилась на 62 тысячи рублей и составила 1 967 320 рублей», — сообщили в пресс-службе лотереи «Столото».

Ярославец сыграл в лотерею в приложении: в приобретенном билете ему требовалось угадать числа. Сначала он отметил 3, 16, 20, 12, 1, 9, 18, 10 в первом поле и 2 — во втором.

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении», — добавили в компании.

С июля 2014 года все лотереи в России государственные. Организаторами выступают Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ. С выигрыша нужно заплатить налог — 13%. Если куш превысит 5 миллионов рублей — 15%.