Время перемен в любви и финансах: какие сюрпризы преподнесет Венера знакам зодиака в июле

Согласно ведической астрологии, планета любви, красоты, творчества и финансов Венера перешла в знак Тельца и пробудет там до 26 июля. Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова считает, что сейчас можно обрести любовь и повысить материальное благосостояние.
«Это хороший период для инвестиций, вложений, покупок и продаж. В любви начинается самый жаркий период, когда флирт может перерасти в серьезные отношения. Сейчас легко встретить свою вторую половинку. А те, кто уже находится в союзе, могут значительно его укрепить», — рассказала Мария.
У каждого знака зодиака в этот период, по словам астролога, будет свой рецепт счастья.
Овен
Сейчас хорошее время для увеличения доходов. Можно просить повышения или открыть свой бизнес. Вкладывайте деньги в свою семью.
Тельцы
Вы королева или король этого периода. Ловите волну обожания, удачи и любви.
Близнецы
Вы справитесь с любыми тайными врагами и недоброжелателями. Время проявлять свою сексуальность на полную катушку.
Рак
Друзья — это ваш ресурс. Заводите новые полезные знакомства и связи.
Лев
У вас велика вероятность повышения по службе и увеличения зарплаты.
Дева
Срочно покупайте билет в свое самое яркое путешествие! А еще найдите себе наставника — он точно сделает вас богаче.
Весы
Ваша сексуальность — это самое главное оружие в этот период. Не упускайте шанс проявить себя.
Скорпион
У вас отличный период в отношениях. Любите и наслаждайтесь своим партнером. Хороши поездки и путешествия, а также начало своего бизнеса
Стрелец
Уже купаетесь в любви и внимании своего партнера? Если нет, срочно это просите.
Козерог
Ваш главный капитал — это ваше здоровье. Запишитесь на массаж или сходите на спа-процедуры.
Водолей
Ваше творчество, партнер и даже дети могут сейчас принести вам доходы.
Рыбы
Запланировали переезд, ремонт или покупку имущества? Срочно действуйте — удача в ваших руках.
Напомним, также Мария Орлова дала прогноз для всех знаков зодиака до 18 октября. В этот период Юпитер будет находиться в знаке Близнецов.