Время перемен в любви и финансах: какие сюрпризы преподнесет Венера знакам зодиака в июле

Астролог пообещала любовь и процветание знакам зодиака в июле Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа, Мария Орлова / Vk.com

Согласно ведической астрологии, планета любви, красоты, творчества и финансов Венера перешла в знак Тельца и пробудет там до 26 июля. Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова считает, что сейчас можно обрести любовь и повысить материальное благосостояние.

«Это хороший период для инвестиций, вложений, покупок и продаж. В любви начинается самый жаркий период, когда флирт может перерасти в серьезные отношения. Сейчас легко встретить свою вторую половинку. А те, кто уже находится в союзе, могут значительно его укрепить», — рассказала Мария.

У каждого знака зодиака в этот период, по словам астролога, будет свой рецепт счастья.

Овен

Сейчас хорошее время для увеличения доходов. Можно просить повышения или открыть свой бизнес. Вкладывайте деньги в свою семью.

Тельцы

Вы королева или король этого периода. Ловите волну обожания, удачи и любви.

Близнецы

Вы справитесь с любыми тайными врагами и недоброжелателями. Время проявлять свою сексуальность на полную катушку.

Рак

Друзья — это ваш ресурс. Заводите новые полезные знакомства и связи.

Лев

У вас велика вероятность повышения по службе и увеличения зарплаты.

Дева

Срочно покупайте билет в свое самое яркое путешествие! А еще найдите себе наставника — он точно сделает вас богаче.

Весы

Ваша сексуальность — это самое главное оружие в этот период. Не упускайте шанс проявить себя.

Скорпион

У вас отличный период в отношениях. Любите и наслаждайтесь своим партнером. Хороши поездки и путешествия, а также начало своего бизнеса

Стрелец

Уже купаетесь в любви и внимании своего партнера? Если нет, срочно это просите.

Козерог

Ваш главный капитал — это ваше здоровье. Запишитесь на массаж или сходите на спа-процедуры.

Водолей

Ваше творчество, партнер и даже дети могут сейчас принести вам доходы.

Рыбы

Запланировали переезд, ремонт или покупку имущества? Срочно действуйте — удача в ваших руках.