Ваша жизнь изменится к октябрю: гороскоп для всех знаков зодиака на ближайшие месяцы

Астролог из Ярославля рассказала о влиянии Юпитера Источник: Мария Орлова / Vk.com, Виталий Калистатов / Городские медиа











В мае 2025 года планета мудрости, процветания, благополучия и удачи Юпитер поменял свое положение на звездном небе и перешел из знака Тельца в знак Близнецов. В астрологии считается, что это медленная планета. В каждом знаке она находится довольно долго. Изменения, которые это привносит в нашу жизнь, тоже происходят медленно. Но зато они становятся очень значимыми и основательными.

«В целом Юпитер в Близнецах дает возможность масштабировать свою деятельность, проекты с помощью рекламы, маркетинга. Нужно выходить в люди, рассказывать о себе. Это даст положительную динамику. Темная сторона этого положения заключается в том, что у нас появится большее количество псевдогуру и псевдонаставников. Поэтому важно проверять качество информации, которую вы получаете от других людей», — рассказала ярославский астролог Мария Орлова.

В таком положении Юпитер будет находиться до 18 октября. Мария Орлова рассказала, какие изменения за это время произойдут в жизни представителей разных знаков зодиака.

Овен

Вам нужно уходить от обособленности, одиночества, индивидуальной работы и вливаться в коллектив, команду. Сейчас самое время заводить новые полезные знакомства. Рекламируйте себя где только можно — это принесет вам успех.

Телец

У вас наступило благоприятное время для улучшения финансовой ситуации в семье. Меняйте работу, находите денежную подработку. Мотивируйте членов семьи зарабатывать больше. Копите и откладывайте деньги на свои цели и заветные желания. Также период хорош для расширения семьи и налаживания психологического климата внутри нее.

Близнецы

Для вас это удачный период. Вы можете вырасти, масштабироваться в разных сферах жизни. Это может быть карьерный рост, увеличение финансового благосостояния. Вы также можете жениться или выйти замуж. Все ваши проекты обречены на успех.

Рак

Сейчас у вас лучшее время, чтобы покорять заграницу. Вы можете отправляться в путешествия или деловые командировки. Благоприятно изучать иностранные языки и иностранную культуру. Также сейчас хороший момент, чтобы заняться благотворительностью.

Лев

Сфокусируйтесь на увеличении своих доходов — заработной платы или прибыли от собственного дела. Вы можете начать новый проект или масштабировать уже имеющийся. Удачными могут оказаться совместные с друзьями или влиятельными знакомыми бизнес-идеи.

Дева

Юпитер благоволит вам в работе, увеличении своей значимости и финансовых возможностей. В это время вы можете менять место работы, подниматься по карьерной лестнице, просить повышения зарплаты, масштабировать любые свои проекты. Хорошо обзаводиться полезными знакомствами в профессиональной сфере.

Весы

В этот период Юпитер дарит вам удачу практически во всех сферах жизни. Очень хороши дальние поездки по работе или в качестве путешествий. Также сейчас благоприятный период для учебы и повышения квалификации. Налаживайте отношения с отцом и партнерами.

Скорпион

Для вас наступил отличный период, чтобы прокачать свое физическое и эмоциональное состояние. Занимайтесь лечением хронических заболеваний. Также вы можете увеличить свой доход за счет получения наследства, выплаты страховок или получения средств от партнеров.

Стрелец

Вам сейчас важно полноценно заняться своими отношениями — прокачать их и вывести на новый уровень. Возможно, узаконить. Если вы свободны, то в это время велик шанс встретить свою вторую половинку. Также благоприятны совместные с партнером поездки или переезд за границу.

Козерог

Юпитер максимально увеличит ваши возможности. В том числе и материальные. Сейчас все будет идти по вашему плану и по вашим правилам. Но не перерабатывайте, находите время для отдыха. Если у вас начинается какое-то судебное дело, то оно закончится в вашу пользу.

Водолей

Предстоящий период принесет вам удачу во многих сферах жизни. Сейчас самое время открыть свое дело или запустить творческий проект. Удачными могут оказаться финансовые вложения. Проводите больше времени с детьми. Если вы хотите расширить семью, то сейчас один из лучших периодов для этого. Свободные Водолеи могут встретить свою вторую половинку.

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