Известная телеведущая из Ярославля показала свой роскошный отпуск на Мальдивах. Фото

Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая показала кадры своего роскошного отпуска на Мальдивах. Судя по соцсетям, на острове она отдыхает с мужем с начала июля.
«Не стареет тот, кто много путешествует. Старость приходит, а вас нет дома, вы — в путешествии», — подписала солнечные кадры звездная телеведущая.
На Мальдивские острова Елена Летучая летает регулярно. Ее можно назвать амбассадором элитного курорта. Нередко Летучая выступает рекламным лицом отелей, где она отдыхает.
Например, ночь в отеле, в котором телеведущая остановилась в этот раз, стоит от 70 тысяч рублей. Причем это маленькая однокомнатная вилла.
Варианты побольше стоят в разы дороже. Например, двуспальный домик с видом на океан стоит 289 тысяч рублей за ночь. В эту сумму уже включены завтрак и ужин.
5 июля Летучая вышла на связь с подписчиками и поделилась с ними, что, несмотря на отпуск, продолжает работать и писать посты к себе в соцсети.
«Как вы поняли из моих публикаций, я улетела на океан. Предполагаю, что в Москве сейчас тепло, поэтому океаном, надеюсь, я никого не буду раздражать. Но я продолжаю работать», — рассказала Елена Летучая.
Елена Летучая частно рассказывает в соцсетях про свои путешествия. В начале 2025 года она с мужем отдыхали в Карелии. Ранее, осенью 2024 года, телеведущая съездила в Мельбурн в Австралии, который принято считать лучшим городом на Земле. Кроме того, на своей день рождения она вывозила маму на Мальдивы. Стоимость одной ночи в отеле, где они остановились, доходила до 800 тысяч рублей.
В июне 2025 года Елена Летучая запустила свой авторский проект «Новый Ревизорро» (16+). Спустя несколько лет затишья на телевиденье ярославна всё же решила вернуться в кадр. О новом расследовательском проекте Летучей рассказали в этом материале.