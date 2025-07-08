Известная телеведущая из Ярославля показала свой роскошный отпуск на Мальдивах. Фото

Елена Летучая показала свой шикарный отпуск на Мальдивах Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая показала кадры своего роскошного отпуска на Мальдивах. Судя по соцсетям, на острове она отдыхает с мужем с начала июля.

«Не стареет тот, кто много путешествует. Старость приходит, а вас нет дома, вы — в путешествии», — подписала солнечные кадры звездная телеведущая.

На Мальдивские острова Елена Летучая летает регулярно. Ее можно назвать амбассадором элитного курорта. Нередко Летучая выступает рекламным лицом отелей, где она отдыхает.

Например, ночь в отеле, в котором телеведущая остановилась в этот раз, стоит от 70 тысяч рублей. Причем это маленькая однокомнатная вилла.

Один из самых простых домиков в отеле стоит 70 тысяч рублей — это еще без учета налогов и сборов Источник: Huvafen Fushi Maldives

Варианты побольше стоят в разы дороже. Например, двуспальный домик с видом на океан стоит 289 тысяч рублей за ночь. В эту сумму уже включены завтрак и ужин.

300-метровые хоромы с двумя спальнями стоят дороже — 289 тысяч рублей Источник: Huvafen Fushi Maldives

5 июля Летучая вышла на связь с подписчиками и поделилась с ними, что, несмотря на отпуск, продолжает работать и писать посты к себе в соцсети.

«Как вы поняли из моих публикаций, я улетела на океан. Предполагаю, что в Москве сейчас тепло, поэтому океаном, надеюсь, я никого не буду раздражать. Но я продолжаю работать», — рассказала Елена Летучая.

Летучая рассказала, как проводит отпуск Источник: Елена Летучая / T.me

Елена Летучая частно рассказывает в соцсетях про свои путешествия. В начале 2025 года она с мужем отдыхали в Карелии. Ранее, осенью 2024 года, телеведущая съездила в Мельбурн в Австралии, который принято считать лучшим городом на Земле. Кроме того, на своей день рождения она вывозила маму на Мальдивы. Стоимость одной ночи в отеле, где они остановились, доходила до 800 тысяч рублей.