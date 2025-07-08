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Развлечения Известная телеведущая из Ярославля показала свой роскошный отпуск на Мальдивах. Фото

Известная телеведущая из Ярославля показала свой роскошный отпуск на Мальдивах. Фото

Елена Летучая отдыхает на островах с мужем

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Елена Летучая показала свой шикарный отпуск на Мальдивах | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Елена Летучая показала свой шикарный отпуск на Мальдивах | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Елена Летучая показала свой шикарный отпуск на Мальдивах

Источник:

elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Известная телеведущая из Ярославля Елена Летучая показала кадры своего роскошного отпуска на Мальдивах. Судя по соцсетям, на острове она отдыхает с мужем с начала июля.

«Не стареет тот, кто много путешествует. Старость приходит, а вас нет дома, вы — в путешествии», — подписала солнечные кадры звездная телеведущая.

На Мальдивские острова Елена Летучая летает регулярно. Ее можно назвать амбассадором элитного курорта. Нередко Летучая выступает рекламным лицом отелей, где она отдыхает.

Летучая отдыхает на Мальдивах вместе с мужем&nbsp;— 49-летним Юрием Анашенковым | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Летучая отдыхает на Мальдивах вместе с мужем&nbsp;— 49-летним Юрием Анашенковым | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Пара поженилась в августе 2016 года | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пара поженилась в августе 2016 года | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
В браке совместных детей у них нет | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В браке совместных детей у них нет | Источник: elenapegas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Например, ночь в отеле, в котором телеведущая остановилась в этот раз, стоит от 70 тысяч рублей. Причем это маленькая однокомнатная вилла.

Один из самых простых домиков в отеле стоит 70 тысяч рублей&nbsp;— это еще без учета налогов и сборов | Источник: Huvafen Fushi MaldivesОдин из самых простых домиков в отеле стоит 70 тысяч рублей&nbsp;— это еще без учета налогов и сборов | Источник: Huvafen Fushi Maldives

Один из самых простых домиков в отеле стоит 70 тысяч рублей — это еще без учета налогов и сборов

Источник:

Huvafen Fushi Maldives

Варианты побольше стоят в разы дороже. Например, двуспальный домик с видом на океан стоит 289 тысяч рублей за ночь. В эту сумму уже включены завтрак и ужин.

300-метровые хоромы с двумя спальнями стоят дороже&nbsp;— 289 тысяч рублей | Источник: Huvafen Fushi Maldives300-метровые хоромы с двумя спальнями стоят дороже&nbsp;— 289 тысяч рублей | Источник: Huvafen Fushi Maldives

300-метровые хоромы с двумя спальнями стоят дороже — 289 тысяч рублей

Источник:

Huvafen Fushi Maldives

5 июля Летучая вышла на связь с подписчиками и поделилась с ними, что, несмотря на отпуск, продолжает работать и писать посты к себе в соцсети.

«Как вы поняли из моих публикаций, я улетела на океан. Предполагаю, что в Москве сейчас тепло, поэтому океаном, надеюсь, я никого не буду раздражать. Но я продолжаю работать», — рассказала Елена Летучая.

Летучая рассказала, как проводит отпуск

Источник:

Елена Летучая / T.me

Елена Летучая частно рассказывает в соцсетях про свои путешествия. В начале 2025 года она с мужем отдыхали в Карелии. Ранее, осенью 2024 года, телеведущая съездила в Мельбурн в Австралии, который принято считать лучшим городом на Земле. Кроме того, на своей день рождения она вывозила маму на Мальдивы. Стоимость одной ночи в отеле, где они остановились, доходила до 800 тысяч рублей.

В июне 2025 года Елена Летучая запустила свой авторский проект «Новый Ревизорро» (16+). Спустя несколько лет затишья на телевиденье ярославна всё же решила вернуться в кадр. О новом расследовательском проекте Летучей рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Елена Летучая Отпуск Мальдивы Ревизорро
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