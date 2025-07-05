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Развлечения Бесплатные кинопоказы пройдут в кинотеатрах Ярославской области: как на них попасть

Бесплатные кинопоказы пройдут в кинотеатрах Ярославской области: как на них попасть

Рассказываем, какие фильмы покажут

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Афиша кинопоказов «В кругу семьи» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАфиша кинопоказов «В кругу семьи» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Афиша кинопоказов «В кругу семьи»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 5 по 9 июля 2025 в Ярославля пройдет кинофестиваль «В кругу семьи» (6+). В этот период в разных кинотеатрах города можно будет бесплатно посмотреть авторские фильмы. Правда, на некоторые картины потребуется предварительная регистрация на сайте фестиваля.

«На все фильмы можно пройти предварительную регистрацию на сайте фестиваля и попасть в зал кинотеатра среди первых кинолюбителей. Приоритетный вход по регистрации заканчивается за 10 минут до начала фильма», — уточняется на сайте КЗЦ «Миллениум».

Афиша кинопоказов в Ярославле:

5 июля

КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53)

  • 19:00 — «Каруза» (6+) — семейный, военный, исторический (Россия).

Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)

  • 10:30 — «Геройчики. Незваный гость» (0+) — семейный, приключения, комедия (Россия);

  • 12:00 — «Мой дикий друг» (6+) — комедия, семейный (Россия);

  • 14:00 — «В объятиях дерева» (12+) — драма (Иран);

  • 18:00 — «Мой дружок — киллер» (18+) — драма, комедия (Италия).

6 июля

Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)

  • 10:00 — детские короткометражные фильмы (6+);

  • 10:30 — «Бем и я» (6+) — анимация, приключения (Мексика);

  • 12:00 — детские короткометражные фильмы (12+);

  • 12:30 — «Супер Ван Ван»(6+) — семейный, комедия (Китай);

  • 14:00 — короткометражные фильмы (12+);

  • 14:30 — «Пальма 2» (6+) — семейный, приключения (Россия);

  • 16:00 — короткометражные фильмы (16+);

  • 17:00 — «Надежда» (12+) — драма (Турция);

  • 18:00 — короткометражные фильмы (18+);

  • 19:00 — «Элизий» (12+) — драма (Индия).

КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53)

  • 12:30 — «Солдатик» (6+) — драма, военный (Россия).

7 июля

Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)

  • 10:00 — детские короткометражные фильмы (6+);

  • 10:30 — «Суворовец. 1944» (6+) — приключения, военный, семейный (Россия);

  • 12:00 — детские короткометражные фильмы (12+);

  • 12:30 — «Крылья мечты» (12+) — драма (Индия);

  • 14:00 — короткометражные фильмы (12+);

  • 14:30 — «Время дождя» (16+) — драма (Россия, Беларусь);

  • 16:00 — короткометражные фильмы (16+);

  • 16:30 — «Овечка Сады» (12+) — драма (Сенегал);

  • 18:00 — «Цинтун и Куйхуа» (12+) — драма, семейный (Китай);

  • 18:00 — короткометражные фильмы (18+).

8 июля

Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)

  • 10:00 — детские короткометражные фильмы (6+);

  • 10:30 — «Пальма» (6+) — семейный, приключения (Россия);

  • 12:00 — детские короткометражные фильмы (12+);

  • 12:30 — «Ритмы мечты» (6+) — комедия, мелодрама (Россия);

  • 14:00 — короткометражные фильмы (16+);

  • 14:30 — «Тайна черной руки» (12+) — комедия, приключения, семейный (Россия);

  • 16:00 — короткометражные фильмы (18+);

  • 16:30 — «Граждане крыши» (12+) — социальная драма (Казахстан);

  • 18:00 — короткометражные фильмы (18+);

  • 18:30 — «Два сердца» (12+) — драма (Эфиопия).

9 июля

Кинозал «Киномакс» (ТРЦ «Аура», Ярославль, ул. Победы, 41)

  • 10:30 — «Парный матч» (12+) — спорт, семейный (Тайвань);

  • 13:00 — «Луч солнца» (16+) — драма (Южная Корея);

  • 16:00 — «Часы для Веры» (12+) — мелодрама (Россия);

  • 18:00 — «Планета 7693» (12+) — фэнтези, фантастика, семейный (Черногория, Сербия, Северная Македония).

Бесплатные спецпоказы

8 июля пройдут бесплатные показы фильмов на разных площадках Ярославля и области.

Ярославль и Вятское

Куда идти:

  • КЗЦ «Миллениум» (Ярославль, Которосльная наб., 53);

  • кинозал «Киномакс» (ТРК «Альтаир», Ярославль, Ленинградский просп. д. 123);

  • кинотеатр «Киноформат» (ТРК «Яркий», Ярославль, просп. Машиностроителей, 30/18);

  • киноконцертный зал села Вятское (Ярославская область, с. Вятское, ул. Советская, 8).

Что покажут на этих площадках:

  • 10:30 — «Бем и я» (6+) — анимация, приключения (Мексика);

  • 12:30 — «Супер Ван Ван»(6+) — семейный, комедия (Китай);

  • 14:00 — короткометражные фильмы (12+);

  • 17:00 — «В объятиях дерева» (12+) — драма (Иран);

  • 19:00 — «Элизий» (12+) — драма (Индия).

Рыбинск

Куда идти:

  • МУК «Общественно-культурный центр» (Ярославская область, Рыбинск, ул. Чкалова, 89).

Что покажут:

  • 12:00 — «Бем и я» (6+) — анимация, приключения (Мексика);

  • 14:00 — «Супер Ван Ван»(6+) — семейный, комедия (Китай);

  • 18:00 — «Тайна черной руки» (12+) — комедия, приключения, семейный (Россия);

  • 19:30 — «Элизий» (12+) — драма (Индия).

Подробную афишу на выходные, 5 и 6 июля, опубликовали в этом материале.

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