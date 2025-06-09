Быстрый тест на возраст мозга: ответьте на 10 вопросов и проверьте, сколько лет вашему

Возраст мозга не всегда совпадает с тем, как вы себя ощущаете, да и паспорт здесь не лучший советчик. Так бывает, что даже у человека, который только окончил институт, мозг уже как у древнего старца и обычная детская загадка для него сродни сложному логарифмическому уравнению. Предлагаем вам мозговой фитнес. Пройдите тест и узнайте, насколько молодо работает ваш главный компьютер. Возможно, вы удивитесь результату!