НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 752мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,15
EUR 90,37
Выпал град
Гид по отдыху в России
Где оставить питомца во время отпуска
Как сэкономить на ремонте
Могут отобрать квартиру
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Погибла 11-летняя девочка
Что с третьим мостом
Погиб ярославский хоккеист
Развлечения Тест Быстрый тест на возраст мозга: ответьте на 10 вопросов и проверьте, сколько лет вашему

Быстрый тест на возраст мозга: ответьте на 10 вопросов и проверьте, сколько лет вашему

Иногда бывает и так, что в паспорте 18, а внутри уже за 80, — это про вас?

2 220
9 комментариев
Перед тем как бежать записываться на МРТ, попробуйте ответить на 10 несложных вопросов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПеред тем как бежать записываться на МРТ, попробуйте ответить на 10 несложных вопросов | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Перед тем как бежать записываться на МРТ, попробуйте ответить на 10 несложных вопросов

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Возраст мозга не всегда совпадает с тем, как вы себя ощущаете, да и паспорт здесь не лучший советчик. Так бывает, что даже у человека, который только окончил институт, мозг уже как у древнего старца и обычная детская загадка для него сродни сложному логарифмическому уравнению. Предлагаем вам мозговой фитнес. Пройдите тест и узнайте, насколько молодо работает ваш главный компьютер. Возможно, вы удивитесь результату!

ТЕСТПройден 477 раз
1 / 10

8836 — 5, 5116 — 1, 2242 — 0, 3366 —?

  • 2

  • 0

  • 4

  • 3

2 / 10

В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в парке?

  • Одиннадцать

  • Восемь

  • Десять

  • Три

3 / 10

Какой орган у человека вырабатывает инсулин?

  • Мозг

  • Сердце

  • Печень

  • Поджелудочная железа

4 / 10

Сколько раз можно вычесть 3 из 25?

  • Восемь

  • Два

  • Один

  • Пять

5 / 10

Как называется луч, который берет свое начало в вершине угла и делит его пополам?

  • Высота

  • Радиус

  • Медиана

  • Биссектриса

6 / 10

Марине 22 года. А Сергею 25 лет. Какая разница в возрасте будет между ними через три года?

  • Два

  • Шесть

  • Три

  • Девять

7 / 10

У собаки — одно, у коровы — два, у гепарда — ни одного, а сколько у орла?

  • Одно

  • Два

  • Три

  • Ни одного

8 / 10

Сколько раз в день минутная и часовая стрелки образуют прямой угол?

  • 44

  • 30

  • 34

  • 40

9 / 10

Чему равняется квадратный корень из 144?

  • 4

  • 12

  • 14

  • 17

10 / 10

В доме живут питомцы: кролики и кошки. Из всех животных только одно не кошка, при этом все питомцы, кроме одного, — кролики. Как вы думаете, сколько всего животных?

  • Двое

  • Трое

  • Четверо

  • Пятеро

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Возраст Мозг Развлечение Вопрос
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
9 июня, 12:49
Зачем мне логарифмы? И почему с возрастом должна ухудшаться логика? Тест составлял кто-то с зумерским мозгом.
Гость
9 июня, 12:12
Моему мозгу ровно столько лет, сколько мне
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление