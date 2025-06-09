Быстрый тест на возраст мозга: ответьте на 10 вопросов и проверьте, сколько лет вашему

Возраст мозга не всегда совпадает с тем, как вы себя ощущаете, да и паспорт здесь не лучший советчик. Так бывает, что даже у человека, который только окончил институт, мозг уже как у древнего старца и обычная детская загадка для него сродни сложному логарифмическому уравнению. Предлагаем вам мозговой фитнес. Пройдите тест и узнайте, насколько молодо работает ваш главный компьютер. Возможно, вы удивитесь результату!
8836 — 5, 5116 — 1, 2242 — 0, 3366 —?
2
0
4
3
В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек стало в парке?
Одиннадцать
Восемь
Десять
Три
Какой орган у человека вырабатывает инсулин?
Мозг
Сердце
Печень
Поджелудочная железа
Сколько раз можно вычесть 3 из 25?
Восемь
Два
Один
Пять
Как называется луч, который берет свое начало в вершине угла и делит его пополам?
Высота
Радиус
Медиана
Биссектриса
Марине 22 года. А Сергею 25 лет. Какая разница в возрасте будет между ними через три года?
Два
Шесть
Три
Девять
У собаки — одно, у коровы — два, у гепарда — ни одного, а сколько у орла?
Одно
Два
Три
Ни одного
Сколько раз в день минутная и часовая стрелки образуют прямой угол?
44
30
34
40
Чему равняется квадратный корень из 144?
4
12
14
17
В доме живут питомцы: кролики и кошки. Из всех животных только одно не кошка, при этом все питомцы, кроме одного, — кролики. Как вы думаете, сколько всего животных?
Двое
Трое
Четверо
Пятеро