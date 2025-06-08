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Развлечения Вечерняя викторина Не угадаете и с подсказкой: что это за предмет времен СССР? На ответ — минута

Не угадаете и с подсказкой: что это за предмет времен СССР? На ответ — минута

Внешний вид этого агрегата вводит в заблуждение

35 582
16 комментариев
Что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruЧто это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

Наступили очередные выходные. А значит, самое время пройти новый выпуск нашей еженедельной «Вечерней викторины». В ней мы публикуем фото предмета времен СССР и предлагаем угадать, что же это за штуковина. Мы отыскали ее на просторах сайта для публикации объявлений «Авито».

В этот раз решили добавить дополнительное условие: попробуйте правильно ответить за минуту. А мы дадим подсказку: выбрать нужно из трех предложенных вариантов.

Что за предмет изображен на фото выше?

  • приспособление бурения лунок на грядках;

  • фрагмент от промышленных весов;

  • тренажер.

Что это за предмет?

На фото: тренажер-игрушка «Кузнечик». Советские дети прыгали на нем в качестве развлечения. Ребята держались за ручки приспособления и вставали на специальные перекладины, расположенные над пружиной. Зачастую дети соревновались в высоте прыжков. Особенно «крутым» считалось умение прыгать по ступенькам лестниц.

Угадали?

Да, легкотня
Нет, не знал, для чего это нужно

А у вас была такая штуковина? Делитесь ностальгическими воспоминаниями в комментариях!

Если вы пропустили предыдущий выпуск «Вечерней викторины», найти его можно здесь.

А для любителей географии подготовили испытание, состоящее из десяти вопросов. Попробуйте отгадать страну по столице. Школьных знаний, сохранившихся в памяти, тут хватит не всем.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
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Комментарии
16
Гость
8 июня, 19:53
Сразу узнал
Гость
9 июня, 10:23
И почему "времён СССР"? Зайди в Спорттовары, и купи.
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