Не угадаете и с подсказкой: что это за предмет времен СССР? На ответ — минута

Наступили очередные выходные. А значит, самое время пройти новый выпуск нашей еженедельной «Вечерней викторины». В ней мы публикуем фото предмета времен СССР и предлагаем угадать, что же это за штуковина. Мы отыскали ее на просторах сайта для публикации объявлений «Авито».
В этот раз решили добавить дополнительное условие: попробуйте правильно ответить за минуту. А мы дадим подсказку: выбрать нужно из трех предложенных вариантов.
Что за предмет изображен на фото выше?
приспособление бурения лунок на грядках;
фрагмент от промышленных весов;
тренажер.
Что это за предмет?
На фото: тренажер-игрушка «Кузнечик». Советские дети прыгали на нем в качестве развлечения. Ребята держались за ручки приспособления и вставали на специальные перекладины, расположенные над пружиной. Зачастую дети соревновались в высоте прыжков. Особенно «крутым» считалось умение прыгать по ступенькам лестниц.
Угадали?
А у вас была такая штуковина? Делитесь ностальгическими воспоминаниями в комментариях!
Если вы пропустили предыдущий выпуск «Вечерней викторины», найти его можно здесь.
А для любителей географии подготовили испытание, состоящее из десяти вопросов. Попробуйте отгадать страну по столице. Школьных знаний, сохранившихся в памяти, тут хватит не всем.