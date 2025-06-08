Не угадаете и с подсказкой: что это за предмет времен СССР? На ответ — минута

Что это за предмет времен СССР Источник: Avito.ru











Наступили очередные выходные. А значит, самое время пройти новый выпуск нашей еженедельной «Вечерней викторины». В ней мы публикуем фото предмета времен СССР и предлагаем угадать, что же это за штуковина. Мы отыскали ее на просторах сайта для публикации объявлений «Авито».

В этот раз решили добавить дополнительное условие: попробуйте правильно ответить за минуту. А мы дадим подсказку: выбрать нужно из трех предложенных вариантов.

Что за предмет изображен на фото выше?

приспособление бурения лунок на грядках;

фрагмент от промышленных весов;

тренажер.

Что это за предмет? Узнать На фото: тренажер-игрушка «Кузнечик». Советские дети прыгали на нем в качестве развлечения. Ребята держались за ручки приспособления и вставали на специальные перекладины, расположенные над пружиной. Зачастую дети соревновались в высоте прыжков. Особенно «крутым» считалось умение прыгать по ступенькам лестниц.

Угадали? Да, легкотня Нет, не знал, для чего это нужно

А у вас была такая штуковина? Делитесь ностальгическими воспоминаниями в комментариях!

Если вы пропустили предыдущий выпуск «Вечерней викторины», найти его можно здесь.