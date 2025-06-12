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Развлечения Гоша Куценко даст бесплатный концерт в Ярославле. Когда

Гоша Куценко даст бесплатный концерт в Ярославле. Когда

Актер выйдет на сцену со своей музыкальной группой

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1 комментарий
Актер Гоша Куценко бесплатно выступит в Ярославле 5 июля | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАктер Гоша Куценко бесплатно выступит в Ярославле 5 июля | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Актер Гоша Куценко бесплатно выступит в Ярославле 5 июля

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Актер театра и кино Гоша Куценко даст бесплатный концерт в Ярославле. Кинозвезда выйдет на сцену вместе со своей музыкальной группой в рамках международного кинофестиваля «В кругу семьи» (6+).

«Хэдлайнер праздника, посвященного открытию XX кинофестиваля, — Гоша Куценко и группа ГК. Музыкальное выступление на площади у КЗЦ Миллениум 5 июля с 15:00 до 16:00», — сообщили организаторы.

Гоша Куценко — актер театра и кино, в его фильмографии — более 190 картин, в том числе «Любовь-морковь» (12+), где его партнером по съемкам была Кристина Орбакайте, а также фильмы «Упражнение в прекрасном» (18+), «Со мною вот что происходит» (18+), франшиза «Елки» (6+), а также телесериал «Скорая помощь» (16+) и другие проекты.

В этом году кинофестиваль пройдет в Ярославле с 5 по 9 июля. В программе — арт-форум, мастер-классы, творческие встречи и, конечно, кинопоказы. По данным организаторов, в 2025 году они получили 2533 заявки из 121 страны мира.

В этом году на кинофестиваль приедут актеры Федор Добронравов с сыном Виктором, Валерий Баринов, Елена Захарова, Александр Самойленко, Юлия Такшина, Оксана Сташенко, Андрей Чадов, Сергей Горобченко и Алла Юганова, а также режиссер Герман Сидаков.

Отметим, что кинофестиваль «В кругу семьи» проходит в столице Золотого кольца России последние 8 лет. Как это выглядит, вы можете посмотреть в нашей трансляции прошлого года.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гоша Куценко Кинофестиваль В кругу семьи Актер кино
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Комментарии
1
Гость
55 минут
Чувствую народ придет поглазеть , не знал что он еще и поет
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