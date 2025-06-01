Ни за что не догадаетесь: как использовали этот предмет времен СССР?

Как использовали этот предмет во времена СССР? Источник: Avito.ru











Мы публикуем очередной выпуск нашей постоянной рубрики «Вечерняя викторина». В выходные предлагаем читателям посмотреть на предмет, изображенный на фото, и попробовать разобраться, как его использовали в прошлом столетии.

Эту штуковину нам удалось отыскать на просторах сайта для публикации объявлений «Авито». Конечно, в описании сказано, для чего она нужна. А вы сможете угадать? В этот раз решили усложнить задачу и даем вам на ответ минуту. Но и без подсказок не обойдется. На выбор есть три варианта.

Что изображено на фото выше?

Кухонные весы;

пленочный фотоаппарат;

сигнальный фонарь.

Как на самом деле использовали этот предмет? Узнать На фото — сигнальный фонарь. Изначально такие зачастую использовали военные. Во времена Великой Отечественной войны подобные приспособления помогали бойцам освещать дорогу и подавать световые сигналы. Позже сферы деятельности, где их использовали, расширились. Например, подобные фонари стали незаменимым атрибутом для железнодорожников и сотрудников правоохранительных органов. А гражданские использовали такие во время походов в лес, например, или если приходилось добираться домой по неосвещенной территории.

Угадали? Да, легкотня Нет, подумал, что эта штуковина нужна для другого

Если вам нравится отгадывать, что за предмет изображен на фото, предлагаем пройти предыдущее испытание из из этой рубрики. Чтобы было интереснее, можете вновь установить себе мысленный таймер.