«Я женскую грудь в своем директе вижу чаще, чем вживую»: любовные страсти в жизни актера Евгения Романцова

Несмотря на то что у императора и Евгения абсолютно разная внешность, зрители оказались совсем не против такого образа Источник: кадр из сериала «Александр I» (16+), реж. Артём Насыбулин, «Россия 1», 2025 год











Глубокий низкий голос, рост под два метра, накачанное тело и бесконечная харизма — неудивительно, что выход каждой картины поклонницы Евгения Романцова ждут, затаив дыхание. Не стал исключением и его последний сериал «Александр I» (16+), где актер сыграл правителя Российской империи. Вместе с комплиментами отзывы пестрят вопросами о личной жизни Евгения, по рассказу о которой можно снять отдельный многосерийный фильм.

«У меня выросли на лобке волосы, я уже взрослый мужик!»

Евгений родился в 1993 году в семье педагога и военного. Он рос в Подмосковье и был вынужден делить внимание родителей с 17 неродными братьями и сестрами.

— Наша семья участвовала в большом светлом проекте по воссоединению разрушенных семей, — вспоминает Евгений в одном из интервью. — Мама увидела в этом эксперименте хорошую возможность для нас с братом ходить в Дмитровскую школу, жить в большом коттедже… Таких там была целая деревня, в каждом доме — пример здоровой семьи, в которую подселяют детей из детдомов и интернатов. Они имели право называть моих маму и папу как им угодно, сидели с нами за столом, участвовали в нашей жизни.

Источник: enchikk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Евгений с детства знал, что такое дисциплина. Отец постоянно следил за порядком в доме, а чтобы сын не успевал распоясаться, уже в начальных классах записал его на футбол и хоккей. Каждый день у Романцова был расписан по часам: в 9 дома, в 11 отбой — и ни минутой позже. Отец не изменил правила, даже когда мальчик стал взрослым и попросил разрешения задержаться, чтобы проводить возлюбленную Риту вечером домой.

— Мне так сложно было подойти к отцу с этой просьбой… А когда решился, услышал в ответ: «Зачем тебе это?» — и не смог в своем молодом сознании найти аргументов, почему хочу проводить девушку. А надо было просто сказать: «В смысле зачем, пап? У меня выросли на лобке волосы, я уже взрослый мужик!» Але, почему я вообще должен это объяснять? — задается вопросом Романцов.

После отказа Евгений честно признался во всем возлюбленной, и это никак не испортило их отношений. Евгений с Ритой повстречались пять лет. Их любовь угасла, лишь когда Романцов поступил в Московскую академию на факультет теории и методики футбола и хоккея, и у будущего актера началась совсем новая жизнь.

«Устал быть в системе, где потрошат чужие кошельки»

Евгений съехал от родителей в общежитие. Уже на первом курсе у него появилась новая пассия — Юлия, которая училась на год старше. Очень быстро они начали жить вместе и строить совместный быт.

Всё складывалось как нельзя лучше: Романцов учился, параллельно прошел курсы Калашникова и устроился работать тренером в престижный спортклуб России. У парня появились деньги, возможности, но вот душевное спокойствие куда-то пропало.

— Мне вдруг стало тоскливо: устал быть в системе, где просто потрошат чужие кошельки. И кому нужны красные дипломы физкультурных вузов, если моя девушка, окончившая академию на год раньше, не смогла устроиться в тот же клуб, где я работал с первого курса? Хотя занималась самым красивым видом спорта для женщины — художественной гимнастикой, — вспоминает Романцов.

Окончательно Евгений решил поменять свою жизнь после общения с участником группы «Банд’Эрос», который предложил молодому человеку податься в актеры.

Источник: enchikk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Когда я работал тренером в зале, к нам часто приходил Кирилл Батишта — музыкальный исполнитель и актер. Мы с ним общались, и он предложил мне поступать в Школу драмы Германа Сидакова. Я поступил каким-то невероятным образом, ушел с работы и из академии, — до сих пор не веря, рассказывает Евгений.

Без денег и работы будущий актер постоянно пропадал на занятиях или репетициях и практически перестал видеться с Юлией. Девушка ревновала его, хотела больше внимания и не смогла принять новый уклад жизни.

— Я пытался договориться: «Юль, просто перетерпи, пережди». Но однажды вечером вернулся домой, зашел в ванную и вдруг вижу: исчезли все ее тюбики и баночки. Мужская ванная выглядит очень скучно: одинокие щетка, паста и бритва… Только тогда понял, что Юлька собралась и уехала, — с грустью вспоминает Евгений.

«Повалтузили прилично: пробили голову дубиной, травмировали колено»

Пока Романцов учился и еще не получал крупных ролей, в жизни у него уже творились нешуточные страсти. В компании друзей он встретил девушку, в которую тут же влюбился. Его не смущало, что она уже была замужем и у нее было двое детей на руках. Не испугался Романцов и когда бывший супруг, который был старше его на двенадцать лет, начал угрожать расправой.

— Он звонил, угрожал, потому что я просто находился рядом с его детьми. Я предлагал приехать и обсудить всё за круглым столом. Но дипломатии не получилось… Меня ждала группа людей у подъезда. Повалтузили прилично: пробили голову дубиной, травмировали колено. Я не потерял сознание, до последнего стоял. Во мне проснулась такая агрессия, что готов был идти против роты, душить всех — правда же на моей стороне! — был уверен тогда Романцов.

Источник: enchikk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После нападения Евгений не оставлял попытки поговорить и наладить отношения с мужчиной, ведь он любил свою спутницу и ее детей и не хотел так просто сдаваться. Все усилия были напрасны. Любимая не соглашалась помогать или дать отпор, а Романцов устал от постоянного боевика в своей жизни и расстался со своей спутницей.

— Год после расставания прожил тяжелейший: не было ни жилья, ни театра, ни спортклуба, ни денег. Три месяца обитал в Сидаковской школе! Тайно приходил туда — знал пароль от двери, ложился на мат, на котором когда-то учили сценический бой. Просыпался в той же одежде. Выбегал на рассвете как вор и добирался до первой кофейни, чтобы почувствовать себя человеком, — рассказал Евгений.

«В моей жизни столько женщин не было, сколько вагин я тогда увидел на сцене»

Черная полоса в жизни актера закончилась, когда ему предложили устроиться в «Гоголь-центр». Вот она, первая актерская работа, деньги, первый шаг к жизни, о которой мечтал. Но было одно «но», играть нужно было обнаженным, на что Евгений сначала долго не мог решиться.

— Через спектакль «Машина Мюллер» лишил себя сценической девственности. Но это далеко не та история, когда вечером у тебя первый секс и ты готовишься: бокальчики нальешь, свечки зажжешь, — а скорее грязный пьяный секс в подъезде. И в моей жизни столько женщин не было, сколько вагин я тогда увидел на сцене — сразу восемь, и все разные! — с дрожью вспоминает актер.

Источник: enchikk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда у Евгения в резюме появилась строчка о работе в модном театре с режиссером Кириллом Серебренниковым, его стали охотнее звать на пробы в кино и сериалы. Он получил свою первую яркую роль в «Молодежке» (18+) и сразу оказался под прицелом тысячи фанаток, которые мечтали завоевать его сердце.

— Я женскую грудь в своем директе вижу гораздо чаще, чем вживую, — говорил в то время Романцов. — Но это же не круто на самом деле. В этом утонуть можно, в этой псевдо фанатской любви. Мне кажется, очень плохим человеком можно стать в таких условиях, когда у тебя есть эта вседозволенность. В жизни оно не так происходит — не через приходящие тебе в директ сиськи ты находишь свою любовь.

В отличие от своих героев, которые часто были теми еще сердцеедами, сам Евгений мечтал о спокойно размеренной семейной жизни, где нет никакой драмы, а только вечера в компании детей за просмотром фильмов. Девушку, которая разделяет его мечты, он встретил в 2019 году во время съемок сериала «Порт» (18+). Увидев Дарью Мингазетдинову, Евгений тут же забыл обо всем, включая свои предубеждения, что актриса на сцене — актриса в жизни, но у судьбы были иные планы.

— Отработали экспедицию и потеряли друг друга на год, а затем снова встретились, — смеясь, вспоминает актер.

Столкнувшись во второй раз, влюбленные уже не расставались. Евгений и Дарья сыграли свадьбу, а в 2023 году у них родился первый сын Леон.

Источник: enchikk / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Дети — это непростая штука, тамагочи. Я уже успел столкнуться со всем, но встречал всё достойно. Я очень вовлеченный папа, не буду расхваливать себя, но это так, — признаётся Евгений.

Как актер совмещает работу в крупных проектах и воспитание детей — загадка, но уже в марте 2024 года Евгений сообщил о появлении на свет еще одного сына, Риналя, и написал в своих социальных сетях трогательные слова в адрес жены: «Дважды папа, за младшего сына, моя королева, благодарю».