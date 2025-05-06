Самые откровенные наряды Met Gala — 2025: как одним платьем оскорбить миллионы людей

Шакира удивляет своей безупречной фигурой и странным нарядом розового облачка Источник: AP / TASS











Каждый год звезды Голливуда выпускают всех своих демонов и креатив наружу и стараются перещеголять друг друга на благотворительном балу Met Gala. В 2025 году тема события — Tailored for You, то бишь «Специально для вас» по-нашенски. Она посвящена моде темнокожих мужчин в Америке и Европе в начале XX века. Услышав слова «мужская мода», многие подуспокоились и остановили свой выбор на классических костюмах, но нашлись и те, кто не пошел по протоптанной дорожке и выбрал весьма эпатажные образы.

Колман Доминго одним из первых появился на красной синей с цветочками ковровой дорожке. Актер в 2025 году — один из сопроводителей бала, так что ему было важно не ударить в грязь лицом, и у него это получилось. Судя по лицам сзади, публика осталась в восторге от его наряда. Правда, мы не можем избавиться от ощущения, что есть некая отсылка к папе римскому.

Источник: AP / TASS











Главная звезда бала — Рианна. Певица использовала запрещенный прием и привлекла внимание папарацци не столько своим нарядом, сколько третьей беременностью, которую она «случайно» засветила еще до выхода на ковровую дорожку. Судя по улыбке певицы, недовольство звезд, которых она затмила, ее мало волнует.

Источник: AP / TASS











Самое необычное представление о моде чернокожих мужчин у Амелии Грей. На модели был откровенный красный кружевной комбинезон от Valentino, дополненный шлейфом в цвет.

Источник: AP / TASS











Посоревноваться, у кого наряд самый откровенный, готова Сиара. Практически всё платье певицы состояло из кристальных нитей. Глубокий лиф, разрезы по бокам и открытая спина — всё прикрывали лишь еле уловимые серебряные нити. Ее муж Рассел Уилсон не стал присоединяться к жене и делать парные образы, а остановился на классическом смокинге.

Источник: AP / TASS











Немного готической драмы в одном из самых горячих нарядов бала. Чарли XCX умеет удивлять.

Источник: AP / TASS











Музыкант André 3000 не упустил возможность не только удивить всех своим образом, но еще и намекнуть на выход своего нового инструментального проекта. Мужчина привязал к спине уменьшенную версию рояля, на котором сыграть было нельзя, но произвести впечатление — очень даже.

Правда, остается гадать, что за странный пакет у музыканта в руках. Или с помощью рояля за спиной он пытается отвлечь внимание от сменки в руках, или по дороге на бал забыл выкинуть мусор и пришел с ним.

Источник: AP / TASS











Тигрица, львица, женщина-кошка в одном флаконе. По сравнению со скромными костюмами других участников образ Precious Lee получился сексуальным, но не слишком.

Источник: AP / TASS











Годы идут, балы Met Gala меняются, а Мадонна ни капли не стареет. Певица пошла от обратного и вместо провокационных «голых» нарядов, которыми она любит шокировать на сцене, надела классический кремовый костюм. Строго, дорого (а на Met Gala по-другому и не бывает) и под стать королеве поп-музыки.

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Джанель Моне — воплощение рабочей недели. На ковровой дорожке она появилась в объемном пальто-обманке с рисунком портфеля и галстука. Под вспышки фотокамер она сменила свой фактурный наряд офисного клерка, под которым оказался приталенный элегантный костюм в такой же черно-красной расцветке.

Источник: AP / TASS











Креативного подхода к выбору наряда ожидали хоть от кого, но не от Деми Мур. Обычно консервативная в плане образов актриса взяла да и надела вместо платья галстук великана. Получилось весьма элегантно и при этом в тематику бала.

Источник: AP / TASS











Для Дианы Росс Met Gala в 2025 году стал особенным, ведь она не была на балу с 2003 года. Певица не упустила возможность триумфального возвращения и примерила на себя белоснежное платье с шестиметровой вуалью, полностью расшитой кристаллами и перьями.

Издалека кажется, что образ привлекает только своей масштабностью, но в нем еще и огромный смысл. Шлейф использовали как полотно, на котором расшили всё семейное древо певицы.

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Памела Андерсон осталась верна себе и почти не пользовалась косметикой. Все блестки, которые она могла бы нанести на веки, она приберегла для своего платья. Что именно вдохновило актрису на этот образ, остается загадкой: доспехи, звездное небо или новогодняя елка. В любом случае новая прическа, напоминающая шлем, и сияющий наряд произвели впечатление. От Памелы Андерсон невозможно было отвести взгляд.

Источник: AP / TASS











Если у Памелы Андерсон в наряде есть только намек на доспехи, то Дженна Ортега буквально кричит, что она готова участвовать в рыцарских турнирах.

Источник: AP / TASS











Если плеч не видно из космоса, значит, наряд не удался.

Источник: AP / TASS











Источник: AP / TASS











Наташа Пунавалла — королева не только в бизнесе, но и на ковровой дорожке. На ней наряд, расшитый вручную, с традиционными индийскими орнаментами. Они символизируют ее корни и мощь поколений, которые помогли ей достичь успеха. Если и говорить спасибо родителям, то только так.

Источник: Zuma / TASS











Звезда сериала «Белый лотос» (18+), K-pop-айдол Lisa, сама того не ожидая, вызвала гнев всего чернокожего населения своим нарядом. На кружевном белье актрисы люди рассмотрели лица известных женщин, включая общественного деятеля Розу Паркс.

Источник: AP / TASS









