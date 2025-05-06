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Развлечения Обзор Самые откровенные наряды Met Gala — 2025: как одним платьем оскорбить миллионы людей

Самые откровенные наряды Met Gala — 2025: как одним платьем оскорбить миллионы людей

Звезды пошли во все тяжкие

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5 комментариев
Шакира удивляет своей безупречной фигурой и странным нарядом розового облачка | Источник: AP / TASSШакира удивляет своей безупречной фигурой и странным нарядом розового облачка | Источник: AP / TASS

Шакира удивляет своей безупречной фигурой и странным нарядом розового облачка

Источник:

AP / TASS

Каждый год звезды Голливуда выпускают всех своих демонов и креатив наружу и стараются перещеголять друг друга на благотворительном балу Met Gala. В 2025 году тема события — Tailored for You, то бишь «Специально для вас» по-нашенски. Она посвящена моде темнокожих мужчин в Америке и Европе в начале XX века. Услышав слова «мужская мода», многие подуспокоились и остановили свой выбор на классических костюмах, но нашлись и те, кто не пошел по протоптанной дорожке и выбрал весьма эпатажные образы.

Колман Доминго одним из первых появился на красной синей с цветочками ковровой дорожке. Актер в 2025 году — один из сопроводителей бала, так что ему было важно не ударить в грязь лицом, и у него это получилось. Судя по лицам сзади, публика осталась в восторге от его наряда. Правда, мы не можем избавиться от ощущения, что есть некая отсылка к папе римскому.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Главная звезда бала — Рианна. Певица использовала запрещенный прием и привлекла внимание папарацци не столько своим нарядом, сколько третьей беременностью, которую она «случайно» засветила еще до выхода на ковровую дорожку. Судя по улыбке певицы, недовольство звезд, которых она затмила, ее мало волнует.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Самое необычное представление о моде чернокожих мужчин у Амелии Грей. На модели был откровенный красный кружевной комбинезон от Valentino, дополненный шлейфом в цвет.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Посоревноваться, у кого наряд самый откровенный, готова Сиара. Практически всё платье певицы состояло из кристальных нитей. Глубокий лиф, разрезы по бокам и открытая спина — всё прикрывали лишь еле уловимые серебряные нити. Ее муж Рассел Уилсон не стал присоединяться к жене и делать парные образы, а остановился на классическом смокинге.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Немного готической драмы в одном из самых горячих нарядов бала. Чарли XCX умеет удивлять.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Музыкант André 3000 не упустил возможность не только удивить всех своим образом, но еще и намекнуть на выход своего нового инструментального проекта. Мужчина привязал к спине уменьшенную версию рояля, на котором сыграть было нельзя, но произвести впечатление — очень даже.

Правда, остается гадать, что за странный пакет у музыканта в руках. Или с помощью рояля за спиной он пытается отвлечь внимание от сменки в руках, или по дороге на бал забыл выкинуть мусор и пришел с ним.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Тигрица, львица, женщина-кошка в одном флаконе. По сравнению со скромными костюмами других участников образ Precious Lee получился сексуальным, но не слишком.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Годы идут, балы Met Gala меняются, а Мадонна ни капли не стареет. Певица пошла от обратного и вместо провокационных «голых» нарядов, которыми она любит шокировать на сцене, надела классический кремовый костюм. Строго, дорого (а на Met Gala по-другому и не бывает) и под стать королеве поп-музыки.

Источник: EPAИсточник: EPA
Источник:

EPA

Джанель Моне — воплощение рабочей недели. На ковровой дорожке она появилась в объемном пальто-обманке с рисунком портфеля и галстука. Под вспышки фотокамер она сменила свой фактурный наряд офисного клерка, под которым оказался приталенный элегантный костюм в такой же черно-красной расцветке.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Креативного подхода к выбору наряда ожидали хоть от кого, но не от Деми Мур. Обычно консервативная в плане образов актриса взяла да и надела вместо платья галстук великана. Получилось весьма элегантно и при этом в тематику бала.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Для Дианы Росс Met Gala в 2025 году стал особенным, ведь она не была на балу с 2003 года. Певица не упустила возможность триумфального возвращения и примерила на себя белоснежное платье с шестиметровой вуалью, полностью расшитой кристаллами и перьями.

Издалека кажется, что образ привлекает только своей масштабностью, но в нем еще и огромный смысл. Шлейф использовали как полотно, на котором расшили всё семейное древо певицы.

Источник: EPAИсточник: EPA
Источник:

EPA

Памела Андерсон осталась верна себе и почти не пользовалась косметикой. Все блестки, которые она могла бы нанести на веки, она приберегла для своего платья. Что именно вдохновило актрису на этот образ, остается загадкой: доспехи, звездное небо или новогодняя елка. В любом случае новая прическа, напоминающая шлем, и сияющий наряд произвели впечатление. От Памелы Андерсон невозможно было отвести взгляд.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Если у Памелы Андерсон в наряде есть только намек на доспехи, то Дженна Ортега буквально кричит, что она готова участвовать в рыцарских турнирах.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Если плеч не видно из космоса, значит, наряд не удался.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Наташа Пунавалла — королева не только в бизнесе, но и на ковровой дорожке. На ней наряд, расшитый вручную, с традиционными индийскими орнаментами. Они символизируют ее корни и мощь поколений, которые помогли ей достичь успеха. Если и говорить спасибо родителям, то только так.

Источник: Zuma / TASSИсточник: Zuma / TASS
Источник:

Zuma / TASS

Звезда сериала «Белый лотос» (18+), K-pop-айдол Lisa, сама того не ожидая, вызвала гнев всего чернокожего населения своим нарядом. На кружевном белье актрисы люди рассмотрели лица известных женщин, включая общественного деятеля Розу Паркс.

Источник: AP / TASSИсточник: AP / TASS
Источник:

AP / TASS

Бренд подтвердил, что художник действительно оставил лица людей, но ни к каким конкретным людям отсылки нет.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Met Gala Шакира Рианна Голливуд Актер Певец Деми Мур 2025 год Мадонна
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Комментарии
5
Гость
15 часов
у них тепло.
Гость
13 часов
"еле уловимые серебряные нити", - даже нейросеть такой чухни не вывезет.
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