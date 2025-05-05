Огород, колбаса и хейтеры: как деревенские блогеры стали своими для всей России

Поначалу они выкладывали по 7–10 роликов во все социальные сети Источник: Андрей и Люся Лунёвы

Андрей и Люся Лунёвы живут в небольшой деревушке в Топчихинском районе Алтайского края, где ведут хозяйство и занимаются огородными делами. О своей жизни они просто и без прикрас рассказывают в интернете. Радуют подписчиков не только сельским колоритом, хорошим настроением и открытостью, но и рецептами домашней колбасы или засолок.

О том, как Лунёвы стали блогерами, полюбились публике со всей России и начали собирать миллионы просмотров — в материале наших коллег из NGS22.RU.

Снимали на пластиковую палку

Людмила и Андрей трудятся в воинской части. Она — в охране, а он — пожарным. А в свободное время снимают деревенскую жизнь для подписчиков в соцсетях. Причем на многомиллионную аудиторию.

Идея начать вести блог пришла к ним совершенно спонтанно: хотелось немного подзаработать в интернете. Тогда Андрей решил, что будет снимать их повседневную деревенскую жизнь. В арсенале был лишь простенький телефон с плохой камерой и желание стать блогером, но всё оказалось не так просто.

— Андрей тогда решил, что заведет соцсети, начнет выкладывать видео, и деньги сразу посыпятся, но он, конечно, ошибался, — смеется жена Людмила, которую знают в Сети как Люсю.

Здесь блогер рассказывает, как заливает сало Источник: Люся Лунёва

Старшая дочь сразу предупредила родителей: без вложений и опыта «раскачиваться» придется долго. Но отца это не остановило. Первые два года он снимал почти без отдачи от публики, зато с полной самоотдачей — ежедневно во всех его соцсетях появлялись по 7–10 роликов, где он без прикрас показывал, как живется в деревне. Утром — обязательно здоровался с подписчиками, отвечал на их вопросы, днем показывал жизнь, огород. А в качестве штатива и вовсе использовал пластиковую палку.

— Андрей смастерил штатив сам: просверлил пластиковую трубу, вставил телефон, насыпал в ведро зерна — держалось отлично. Потом, конечно, взяли и профессиональный, нормальный, — уточняет Люся.

Поначалу блогеру не нравился свой голос на записи, но спустя пару видео он привык к нему, волнение ушло. Монтировать блогер тоже не умел, но научился и теперь легко снимает многочасовые видео, чтобы показать приготовление колбасы.

— На монтаже всё это, конечно, превращается в три минуты. Я людям даю пользу, без прикрас и сложностей. Показываю, как делаю всё сам, чтобы можно было и дома потом повторить, — уточняет Андрей.

Снимают и простой контент, например, свои семейные посиделки Источник: Андрей и Люся Лунёвы

Поначалу во всех соцсетях подписчики почти не набирались, но постепенно, с ежедневными усилиями Лунёвых и постоянным постингом видео стали залетать в рекомендации и набирать миллионные просмотры. Спустя несколько лет труды стали приносить плоды — смешные ролики с лайфхаками, живыми эмоциями и речью сейчас смотрит почти 65 тысяч человек в телеграм-канале, 80 тысяч во «ВКонтакте». Есть аккаунты и в других соцсетях, где аудитория собирается активнее, а просмотры доходят до нескольких миллионов.

Подписчики с удовольствием смотрят, как Люся рассказывает про семью, разделку уток, засолку сала и общается с подписчиками о делах на день, а Андрей тем временем показывает, что готовит его жена, рассказывает о том, как топит печь, и тоже делится интересными рецептами. Например, рассказывает о том, как сделать квас из цикория.

Рецепт кваса из цикория Источник: Андрей и Люся Лунёвы

В комментариях у Лунёвых есть и хейтеры, и те, кто готов защитить любимых блогеров. Причем сообщения от подписчиков у семьи под каждым видео.

Похудела на 30 кг из-за хейтеров

Вот так Людмила выглядела до похудения Источник: Андрей и Люся Лунёвы

К желанию мужа попробовать зарабатывать в интернете таким способом Люся отнеслась с пониманием. Правда, сама долго не хотела светиться в кадре. Но Андрей быстро столкнулся с жестоким хейтом в адрес жены — подписчики едко шутили о том, что он одинок. Тогда Люся и вышла в эфир:

— Я тогда села на лавочку и говорю: сейчас будем ответ хейтерам записывать! — вспоминает Людмила.

С ее появлением в соцсетях началась вторая волна хейта, но уже из-за веса.

Вот так Людмила стала выглядеть после похудения Источник: Андрей и Люся Лунёвы

— Из-за хейтеров я и решила похудеть два года назад. Тогда сбросила 30 килограммов. Мне и по состоянию здоровья рекомендовали, но соцсети добили. Я убрала из рациона все вредняшки, делала себе порции по 250 граммов без перекусов и по утрам проходила 5 километров по селу. Спорта у меня не было другого. Самое интересное, что мне до сих пор пишут всякие женщины и рассказывают о своих результатах в похудении.

Семейная пара периодически выезжает путешествовать Источник: Андрей и Люся Лунёвы

Сейчас семья на гневные комментарии старается не обращать внимания, но иногда нервы всё же сдают.

— Иногда нервы кончаются. Сейчас вот в Telegram начинается какой-то хейт, я просто блокирую, — рассуждает Люся.

Общаться с подписчиками блогеры любят, поэтому периодически выходят в прямые эфиры на 10–15 минут, где отвечают на вопросы.

«Подписчики заезжают домой на чай»

Несмотря на всю любовь к своей аудитории, у Лунёвых случались и периоды выгорания — в ежедневной гонке за контентом, в усталости и давлении со стороны хейтеров 53-летним сельчанам порой приходилось сложно, поэтому в один момент пара просто перестала публиковать видео:

— В прошлом мае я всё бросил и до ноября ничего не выходило. Вообще надоело всё это, устали видео снимать, — делится Андрей.

Но тишина продлилась недолго. Подписчики начали писать и всерьез переживали, поэтому Андрей и Люся всё же вернулись.

Источник: Городские медиа

Сейчас главным источником дохода семьи по-прежнему остается основная работа, но зарабатывать на блоге им тоже удается — они рекламируют товары для дома, огорода и прочие полезные вещи. За правило взяли одно — не пиарить товары по качеству ниже среднего, поскольку не хотят обманывать свою аудиторию.

Они полюбились публике за искренность и простоту Источник: Андрей и Люся Лунёвы

Андрей продолжает снимать бытовые зарисовки из сельской жизни, рассказывать о колбасе, показывать, как пилит дрова или чинит заборы. Видео простые, но в этом, считает Люся, и есть их привлекательность:

— Ну потому, что жизнь наша повседневная такова, вранья нет на нашем канале — сто процентов. Если какие-то вопросы задают нам, особенно в личку, если пишут мне, сто процентов ответим. К нам, бывает, и подписчики заезжают домой на чай. Не знаю, почему мы такую любовь завоевали. Наверное, потому, что не наряжаемся на камеру. Показывают вот, как девчонки идут коров доить в белом платье и галошах, ну это бред. Такого мы не покажем, если в грязной одежде идем, то так и будем снимать.

Именно эта искренность и подкупает аудиторию. По словам Людмилы, смотрят их не только взрослые, но и молодые, — кто-то ностальгирует по деревне, а кто-то подписывается ради лайфхаков по засолке.

— Люди чувствуют, когда им врут, — подчеркивает Людмила.