Янковский снова ищет маньяка, но на этот раз без Бортич: что известно о втором сезоне сериала «Фишер»

В новом сезоне Янковского мы будем видеть улыбающимся намного чаще, не исключено, что причиной радости может стать и новый любовный интерес Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года











Иван Янковский в мрачной стилистике 90-х уже как элемент, который обязательно должен появиться на экранах хотя бы раз в полгода. В этот раз зрителей ждет продолжение сериала «Фишер» (18+). Уже по первым кадрам видно, что история получилась очень мрачная, и приписка «Затмение» у второго сезона совсем не для красного словца.

Чем закончился первый сезон сериала «Фишер»

Весь первый сезон был посвящен розыску маньяка по кличке Фишер, который орудовал в Московской области. Поискам убийцы детей занимались следователь Евгений Боков в исполнении Ивана Янковского, его помощница Наталья Добровольская в лице Александры Бортич и тихий прокурор Валерий Козырев, которого сыграл Александр Яценко.

В отличие от первого сезона, во втором Янковский будет полностью погружен в расследование Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года











Сериал был снят на основе реальной истории серийного убийцы Сергея Головкина, который орудовал с 1986 по 1992 год. Сюжет о поиске маньяка переплетался с личными проблемами каждого из героев: тяжело больная жена Бокова, проблема отцов и детей в семье Козырева и постоянные попытки Добровольской получить признание в мире мужчин.

Главные претензии зрителей после премьеры сериала «Фишер» относились к скомканному финалу, который смог напугать и задеть за душу далеко не всех. Кроме этого, даже поклонников сериала сильно смущал ростовский акцент Янковского. В какие-то моменты он был карикатурным, в некоторых сценах превращался в уральский, а иногда совсем забывался актером, и Иван начинал говорить как обычный москвич. Создатели не пропустили комментарии мимо ушей и в новом сезоне обещают поправить все недочеты.

Чего ждать от второго сезона сериала «Фишер»

Новый сезон сериала «Фишер» будет посвящен розыску нового маньяка в России. Кого именно — создатели пока держат в секрете, но по первому трейлеру есть все основания думать, что речь пойдет о кубанском душителе Леване Арояне, который за шесть лет убил не менее пяти девушек.

Источник: more.tv / RuTube.ru

Съемки продолжения проходили не только в Москве, как раньше, но и в Абхазии. Так что зрителей ждут сцены совсем не привычного курорта, где царит мрачная атмосфера и пугающе безлюдная тишина.

— Это стало визуальным ключом для нашей истории, — рассказал генеральный продюсер сериала «Фишер» Сергей Кальварский. — Место, где люди отдыхают, которое ассоциируется с морем, теплом, фруктами, красотой и весельем, вдруг становится безлюдным. Курортный сезон закончился, всё закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна.

Расследованием займутся всё та же компания, но с небольшими изменениями. Зрители увидят Валерия Козырева и полюбившегося многим Бокова, которого на радость фанатам избавят от ростовского акцента.

Можно вечно смотреть, как горит огонь, тяжеет вода и Янковский смотрит прямо в душу своим пустым взглядом Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года











— Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент достали комментарии по поводу его речи, — считает автор сценария Наталья Капустина. — Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего «шо».

А вот Александру Бортич в сериале «Фишер. Затмение» ждать не стоит. По одной из версий, актриса не будет участвовать в съемках из-за плотного графика. В сюжете появится главный персонаж в исполнении актрисы Ирины Старшенбаум. Какую роль она сыграет в расследовании и жизни Бокова, пока создатели держат в тайне.

Когда премьера второго сезона сериала «Фишер»

Кто знает, возможно, именно героиня Ирины Старшенбаум поможет Бокову пережить смерть жены Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года











Точная дата выхода второго сезона сериала «Фишер» неизвестна, однако можно с уверенностью сказать, что премьера сериала «Фишер. Затмение» состоится осенью 2025 года.

Смотреть второй сезон сериала «Фишер» зрители будут на протяжении восьми серий — в этом вопросе создатели криминальной драмы решили придерживаться уже проверенной схемы.