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Развлечения обзор Янковский снова ищет маньяка, но на этот раз без Бортич: что известно о втором сезоне сериала «Фишер»

Янковский снова ищет маньяка, но на этот раз без Бортич: что известно о втором сезоне сериала «Фишер»

В новых сериях главные герои перенесутся к берегу моря, где орудует убийца-поджигатель

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1 комментарий
В новом сезоне Янковского мы будем видеть улыбающимся намного чаще, не исключено, что причиной радости может стать и новый любовный интерес | Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 годаВ новом сезоне Янковского мы будем видеть улыбающимся намного чаще, не исключено, что причиной радости может стать и новый любовный интерес | Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года

В новом сезоне Янковского мы будем видеть улыбающимся намного чаще, не исключено, что причиной радости может стать и новый любовный интерес

Источник:

кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года

Иван Янковский в мрачной стилистике 90-х уже как элемент, который обязательно должен появиться на экранах хотя бы раз в полгода. В этот раз зрителей ждет продолжение сериала «Фишер» (18+). Уже по первым кадрам видно, что история получилась очень мрачная, и приписка «Затмение» у второго сезона совсем не для красного словца.

Чем закончился первый сезон сериала «Фишер»

Весь первый сезон был посвящен розыску маньяка по кличке Фишер, который орудовал в Московской области. Поискам убийцы детей занимались следователь Евгений Боков в исполнении Ивана Янковского, его помощница Наталья Добровольская в лице Александры Бортич и тихий прокурор Валерий Козырев, которого сыграл Александр Яценко.

В отличие от первого сезона, во втором Янковский будет полностью погружен в расследование | Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 годаВ отличие от первого сезона, во втором Янковский будет полностью погружен в расследование | Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года

В отличие от первого сезона, во втором Янковский будет полностью погружен в расследование

Источник:

кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года

Сериал был снят на основе реальной истории серийного убийцы Сергея Головкина, который орудовал с 1986 по 1992 год. Сюжет о поиске маньяка переплетался с личными проблемами каждого из героев: тяжело больная жена Бокова, проблема отцов и детей в семье Козырева и постоянные попытки Добровольской получить признание в мире мужчин.

Главные претензии зрителей после премьеры сериала «Фишер» относились к скомканному финалу, который смог напугать и задеть за душу далеко не всех. Кроме этого, даже поклонников сериала сильно смущал ростовский акцент Янковского. В какие-то моменты он был карикатурным, в некоторых сценах превращался в уральский, а иногда совсем забывался актером, и Иван начинал говорить как обычный москвич. Создатели не пропустили комментарии мимо ушей и в новом сезоне обещают поправить все недочеты.

Чего ждать от второго сезона сериала «Фишер»

Новый сезон сериала «Фишер» будет посвящен розыску нового маньяка в России. Кого именно — создатели пока держат в секрете, но по первому трейлеру есть все основания думать, что речь пойдет о кубанском душителе Леване Арояне, который за шесть лет убил не менее пяти девушек.

Источник:

more.tv / RuTube.ru

Съемки продолжения проходили не только в Москве, как раньше, но и в Абхазии. Так что зрителей ждут сцены совсем не привычного курорта, где царит мрачная атмосфера и пугающе безлюдная тишина.

— Это стало визуальным ключом для нашей истории, — рассказал генеральный продюсер сериала «Фишер» Сергей Кальварский. — Место, где люди отдыхают, которое ассоциируется с морем, теплом, фруктами, красотой и весельем, вдруг становится безлюдным. Курортный сезон закончился, всё закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна.

Расследованием займутся всё та же компания, но с небольшими изменениями. Зрители увидят Валерия Козырева и полюбившегося многим Бокова, которого на радость фанатам избавят от ростовского акцента.

Можно вечно смотреть, как горит огонь, тяжеет вода и Янковский смотрит прямо в душу своим пустым взглядом | Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 годаМожно вечно смотреть, как горит огонь, тяжеет вода и Янковский смотрит прямо в душу своим пустым взглядом | Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года

Можно вечно смотреть, как горит огонь, тяжеет вода и Янковский смотрит прямо в душу своим пустым взглядом

Источник:

кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года

— Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент достали комментарии по поводу его речи, — считает автор сценария Наталья Капустина. — Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего «шо».

А вот Александру Бортич в сериале «Фишер. Затмение» ждать не стоит. По одной из версий, актриса не будет участвовать в съемках из-за плотного графика. В сюжете появится главный персонаж в исполнении актрисы Ирины Старшенбаум. Какую роль она сыграет в расследовании и жизни Бокова, пока создатели держат в тайне.

Когда премьера второго сезона сериала «Фишер»

Кто знает, возможно, именно героиня Ирины Старшенбаум поможет Бокову пережить смерть жены | Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 годаКто знает, возможно, именно героиня Ирины Старшенбаум поможет Бокову пережить смерть жены | Источник: кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года

Кто знает, возможно, именно героиня Ирины Старшенбаум поможет Бокову пережить смерть жены

Источник:

кадр из сериала «Фишер» (18+), реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой, «Студия 812», с 2023 года

Точная дата выхода второго сезона сериала «Фишер» неизвестна, однако можно с уверенностью сказать, что премьера сериала «Фишер. Затмение» состоится осенью 2025 года.

Смотреть второй сезон сериала «Фишер» зрители будут на протяжении восьми серий — в этом вопросе создатели криминальной драмы решили придерживаться уже проверенной схемы.

Ждете выход второго сезона сериала «Фишер»?

Первый сезон очень понравился, так что да
Когда начинал смотреть, возлагал больше надежды, которые не оправдались, — смотреть продолжение не буду
Тру-крайм сериалы меня не интересуют
Жду только ради Янковского
До сих пор не верю в российский кинематограф
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Сериал Иван Янковский Александра Бортич Ирина Старшенбаум Телевидение Детектив Криминал
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Комментарии
1
Гость
5 часов
Романтизация и популяризация маньяков, убийц и нечеловеческой прочей жестокости, и психического нездоровья, ярко говорит о уровне развития и мироощущения населения, и устремлений в будущее.
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