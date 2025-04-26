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Развлечения обзор «Адмирал Кузнецов»: эти 8 фактов о сериале вас точно удивят

«Адмирал Кузнецов»: эти 8 фактов о сериале вас точно удивят

Рассказываем, как делали самое масштабное военное кино о советском флотоводце

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7 комментариев
Сериал стоит посмотреть хотя бы ради красавчика Игоря Петренко | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 годаСериал стоит посмотреть хотя бы ради красавчика Игоря Петренко | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Сериал стоит посмотреть хотя бы ради красавчика Игоря Петренко

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Сериал «Адмирал Кузнецов» (16+) заявлен как масштабный исторический проект — с хроникой, военными сражениями, компьютерной графикой уровня голливудских блокбастеров и именем одного из самых загадочных героев Великой Отечественной. Здесь Игорь Петренко носит белый китель, корабли оживают в 3D, а документы времен СССР вытаскивают из архивов. Рассказываем, какие интересные факты скрыты за кадром «Адмирала Кузнецова» и чем проект удивляет зрителей.

Сериал снимали в пяти городах

Съемки сериала проходили в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Кронштадте и Выборге. Все они оставили след в истории Великой Отечественной, а первые три носят звание городов-героев. Сцены с малыми судами снимали в Выборге — при поддержке Министерства обороны.

Когда море&nbsp;— лучшая декорация | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 годаКогда море&nbsp;— лучшая декорация | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Когда море — лучшая декорация

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Караван реквизита из 8 фур

За съемочной группой по всем городам следовал настоящий караван: восемь фур везли макеты военных самолетов, технику 40-х годов, подлинные автомобили, артиллерийские орудия, а также костюмы, декорации и предметы эпохи, которые помогали воссоздать атмосферу военного времени.

Художники-декораторы постарались на славу&nbsp;— атмосфера той эпохи воссоздана до мельчайших деталей | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 годаХудожники-декораторы постарались на славу&nbsp;— атмосфера той эпохи воссоздана до мельчайших деталей | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Художники-декораторы постарались на славу — атмосфера той эпохи воссоздана до мельчайших деталей

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Реквизит и декорации собирали по всей России. Всё ради того, чтобы сериал выглядел максимально достоверно.

Для сериала сшили более 1000 костюмов

Для съемок сериала было создано свыше тысячи костюмов — от шинелей солдат до формы высшего офицерского состава. Адмиральские и генеральские мундиры шили с особой точностью: каждая деталь, от пуговиц до покроя, соответствовала историческим образцам. Костюмы стали частью общего стремления к документальности, чтобы воссоздать атмосферу 40-х с максимальной точностью.

Костюм действительно сидит как влитой | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 годаКостюм действительно сидит как влитой | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Костюм действительно сидит как влитой

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Кстати, все кители для Игоря Петренко изготовили по его индивидуальным меркам. Благодаря этому форма на актере сидит безупречно, что подчеркивают выправку и авторитет командующего.

Исполнитель главной роли обращался в архивы

До начала съемок Игорю Петренко пришлось поработать с архивными материалами, чтобы понять, как принимал решения и действовал в сложных ситуациях его герой. Актера поразил тот факт, что Кузнецов, будучи советским человеком, учился в духовной семинарии.

Реальный Кузнецов был куда моложе актера, который сыграл главную роль | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Николай ЛебедевРеальный Кузнецов был куда моложе актера, который сыграл главную роль | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Николай Лебедев

Реальный Кузнецов был куда моложе актера, который сыграл главную роль

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Николай Лебедев

Чтобы избежать пафоса и не превратить фигуру адмирала в памятник, Петренко сознательно отложил в сторону биографию и сосредоточился на поиске внутренней логики поступков Кузнецова, чтобы показать живого человека, а не монумент. Кстати, сам актер почти на 10 лет старше своего героя на тот момент, когда происходит действие сериала.

В кадре настоящие корабли

Местом действия сериала стал настоящий крейсер «Михаил Кутузов». Он стоит на вечной стоянке в Новороссийске и давно превращен в музей, однако для съемочной группы он стал полноценной декорацией. Внешний вид корабля, построенного в 1950-х, максимально приближен к боевым собратьям времен Великой Отечественной войны. Именно съемки на реальных кораблях позволили достичь документальности происходящего.

Здесь может показаться, что создатели сериала применили компьютерную графику, но корабль&nbsp;— реальный | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 годаЗдесь может показаться, что создатели сериала применили компьютерную графику, но корабль&nbsp;— реальный | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Здесь может показаться, что создатели сериала применили компьютерную графику, но корабль — реальный

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Морские сцены дополняли эпизоды с малыми судами, отснятые в Выборге при содействии Министерства обороны. Их доработали на постпродакшене, чтобы полностью соответствовать эпохе.

Спецэффектам позавидует даже голливудский блокбастер

Чтобы показать зрителю масштаб войны и при этом не потерять историческую точность, создатели проекта обратились к компьютерной графике — в сериале более 720 CGI-кадров, как в полнометражном голливудском блокбастере.

Компьютер помог воссоздать прошлое | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 годаКомпьютер помог воссоздать прошлое | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Компьютер помог воссоздать прошлое

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Работа над визуальными эффектами заняла шесть месяцев: специалисты заново воссоздали сцены морских боев, разрушенные города и технику, которая уже давно исчезла из реальности. Над точностью трудились особенно тщательно — крейсер и малые корабли были дополнительно стилизованы с помощью 3D-моделирования, чтобы в точности соответствовать прототипам.

Проект поддержал Институт развития интернета — автономная некоммерческая организация, созданная для налаживания диалога между цифровой индустрией и государством.

Документальные кадры переплетаются с художественными

Каждая серия «Адмирала Кузнецова» включает подлинные кадры военной хроники — архивные съемки, которые органично вплетены в сюжет и помогают точнее прочувствовать атмосферу эпохи.

В сериале&nbsp;— кадры кинохроники военных лет | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 годаВ сериале&nbsp;— кадры кинохроники военных лет | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

В сериале — кадры кинохроники военных лет

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Чтобы добиться этого эффекта, к работе над каждым эпизодом с документальными вставками привлекали отдельного режиссера. Его задача была особенной — соединить художественный вымысел и документальную правду так, чтобы хроника не выпадала из повествования, а становилась его естественным продолжением.

Очень много ляпов

В одной из первых сцен сериала молодой офицер Черноморского флота сообщает, что немецкие торговые суда якобы покидают Севастопольский порт. Однако Севастополь еще с начала XX века не был торговым портом — это закрытая военно-морская база. Кроме того, военные корабли не швартуются в портах, а располагаются исключительно в базах.

По историческим данным, в ночь на 22 июня 1941 года немецкая авиация бомбардировала Севастополь магнитными минами на парашютах. Они предназначались для блокировки советских кораблей, но часть мин упала на жилые кварталы рядом с бухтой. В сериале эти события искажены: показана масштабная бомбардировка города обычными авиабомбами.

Внимательные зрители обнаружили ляпы&nbsp;— даже несмотря на старания создателей сериала соблюсти историческую достоверность | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 годаВнимательные зрители обнаружили ляпы&nbsp;— даже несмотря на старания создателей сериала соблюсти историческую достоверность | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Внимательные зрители обнаружили ляпы — даже несмотря на старания создателей сериала соблюсти историческую достоверность

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

В сцене в рейхсканцелярии Гитлеру демонстрируют аэрофотоснимки, среди которых — изображение Севастопольской бухты 1916 года с устаревшими дредноутами. А затем — якобы «свежие» фотографии Таллина и Ленинграда, среди которых появляется фото гавани конца 1980-х годов. На нём отчетливо видны подводные лодки с техникой, появившейся спустя четыре десятилетия после ВОВ.

Сцены налета на Москву 1941 года демонстрируют полеты люфтваффе на бреющем полете, тогда как в действительности такого не могло быть — система ПВО исключала такие маневры. Кроме того, в целом облик Москвы 1941–1942 годов в сериале не соответствует историческим реалиям.

В сериале сын Кузнецова резко «взрослеет» | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 годаВ сериале сын Кузнецова резко «взрослеет» | Источник: кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

В сериале сын Кузнецова резко «взрослеет»

Источник:

кадр из сериала «Адмирал Кузнецов» (16+), реж. Сергей Виноградов, с 2024 года

Кроме того, образ детей Кузнецова не соответствует хронологии: старший сын за один год, с 1941 по 1942-й, в сериале «повзрослел» примерно на семь лет.

Как вам сериал «Адмирал Кузнецов»?

Отлично, очень впечатлил
Ожидал(а) большего
Пока только планирую посмотреть
Впервые узнала о нём из этого текста
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Российский сериал Великая Отечественная война Военно-морской флот Драма Фильм о войне Адмирал Киноляпы Интересные факты Исторический облик Актеры Адмирал Кузнецов
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Комментарии
7
Гость
26 апреля, 14:29
кроме сериалов о военных и полицаях, бесконечных побед и сражений нам ничего не показывают 21 век
Гость
26 апреля, 15:17
80000 получается зря🤧
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