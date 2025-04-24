«Случайный человек затесался в сотню»: зрители «Ну-ка, все вместе!» ополчились против одного члена жюри

Участники сотни молятся о том, как бы не расстроить зрителей лишний раз Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











Зрители шоу «Ну-ка, все вместе! Хором» (16+) не перестают удивляться происходящему среди судейской сотни. Больше всего их удивляет, с одной стороны, то, что жюри не удостаивают должным вниманием конкурсантов, а с другой стороны, то, что остальные оценщики начинают давить на тех, кто не соизволил встать и почтить своим великодушием исполнителей. На этот раз накануне очередного выпуска народного шоу нешуточные страсти разгорелись вокруг певца Брендона Стоуна.

В предыдущем выпуске, когда все участники сотни встали после выступления Хора Университета Лобачевского, Стоун остался на своем месте. Такое решение удивило всех его коллег. Первым во весь голос удивился Николай Басков:

— Брендон! Как вы могли не встать на «Отче наш»? Да, это молитва была, «Отче наш». На суахили только. Вот Григорий Юрченко на Хор Сретенского монастыря не вставал. А тут почувствовал, что кара божья.

— В первой передаче выступал коллектив из Казани. Там были и детки маленькие, и взрослые. Вы знаете, вот тогда у меня были мурашки просто по всему телу. И я их хотел от вас так же получить. Где-то посередине я уже хотел встать, и немножко начали фальшивить, — объявил в свою защиту Брендон Стоун.

Источник: «Ну-ка, все вместе! Хором!» / Vk.com

Поведения одного из сотни не оценили не только его коллеги, но и поклонники шоу.

— Неприятно всё это слушать. Если судейство независимое, то почему такое давление на «инакомыслящих»? — удивляется телезрительница Татьяна Костичева.

— То он проспал, то он встает, когда фальшивят, то не встает, когда фальшивят. Какой-то случайный человек затесался в сотню, неадекват, — добавляет Елена Бузиян.

— Полагаю, что Брендон Стоун, мягко скажем, не совсем в теме гармонии, — предполагает Светлана Ермакова. — Когда он сообщил о фальши в исполнении лобачевцев, у него была такая мимика, что можно было предположить, что он сам не верит в то, что говорит. Непрофессиональная оценка блестящей работы Хора Лобачевского!

— То есть его не смутило, что 99 человек из 100 фальшь не услышали, и только «гений» Брендон Стоун заметил фальшь. Лазарев точно бы заметил, если бы фальшь была, — отмечает Наталья Россия. — Кто-нибудь знает этого Брендона? Ну участвовал в проекте «Голос» (16+), и всё на этом. Больше нигде не слышно и не видно этого эксперта. Второй Григорий Юрченко. Два «гения». «Видят» то, что всем остальным не видно.

— А Лазарев без образования и вовсе может не услышать фальшь, и очень даже часто на нее встает, — вступает в полемику Алина Полонникова.

— Лазарев без образования Гнесинки слышит больше, чем те, кто ее окончили, потому что ежедневно около 30 лет занимается музыкой, вокалом и разбирает по косточкам каждую ноту, — вступается за кумира телезрительница, предпочитающая, чтобы ее называли Ксю Ксю.

— Экспертов надо грамотно подбирать в любое шоу. Некоторые совсем не на своем месте, если не могут правильно оценить музыкантов такого высокого уровня, как хор Сретенского монастыря, — подводит черту Елена Кулешова.

Брендону Стоуну вообще место в сотне? Самое место! Гнать его в шею! Надо вообще новую сотню собрать Лазарев и Басков на своих местах, остальные кто такие? Не смотрю это шоу и не понимаю, о чем вы тут

Возможно, в ближайшем выпуске примирить всех получится у специально приглашенного участника сотни Татьяны Куртуковой. Сама она, перед тем как занять место на стене, призналась, что очень переживает за то, как будет судить участников.

Татьяна Куртукова очень гармонично вписалась в стену Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











— Для меня это вообще, если честно, страшно: очень большая ответственность — вершить судьбы. Не знаю, как одной песней поднять всю сотню, потому что мой путь был очень долгим, думаю, как и путь у многих из тех, кто сейчас на стене и кто сегодня будет выступать, потому что успех — это, прежде всего, большой труд, — отметила исполнительница. — В исполнении мне важны искренность, душевность. И, конечно, профессионализм: нужно, чтобы это было чисто, стройно, гармонично, так, как должно быть у хоровых исполнителей. А репертуар — понятие субъективное.