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Развлечения Главных героев года выбрали в столице: «Топ-50 историй мужчин MAXIM»

Главных героев года выбрали в столице: «Топ-50 историй мужчин MAXIM»

Победители получили оригинальные призы

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Режиссер Егор Кончаловский | Источник: Андрей КалмыковРежиссер Егор Кончаловский | Источник: Андрей Калмыков

Режиссер Егор Кончаловский

Источник:

Андрей Калмыков

21 апреля в самом сердце Москвы состоялось награждение участников проекта «Топ-50 историй мужчин MAXIM». Церемония запомнилась не только звездным составом гостей, но и необычными наградами. Цифровой художник Кирилл Рейв, чьи работы выставляются от Мадрида по Пекина, создал уникальные NFT-копии наград. Так, каждый герой, помимо фактической статуэтки, получил персональный ключ к ее цифровой версии.

Задают тон времени

Проект «Топ-50 историй мужчин» — это откровенные и вдохновляющие истории о том, что значит быть мужчиной сегодня. Его герои — известные спортсмены, актеры, предприниматели и представители креативной индустрии, именно они задают тон времени.

В этот вечер лучшими из лучших стали 13 мужчин. Среди них: общественный деятель Григорий Сергеев, заслуженный врач РФ Роман Бузунов, российский кинорежиссер Егор Кончаловский и блогер Даня Крастер.

Главный редактор MaximOnline Павел Пучков | Источник: Андрей КалмыковГлавный редактор MaximOnline Павел Пучков | Источник: Андрей Калмыков

Главный редактор MaximOnline Павел Пучков

Источник:

Андрей Калмыков

Также награды получили телеведущий Валдис Пельш, чемпион России по греко-римской борьбе Александр Черниченко, ведущий утреннего шоу «Подъемники» Игорь Паньков, российский борец и актер Торнике Квитатиани, поэт Дмитрий Кравченко.

А еще юрист Александр Добровинский, доктор физико-математических наук Максим Никитин, ресторатор Денис Бобков и режиссер Дмитрий Дьяченко.

Телеведущий Валдис Пельш | Источник: Андрей КалмыковТелеведущий Валдис Пельш | Источник: Андрей Калмыков

Телеведущий Валдис Пельш

Источник:

Андрей Калмыков

ДНК проекта

Главный редактор MaximOnline Павел Пучков отметил, что этот проект стал важным шагом в осмыслении образа современного мужчины.

«Когда мы начинали, это казалось немного размытой авантюрой — говорить с мужчинами в первую очередь о них самих. Сейчас эти разговоры стали частью ДНК проекта. Мы растем и меняемся вместе с ним».

Адвокат Александр Добровинский | Источник: Андрей КалмыковАдвокат Александр Добровинский | Источник: Андрей Калмыков

Адвокат Александр Добровинский

Источник:

Андрей Калмыков

Ранее мы рассказывали, как прошла музыкальная премия «Жара Music Awards — 2025» в Москве. В этом году премия вручалась в 22 номинациях. Ведущими стали актер Алексей Воробьев и певица Алсу.

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