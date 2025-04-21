Рыбы разбогатеют, а у Водолеев кризис на полгода. Финансовый гороскоп на май

Изучайте гороскоп на май Источник: Дмитрий Гладышев











С точки зрения астрологии май покажется довольно революционным месяцем практически для всех. В этот период, когда Плутон перейдет в ретроградное движение, а позже произойдет соединение Солнца и Урана, многие захотят глобальных перемен. Как же это скажется на финансах 12 знаков зодиака, читайте в гороскопе 72.RU астролога Эльзы Кушиной.

Овен

В мае Овен способен неплохо «поднять кеш»: удастся найти новый источник дохода либо получить финансовую помощь извне, например в виде премии или подарка. Но, несмотря на подобную благосклонность звезд, представителям знака зодиака сейчас важно обратить внимание на свои расходы. Все спонтанные покупки не принесут пользы, а лишь отдалят вас от заветной мечты.

К 30 апреля у Овнов есть хороший шанс приумножить свои сбережения, инвестировав их в выгодный проект.

Телец

Телец в этом месяце сможет увеличить свой капитал, но ему нужно быть начеку, ведь такой шанс выпадет очень неожиданно. И как часто это бывает, тогда, когда этого совсем не ждешь.

Так как планета Солнце находится в данном знаке зодиака, Телец будет буквально приковывать к себе внимание. Представители знака вдруг почувствуют, что в их жизни всплывают забытые друзья, коллеги, знакомые. И вот в том числе благодаря таким неожиданным встречам Тельцы и смогут пополнить свой карман. Возможно, кто-то предложит высокооплачиваемую должность или вернет долг.

Близнецы

В данном периоде Близнецы могут получить море эмоций, в том числе в вопросах финансов. В мае представителям знака нужно особенно тщательно взвешивать все за и против, ведь месяц дарит им состояние маятника. Это значит, что Близнецы будут метаться с выбором, как поступить дальше: остаться на старой и стабильной работе или рискнуть и найти новую.

Материальное положение будет беспокоить представителей знака. Но звезды говорят, что сейчас Близнецам не нужно бросаться из крайности в крайность, а подходить ко всему с холодным рассудком.

Рак

Раки в мае не особенно удачливые в финансовых вопросах. Поэтому будет казаться, что денег всё время не хватает, но эти негативные эмоции лишь от бездумных трат. Сейчас самое время заняться своей финансовой грамотностью и планированием бюджета.

Также важно учесть, что в этом периоде Рак может получить помощь извне, эту возможность ему дает Селена («благодетели», в астрологии подобное можно интерпретировать как «помощь свыше» — ангелов, архангелов). Деньги придут от близкого окружения: кто-то из родных оказывает материальную поддержку или помогает с поиском нового источника дохода.

Лев

В мае ко Львам деньги сами в карман не полезут. Представителям знака придется приложить немало усилий, чтобы чего-то добиться.

Для трудолюбивых Львов этот период будет довольно спокойным, ведь они и так привыкли пахать. А вот те, кто привык «выезжать» на природном очаровании, почувствуют, как порой тяжело достаются деньги. Но если лень и гордость удастся перебороть, то уже вскоре представители знака получат вознаграждение. А отсюда и силы на новые свершения.

Дева

Дева может пересмотреть свои взгляды на жизнь, в том числе и на финансовые вопросы. Представители знака захотят кардинальных перемен: сменить работу, заполучить повышение по службе, открыть собственное дело. И перспективы на успех у Дев действительно есть.

Поэтому именно в мае Дев ждут перемены и крупные покупки, которые так давно откладывались. Например, благоприятно в этот период приобретение недвижимости.

Весы

У Весов в мае — стабильность. Никаких финансовых потрясений не ожидается — ни в хорошую, ни в плохую сторону. Продолжайте откладывать и скрупулезно относиться к деньгам, тогда в будущем получится подготовить себе финансовую подушку безопасности.

В будущем Весы обретут независимость и смогут дать волю своим желаниям, например купить что-то дорогое.

Скорпион

Скорпионов ждет переосмысление своих финансовых возможностей. И так как управитель знака Скорпион — Плутон меняет свое движение в противоположную сторону (становится ретроградным), представители знака могут захотеть вернуться к старому. Например, к прежней работе.

Надо также учесть, что после 5 мая начинается ретро-Плутон — он будет длиться полгода. Поэтому всем Скорпионам важно использовать подобный шанс и обучиться новой профессии, в дальнейшем это позволит изменить жизнь в лучшую сторону.

Стрелец

В мае Стрельцы могут неплохо подзаработать (накопить, приумножить), что позволит им наконец-то осуществить те цели и желания, к которым представители знака шли долгое время. Также важно учесть, что в этот период вероятны судьбоносные ситуации, которые впоследствии могут повлиять на финансовую сторону жизни данного знака.

Это могут быть неожиданное знакомство или встреча с кем-то из прошлого, кто сделает выгодное предложение.

Козерог

В мае Козерог начинает действовать — браться за те дела, которые его волновали прошлые годы, подобное, конечно, касается и финансовой стороны. Например, представители знака начнут рассматривать перспективные источники дохода — какую-то новую работу, проекты, идеи, инвестиции.

И в этот период Козерогам будет полезно даже просто заняться самообразованием в области финансовой грамотности, чтобы улучшить свое материальное положение в будущем.

Водолей

В данный период Водолеи могут испытать торможение в финансовых делах. Это происходит из-за Плутона, который проходит по данному знаку зодиака Водолей и становится ретроградным. Это чувство с вами будет примерно полгода. Поэтому представителям знака важно понимать, что им противопоказана спешка в денежных вопросах. Ко всем сделкам необходимо подходить с умом.

Кроме того, именно в мае Водолеи могут встретить человека, который может перевернуть их жизнь с ног на голову, оказав материальную поддержку. Это может быть надежный партнер по бизнесу или спонсор на всю оставшуюся жизнь.

Рыбы

Рыбам наконец-то откроются финансовые перспективы, это даст им уверенность в завтрашнем дне. Важно использовать этот шанс и не отказываться от предложений по работе или профессионального развития. Кажется, что Рыбы смогут монетизировать любую свою идею, за которую возьмутся.

Поэтому этот период будет не только приятным и вдохновляющим, но и довольно энергозатратным.

Что еще говорят эзотерики?

2025 год подарит каждому знаку зодиака множество уникальных возможностей. По словам астролога, планеты, которые отвечают за чувства и взаимоотношения, откроют перед всеми нами новые перспективы, помогут укрепить уже существующие связи и подарят незабываемые эмоции. Кому в новом году судьба преподнесет приятные сюрпризы, а кому — разочарования, читайте в любовном гороскопе на весь год.