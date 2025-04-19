Киркоров решился на третьего ребенка и даже выбрал имя, а Самбурская пострадала из-за Костюшкина: звездные новости недели

Киркоров хотел бы назвать сына Мироном Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Ида Галич и Люся Чеботина помирились, осчастливив Филиппа Киркорова. Сам король эстрады заявил, что хотел бы третьего ребенка и уже выбрал ему имя. Настасья Самбурская пострадала в ДТП из-за Стаса Костюшкина, Татьяна Буланова получила президентскую медаль, а комики Денис Дорохов и Денис Михеев подготовили новый сюжет на Урале для своего автомобильного шоу «Разгон» (18+).

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Киркоров выбрал имя для третьего ребенка

Филипп Киркоров раскрыл журналистам планы на будущее. Он заявил, что хотел бы стать отцом в третий раз.

Певец уже даже выбрал имя для будущего ребенка и заявил, что был бы счастлив, если родится мальчик, хотя и девочке тоже был бы рад.

«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Я понял, что, если еще когда-нибудь у меня будет мальчишка, я обязательно назову его Мироном. А любимое имя девочки для меня — Виктория, так звали мою маму. „Победа“», — поделился певец.

У Киркорова есть двое детей, рожденных от суррогатной матери: 13-летняя дочь Алла-Виктория и 12-летний сын Мартин. По словам Филиппа, дочь сейчас проходит непростой период подросткового возраста. Она отказывается учиться в частной школе в Дубае и получает замечания от учителей. Недавно Алла-Виктория прилетала в Россию, чтобы проститься с дедушкой Бедросом Киркоровым.

Сам Киркоров готовится вернуться на сцену после перерыва, связанного с потерей отца, поделился он с Voice.ru.

Галич и Чеботина помирились

Киркоров мечтал, чтобы Ида Галич и Люся Чеботина наконец помирились. И на этой неделе его мечта сбылась.

Девушки встретились на церемонии вручения премии VOICE. Знаменитостей посадили рядом, и они не стали игнорировать друг друга, а мило пообщались. Стало ясно, что Галич и Чеботина больше не держат зла и оставили конфликт на съемках шоу в прошлом, передают наши коллеги со Starhit.ru.

К слову, ведущая уже поделилась новостью о возобновлении общения с певицей. Ида также призналась, что предчувствовала потепление в их отношениях.

Момент примирения Галич и Чеботиной Источник: Starhit.ru / Telegram

«Из интересного: мы помирились с Люсей Чеботиной. Которая мне, кстати, недавно снилась!» — написала Галич в личном Telegram-канале.

Костюшкин сбил Самбурскую на мопеде

Больше всего на этой неделе не повезло актрисе Настасье Самбурской. Звезда пострадала в ДТП. Она переходила дорогу по пешеходному переходу с подругой, как внезапно перед девушками остановился внедорожник, пытавшийся проскочить.

Самбурская пыталась перейти дорогу, но замешкалась от неожиданности и не увидела мчащийся мопед, так как обзор перекрыл внедорожник. Очевидцы отмечают, что актриса ударилась о мопед и была отброшена на капот машины. Водитель мопеда упал, но не пострадал. На место прибыли полицейские, от госпитализации актриса отказалась.

Момент аварии Источник: Starhit.ru / Telegram

Виновником ДТП оказался Стас Костюшкин, бывший участник группы «Чай вдвоем». Он-то как раз и управлял мопедом.

Наши коллеги со Starhit.ru опубликовали запись ДТП, на которой видно, как он подбирает шлем, а Самбурская и ее подруга уходят, отказавшись от медпомощи. Полиция зафиксировала инцидент, но дело не получило развития, так как оба артиста не стали раздувать конфликт.

Костюшкин пытался предложить помощь Самбурской после ДТП, но она отказалась Источник: Starhit.ru / Telegram

Асмус отпраздновала день рождения и разоткровенничалась перед фанатами

На этой неделе актриса Кристина Асмус отпраздновала свой 37-й день рождения. В своем блоге она призналась, что за последний год столкнулась с непростыми людьми, которые причинили ей боль. Несмотря на это, она не озлобилась, а начала работать над собой, учиться говорить «нет» и управлять ожиданиями.

«Мне сегодня исполнилось 37. И я собой горжусь. За этот год я встретила какое-то критическое количество непрозрачных людей, прям передознулась болью. Но я не обозлилась, не скурвилась, не спилась», — написала актриса.

Она добавила, что выбрала другой курс и будет продолжать распознавать людей, которые не заслуживают доверия. Возможно, откровения актрисы связаны с недавним инцидентом и коллегами из сериала «Склифосовский» (16+). На прошлой неделе стало известно, что Асмус была отстранена от съемок из-за вмешательства в сценарий и создания напряженной атмосферы на площадке.

SHAMAN поддержал создание международной музыкальной премии в России

Певец Ярослав Дронов заявил, что поддерживает идею создания в России музыкальной премии международного уровня. Об этом он сообщил во время встречи со студентами Института «Первая академия медиа» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Артист заявил, что готов войти в состав жюри, если такая премия появится в России. Певец отметил, что главное — не копировать зарубежные проекты и не проводить параллели, а создавать свое и качественное.

По словам Дронова, возможно, в этой области уже ведется работа, передает ТАСС.

Буланова получила президентскую награду

Татьяна Буланова на этой неделе получила награду от президента РФ Владимира Путина. Он наградил эстрадную певицу медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий документ об этом опубликовали на официальном сайте правовых актов.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> медалью „За труды в культуре и искусстве“ Буланову Татьяну Ивановну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью „Мастерская шоу-программ пародии и юмора „Пластилиновая ворона“, Ленинградская область», — говорится в распоряжении президента.

В 1994 году певица получила премию «Овация». Она также состоит в Международном союзе деятелей эстрадного искусства. Буланова активно работает в кино и на телевидении, в том числе в качестве ведущей.

Комики Дорохов и Михеев приехали на Урал ради раритетного автопрома

На этой неделе Денис Дорохов и блогер Денис Михеев посетили Урал. Они поделились видео с экскурсии из Музейного комплекса гражданской и военной техники в Верхней Пышме.

Денис Дорохов рассказал, что приехал в Верхнюю Пышму Источник: «Разгон» / Telegram

«Милая буханочка! Мы в Музее техники в Верхней Пышме, наверное, самом большом в Европе. Сегодня поснимаем, естественно, вы всё это увидите», — рассказал Дорохов.

«Разгон» (18+) — автомобильное шоу с Денисом Дороховым, Денисом Михеевым, Стасом Асафьевым и Дмитрием Шпеньковым. Дорохов — юморист, актер, участник программы «Однажды в России» на ТНТ, сценарист и игрок КВН «Сборная Камызякского края». Он известен эпатажным стилем и любовью к неожиданным перформансам.

Блогерам провели экскурсию Источник: «Музейный комплекс» / Telegram

Также комики прокатились на ретроавтомобилях ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-21 и детской мечте всех советских мальчишек — мотоцикле «Ява». Об этом рассказали наши коллеги с E1.RU.

Дорохов делится впечатлениями от поездки Источник: «Музейный комплекс» / Telegram

Дорохов прокатился на мотоцикле «Ява» Источник: «Разгон» / Telegram