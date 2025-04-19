Киркоров решился на третьего ребенка и даже выбрал имя, а Самбурская пострадала из-за Костюшкина: звездные новости недели

Ида Галич и Люся Чеботина помирились, осчастливив Филиппа Киркорова. Сам король эстрады заявил, что хотел бы третьего ребенка и уже выбрал ему имя. Настасья Самбурская пострадала в ДТП из-за Стаса Костюшкина, Татьяна Буланова получила президентскую медаль, а комики Денис Дорохов и Денис Михеев подготовили новый сюжет на Урале для своего автомобильного шоу «Разгон» (18+).
В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.
Киркоров выбрал имя для третьего ребенка
Филипп Киркоров раскрыл журналистам планы на будущее. Он заявил, что хотел бы стать отцом в третий раз.
Певец уже даже выбрал имя для будущего ребенка и заявил, что был бы счастлив, если родится мальчик, хотя и девочке тоже был бы рад.
«Недавно я познакомился с сыном Костюшкина, его зовут Мирон. Мне очень понравилось это имя. Я понял, что, если еще когда-нибудь у меня будет мальчишка, я обязательно назову его Мироном. А любимое имя девочки для меня — Виктория, так звали мою маму. „Победа“», — поделился певец.
У Киркорова есть двое детей, рожденных от суррогатной матери: 13-летняя дочь Алла-Виктория и 12-летний сын Мартин. По словам Филиппа, дочь сейчас проходит непростой период подросткового возраста. Она отказывается учиться в частной школе в Дубае и получает замечания от учителей. Недавно Алла-Виктория прилетала в Россию, чтобы проститься с дедушкой Бедросом Киркоровым.
Сам Киркоров готовится вернуться на сцену после перерыва, связанного с потерей отца, поделился он с Voice.ru.
Галич и Чеботина помирились
Киркоров мечтал, чтобы Ида Галич и Люся Чеботина наконец помирились. И на этой неделе его мечта сбылась.
Девушки встретились на церемонии вручения премии VOICE. Знаменитостей посадили рядом, и они не стали игнорировать друг друга, а мило пообщались. Стало ясно, что Галич и Чеботина больше не держат зла и оставили конфликт на съемках шоу в прошлом, передают наши коллеги со Starhit.ru.
К слову, ведущая уже поделилась новостью о возобновлении общения с певицей. Ида также призналась, что предчувствовала потепление в их отношениях.
«Из интересного: мы помирились с Люсей Чеботиной. Которая мне, кстати, недавно снилась!» — написала Галич в личном Telegram-канале.
Костюшкин сбил Самбурскую на мопеде
Больше всего на этой неделе не повезло актрисе Настасье Самбурской. Звезда пострадала в ДТП. Она переходила дорогу по пешеходному переходу с подругой, как внезапно перед девушками остановился внедорожник, пытавшийся проскочить.
Самбурская пыталась перейти дорогу, но замешкалась от неожиданности и не увидела мчащийся мопед, так как обзор перекрыл внедорожник. Очевидцы отмечают, что актриса ударилась о мопед и была отброшена на капот машины. Водитель мопеда упал, но не пострадал. На место прибыли полицейские, от госпитализации актриса отказалась.
Виновником ДТП оказался Стас Костюшкин, бывший участник группы «Чай вдвоем». Он-то как раз и управлял мопедом.
Наши коллеги со Starhit.ru опубликовали запись ДТП, на которой видно, как он подбирает шлем, а Самбурская и ее подруга уходят, отказавшись от медпомощи. Полиция зафиксировала инцидент, но дело не получило развития, так как оба артиста не стали раздувать конфликт.
Асмус отпраздновала день рождения и разоткровенничалась перед фанатами
На этой неделе актриса Кристина Асмус отпраздновала свой 37-й день рождения. В своем блоге она призналась, что за последний год столкнулась с непростыми людьми, которые причинили ей боль. Несмотря на это, она не озлобилась, а начала работать над собой, учиться говорить «нет» и управлять ожиданиями.
«Мне сегодня исполнилось 37. И я собой горжусь. За этот год я встретила какое-то критическое количество непрозрачных людей, прям передознулась болью. Но я не обозлилась, не скурвилась, не спилась», — написала актриса.
Она добавила, что выбрала другой курс и будет продолжать распознавать людей, которые не заслуживают доверия. Возможно, откровения актрисы связаны с недавним инцидентом и коллегами из сериала «Склифосовский» (16+). На прошлой неделе стало известно, что Асмус была отстранена от съемок из-за вмешательства в сценарий и создания напряженной атмосферы на площадке.
SHAMAN поддержал создание международной музыкальной премии в России
Певец Ярослав Дронов заявил, что поддерживает идею создания в России музыкальной премии международного уровня. Об этом он сообщил во время встречи со студентами Института «Первая академия медиа» Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
Артист заявил, что готов войти в состав жюри, если такая премия появится в России. Певец отметил, что главное — не копировать зарубежные проекты и не проводить параллели, а создавать свое и качественное.
По словам Дронова, возможно, в этой области уже ведется работа, передает ТАСС.
Буланова получила президентскую награду
Татьяна Буланова на этой неделе получила награду от президента РФ Владимира Путина. Он наградил эстрадную певицу медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий документ об этом опубликовали на официальном сайте правовых актов.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> медалью „За труды в культуре и искусстве“ Буланову Татьяну Ивановну — артистку-вокалистку общества с ограниченной ответственностью „Мастерская шоу-программ пародии и юмора „Пластилиновая ворона“, Ленинградская область», — говорится в распоряжении президента.
В 1994 году певица получила премию «Овация». Она также состоит в Международном союзе деятелей эстрадного искусства. Буланова активно работает в кино и на телевидении, в том числе в качестве ведущей.
Комики Дорохов и Михеев приехали на Урал ради раритетного автопрома
На этой неделе Денис Дорохов и блогер Денис Михеев посетили Урал. Они поделились видео с экскурсии из Музейного комплекса гражданской и военной техники в Верхней Пышме.
«Милая буханочка! Мы в Музее техники в Верхней Пышме, наверное, самом большом в Европе. Сегодня поснимаем, естественно, вы всё это увидите», — рассказал Дорохов.
«Разгон» (18+) — автомобильное шоу с Денисом Дороховым, Денисом Михеевым, Стасом Асафьевым и Дмитрием Шпеньковым. Дорохов — юморист, актер, участник программы «Однажды в России» на ТНТ, сценарист и игрок КВН «Сборная Камызякского края». Он известен эпатажным стилем и любовью к неожиданным перформансам.
Также комики прокатились на ретроавтомобилях ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-21 и детской мечте всех советских мальчишек — мотоцикле «Ява». Об этом рассказали наши коллеги с E1.RU.
«Блин, какой кайф! Нормально едет, блин, а! А тормоза какие здесь? Да это невероятная штука просто», — восхитился Дорохов.